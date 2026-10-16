  • Новость часаКонгрессмены захотели заблокировать сделку России и США по дизелю
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    16 октября 2026, 03:10 • Новости дня

    Трамп пожаловался на серьезные проблемы и тут же назвал это шуткой

    Трамп пошутил о некоторых серьезных проблемах

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп на обеде с сотрудниками экстренных служб в шутку признался, что страдает от серьезных проблем, не связанных с вредными привычками.

    Во время мероприятия в Розовом саду американский лидер заявил об отсутствии у него пагубных зависимостей.

    «Знаете, мне повезло. Я не курю и не пью. И у меня нет тяги к алкоголю. Мои друзья пьют, и им очень тяжело. Знаете, у них зависимость. Им очень трудно держаться подальше [от предмета вожделения]», – передает слова Трамп портал Yahoo News

    Политик напомнил о своем брате, Фреде Трампе-младшем, который ушел из жизни в 42 года после долгой борьбы с алкоголизмом. По словам президента США, похожая ситуация наблюдается и с наркотиками, однако сам он полностью свободен от подобных пороков.

    При этом Трамп отметил, что у него есть другие, очень серьезные проблемы, которые он не хочет добавлять к списку зависимостей.

    «У меня есть другие проблемы. У меня есть очень серьезные проблемы. Но эти к ним не относятся. Я не хочу добавлять их в этот список», – добавил он.

    Американский лидер предположил, что пресса обязательно ухватится за эти слова и начнет искать в них скрытый смысл.

    «А вообще я просто шутил», – сказал Трамп в завершение своей речи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер в мак успешно прошел комплексное медицинское обследование и похвастался идеальными результатами теста на когнитивные способности.

    Врач Шон Барбабелла в апреле 2025 года отметил крепкое здоровье американского лидера для выполнения обязанностей главнокомандующего.

    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

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    15 октября 2026, 11:26 • Новости дня
    Зеленский обвинил Трампа в предательстве

    The Guardian: Зеленский почувствовал себя преданным Трампом из-за Starlink

    Зеленский обвинил Трампа в предательстве
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Лондоне, сообщил, что чувствует личное предательство со стороны президента США Дональда Трампа после внезапного ограничения доступа украинских военных к спутниковой системе Starlink.

    Владимир Зеленский в телеинтервью в Лондоне рассказал, что после более чем четырех лет войны считает себя лично преданным Дональдом Трампом из-за внезапного ограничения доступа украинской армии к спутниковой связи Starlink, что, по его словам, подрывает долгосрочную поддержку Киева со стороны США. «Действительно, да… но все немного сложнее, чем просто мои эмоции или мои чувства», – сказал украинский президент, добавив: «Жаль, что мы теряем, мы теряем сильного партнера», передает The Guardian.

    По данным Украины, в ночь на среду без объяснений была ограничена работа системы спутниковой связи Starlink, выпускаемой компанией SpaceX Илона Маска, но управляемой правительством США: терминалы перестали функционировать на скоростях свыше 100 миль в час, что вывело из строя большинство ударных дронов и ослабило наиболее эффективную систему ПВО вокруг Киева. Маск заявил, что сократить доступ решил не он, так как военная сеть Starshield контролируется американскими военными и, в конечном счете, президентом, а советник Зеленского по военным технологиям Сергей Бескрестнов расценил целенаправленное отключение как связанное с нынешней политической ситуацией и сообщил о резком падении эффективности перехвата дронов Shahed.

    Зеленский подчеркнул, что, по его убеждению, в Вашингтоне «знали, что делают», и отметил, что ночью Starlink был заблокирован SpaceX и властями США, что привело к «большим человеческим потерям» и гибели людей. Ограничения совпали с новым массовым ударом России баллистическими ракетами и ударными беспилотниками без предварительного предупреждения со стороны США, которые в течение многих лет заранее делились с Киевом разведданными о готовящихся атаках. Трамп во вторник отрицал, что его администрация сокращала обмен разведданными, однако Зеленский заявил в интервью американской радиостанции NPR, вышедшем в эфир в среду, что украинские военные советники получили из США угрозы о возможном ограничении такого обмена в будущем.

