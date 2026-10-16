Омбудсмен сообщил о резком росте числа раненых в Алешках

Tекст: Катерина Туманова

«Количество жертв со стороны мирного населения растет. И если в 2024 году только через приемный покой Алешковской центральной районной больницы было порядка 277 минно-взрывных травм и десять смертей, то в 2025 году уже 430 минно-взрывных травм: 30 смертей, пять детей, а один ребенок в больнице умер», – заявил омбудсмен ТАСС.

По состоянию на 1 октября 2026 года показатель травматизма составил 226 случаев на 1 тыс. или 1300 человек населения. Правозащитник подчеркнул, что такой процент является довольно большим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российские военные делают все возможное для решения проблемы поставок продуктов и медикаментов в Алешки. Он отметил, что в городе ситуация критическая из-за препятствий со стороны Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках.

Посол Мирошник сообщал о методах блокады Алешек боевиками ВСУ и объяснил цель создания Киевом кризиса в Алешках.

Россия и США договорились о контактах Лантратовой и Меланьи Трамп по ситуации в Алешках.