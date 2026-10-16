Мотострелки ЦВО отработали защиту миротворцев от дронов на учениях в Белоруссии

Украина осталась без ракет для американских комплексов Patriot

CNN: У Украины полностью закончились ракеты для комплексов Patriot

Tекст: Тимур Шайдуллин

У Вооруженных сил Украины закончились ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

На протяжении нескольких месяцев Киев предупреждал о нехватке боеприпасов для этих комплексов. Отмечается, что ракеты для Patriot отличаются высокой стоимостью и являются дефицитными во всем мире.

Телеканал отмечает, что это не первый случай, когда украинские войска полностью остаются без боеприпасов для американских систем противовоздушной обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет противовоздушной обороны для Украины.

Между тем в субботу разгонный блок ракеты от ЗРК Patriot упал на жилые дома в Киеве.

А в пятницу Испания и Греция отказались передать украинским военным ракеты для американских комплексов.