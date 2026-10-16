Сейсмологи увеличили до 6,9 магнитуду землетрясения на Камчатке

Жители Петропавловска-Камчатского покинули дома из-за мощного землетрясения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ученые на Камчатке увеличили магнитуду произошедшего в пятницу землетрясения до 6,9, передает ТАСС.

«По уточненным данным, магнитуда события составила 6,9. Его эпицентр находился на суше в 156 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 138 км. По инструментальным данным, в Петропавловске-Камчатском это землетрясение ощущалось силой до 5 баллов», – рассказали в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Некоторые жители столицы края покинули свои квартиры. На улицу вышли горожане из районов «Горизонт», «Северо-Восток» и Ленинского района Петропавловска-Камчатского. По их словам, подземные толчки непрерывно продолжались около минуты, в помещениях раскачивались люстры, хлопали двери и гремела посуда.

Землетрясение произошло в 15:35 по местному времени (6:35 мск).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на Камчатке произошло землетрясение силой до четырех баллов.