    Зеленский также сообщил, что Трамп потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые американский лидер обвинил в росте стоимости дизельного топлива, хотя, по оценкам большинства аналитиков, более сильное влияние на цены оказало закрытие Ормузского пролива после удара США и Израиля по Ирану. В то же время в Лондоне украинский лидер встретился с премьер-министром Британии Энди Бернемом, обсудив доступ к Starlink и обмен разведданными; Бернем пообещал ускорить поставки британских легких многоцелевых ракет и рассмотреть «все возможные пути» дополнительной помощи, а также объявил о выделении 17 млн фунтов на ремонт защитной оболочки над разрушенной Чернобыльской АЭС.

    Бернем заявил, что поддержка Киева со стороны Британии останется неизменной, и выразил готовность обсуждать предложенное Трампом прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, указав, что Москва не соблюдает это неформальное «перемирие». Ранее Трамп объявил об «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной, о котором, по словам Зеленского, Киев узнал лишь из его публикации в сети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Киев заподозрил Дональда Трампа в личном приказе ограничить работу Starlink для украинских военных. США в тот же день официально опровергли свою причастность к сбоям в работе системы Starlink на Украине. В тот же четверг агентство Bloomberg передало, что польский политик Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в политических играх вокруг работы Starlink.

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    16 октября 2026, 20:35 • Видео
    Европа в шоке: главное про саммит ЕС

    В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

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    15 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Эксперт: Украина фактически принадлежит Лондону

    Дробницкий: За продолжение конфликта на Украине отвечает мировой либеральный мейнстрим

    Эксперт: Украина фактически принадлежит Лондону
    @ REUTERS/Paul Hackett

    Возможности Дональда Трампа повлиять на Киев ограничены, поскольку Украина фактически находится под контролем Лондона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, продолжение конфликта на Украине поддерживают лидеры ЕС и политики в США как из Демократической, так и Республиканской партии, которые пытаются сорвать любые мирные инициативы. Так эксперт прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возобновлении ударов по российским НПЗ вопреки позиции главы Белого дома.

    «За продолжение конфликта отвечает мировой либеральный мейнстрим. Это европейские лидеры и руководство ЕС, Демократическая партия США и примкнувшая к ней часть республиканцев. По сути, Запад ведет коллективную войну против России», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп рассчитывал быстро закончить конфликт на Украине и снять с себя обязательства по «восточному флангу» НАТО. «Но без жесткого подавления мейнстрима внутри страны и в Европе остановить войну невозможно», – пояснил он.

    Эксперт считает, что в нынешней ситуации у американского президента рычаги влияния на Киев ограничены, «ведь Украина фактически принадлежит Лондону». «Это проявляется и в истории с разведданными и Starlink. Скорее всего, ситуацию создали превентивно, чтобы возбудить Конгресс и отбить у президента желание действовать в этом направлении», – полагает американист.

    По его мнению, кто-то специально распространил сведения, что Трамп или Маск якобы угрожали отключить Starlink и прекратить обмен разведданными. «Конгресс немедленно отреагировал, начал расследование, и Трамп с Маском сразу заявили, что они тут ни при чем», – добавил эксперт. По его мнению, это показывает, что внутренний истеблишмент и внешние игроки пытаются блокировать любые шаги Белого дома.

    Ранее на этой неделе в интервью газете Financial Times Владимир Зеленский рассказал о новых ударах по российским НПЗ. Зеленский сделал эти заявления, находясь с официальным визитом в Британии. В ходе этой поездки он провел в среду встречу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и посетил официальную аудиенцию у короля Чарльза III.

    В среду вице-премьер России Александр Новак на полях форума «Российская энергетическая неделя» подтвердил, что в этот день ВСУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода – в Рязанской и Саратовской областях. Новак отдельно подчеркнул: «Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия».

    В четверг президент России Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России» заявил, что попытки Украины нанести новые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не привели к существенному ущербу.

