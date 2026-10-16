Швеция выдала США россиянина за экспорт микроэлектроники

Tекст: Катерина Туманова

«Пятидесятидвухлетнему гражданину России Александру Суворову в рамках уголовного иска предъявлены обвинения по трем пунктам, связанным с незаконным экспортом микроэлектронных компонентов из Соединенных Штатов в Россию через подставную компанию, базирующуюся в Гонконге. Пятнадцатого октября Суворов был экстрадирован из Швеции в Северный округ штата Нью-Йорк», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

Следствие считает, что с марта 2022 по апрель 2023 года обвиняемый закупал американскую микроэлектронику для российских заказчиков. Оплату и перевалку грузов осуществляли через гонконгскую фирму GS Group Limited, чтобы скрыть конечных получателей.

По всем трем пунктам обвинения россиянину грозит до 45 лет тюремного заключения, а также штраф в размере до 1,75 млн долларов. Первое судебное заседание назначено на 16 октября в Олбани, штат Нью-Йорк.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в США обвинили трех россиян в киберпреступлениях и мошенничестве. США добились экстрадиции россиянина из Грузии по делу о кибермошенничестве.

МИД рекомендовал россиянам избегать стран с договорами о выдаче с США.

