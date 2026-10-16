Ученые связали поведение гейзера Грот с землетрясением на Камчатке в 2025 году

В Кроноцком заповеднике связали поведение гейзера Грот с землетрясением

Tекст: Алексей Дегтярёв

Последнее извержение самого мощного гейзера Грот случилось за три месяца до мегаземлетрясения, после чего он перестал проявлять активность, пишет ТАСС.

«Возможно, он «хотел этим сообщить» о завершении сейсмического цикла – это интервал времени накопления энергии между сильнейшими землетрясениями на Камчатке составляет 70-80 лет», – заявил старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника Алексей Кирюхин.

Он отметил, что после землетрясения магнитудой 8,8 в конце июля 2025 года в режиме других гейзеров, таких как Большой, Великан и Мутный, существенных изменений не наблюдалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на Камчатке ощутили афтершоки прошлогоднего землетрясения. Тогда же у берегов Камчатки зафиксировали мощное землетрясение.

Утром 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение на Камчатке магнитудой 8,8.