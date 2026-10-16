Космонавт Вагнер: Фантастические фильмы смотрятся как комедии

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Выход в открытый космос в фильмах голливудских, да и не в голливудских, мы смотрим как на комедию. Потому что реальность далека от этого, особенно как быстро, бодро они выходят в космос», – передает его слова ТАСС.

Вагнер отметил, что в реальности выходу в космос предшествует двухнедельная подготовка, включающая проверку скафандров и систем.

Кроме того, процесс шлюзования и надевания скафандра занимает около двух часов, что требует много сил и времени. В фильмах герои выходят в космос практически моментально, что вызывает ухмылку у профессионалов.

«Причем чем больше фильм пытается претендовать на реальность, тем сложнее к нему серьезно относиться. [...] Но сценаристы, не зная всех нюансов, начинают такие «ляпы» делать, что ты начинаешь просто смеяться», – добавил космонавт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом космонавт Сергей Кудь-Сверчков сообщал об успешном выходе в открытый космос. В мае его мама объясняла шутку про шапку во время выхода сына в космос. В феврале прошлого года космонавт Иван Вагнер защитил диссертацию на МКС.