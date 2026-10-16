Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников на подлете к Москве

Аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково ввели ограничения полетов

Домодедово, Жуковский и Внуково ввели ограничения полетов

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорт Домодедово: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении Max-канала ведомства.

Этот же режим работы затронул аэропорт Жуковский (Раменское).

В Росавиации добавили, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в четверг сообщала о том, что аэропорты Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар ограничили полеты.