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    16 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ

    Reuters: Белый дом распорядился ограничить услуги связи Starshield для ВСУ

    Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ
    @ Lance Cpl. Brady Hathaway/U.S. Marine Corps/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация США передала Пентагону распоряжение замедлить работу американской спутниковой связи Starshield для украинских военных, при этом президент Дональд Трамп лично не отдавал подобного приказа.

    Руководство Пентагона получило распоряжение замедлить работу спутниковой системы Starshield для вооруженных сил Украины на поле боя. Приказ ограничить услуги связи для управления украинскими беспилотниками поступил из Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    По данным источников агентства среди американских и западных чиновников, кто именно принял решение об ограничении сервиса, не уточняется. Представитель вашингтонской администрации при этом отметил, что президент США Дональд Трамп не давал подобного распоряжения.

    Starshield является предназначенным для военных нужд типом спутниковой связи Starlink, которую предоставляет компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Соединенные Штаты опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине.

    Киев заявил о возобновлении работы спутниковых систем.

    Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть украинской армии доступ к терминалам.

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    16 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Трамп: США приостановили продажу оружия союзникам
    Трамп: США приостановили продажу оружия союзникам
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты приостанавливают продажи оружия союзникам до тех пор, пока не будут восполнены собственные арсеналы страны, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «В последнее время мы просто оставляем боеприпасы себе, потому что они нужны нам самим. Нам необходимо иметь их у себя. И как только мы пополним запасы, действительно пополним, мы начнем позволять нашим союзникам покупать их у нас», – заявил Трамп в интервью Newsmax, передает РИА «Новости».

    По его словам, ответственность за нехватку боеприпасов лежит на его предшественнике Джо Байдене, который бесплатно отдавал огромное количество оружия Украине.

    Американский лидер добавил, что его политика в отношении Ирана отличалась от действий Байдена на украинском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг итальянская оппозиция упрекнула власти страны в обогащении оружейников за счет Украины.

    В среду в Кремле сочли преждевременными выводы о сокращении западной военной помощи Киеву.

    До этого Трамп обвинил Байдена в развязывании конфликта на Украине.

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    16 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США

    Американист Ярыгин: Главный вопрос выборов в США – глубина поражения республиканцев

    Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США
    @ J. Scott Applewhite/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    До промежуточных выборов в Конгресс остается чуть больше двух недель. Одна из интриг – исход борьбы за Сенат: республиканцы остро конкурируют с оппонентами даже в «красных» штатах вроде Техаса и на этом фоне наращивают расходы на кампанию рекордными темпами, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин.

    «Существует устойчивая тенденция: на промежуточных выборах партия, которая контролирует Белый дом, теряет места в Палате представителей, и контроль над ней переходит к оппозиции. Поэтому прогнозировать общий вектор здесь несложно. Главный вопрос – в глубине поражения республиканцев и, соответственно, в масштабе победы демократов», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    По его мнению, с Сенатом ситуация куда более напряженная. «Острая конкуренция сохраняется в Огайо и Канзасе. Примечательно, что борьба разворачивается даже в традиционно республиканских штатах. В частности, в Техасе есть вероятность того, что он перейдет к Демпартии. Республиканская партия всерьез обеспокоена исходом», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он указал, что республиканцы рекордными темпами наращивают расходы на сенатскую кампанию в Техасе. Более того, в нее активно включился Илон Маск: предприниматель через суперкомитет политических действий (America PAC) направил внушительную сумму на поддержку кандидата от Республиканской партии. Но результат не предопределен.

    Как отметил Ярыгин, ориентироваться на опросы общественного мнения при этом не приходится. «Последние несколько избирательных циклов – и президентских, и выборов в Конгресс – показывают, что американцы далеко не всегда открыто говорят о своих предпочтениях. Эта тенденция прослеживается с 2016 года: тогда не принято было поддерживать Дональда Трампа, но в итоге люди проголосовали именно за него», – напомнил эксперт.

    Поэтому, по его оценкам, сгущать краски для республиканцев преждевременно. «Да, в США сложная экономическая ситуация, а уровень поддержки Трампа невысок. Но можно взглянуть на пример администрации Джо Байдена: к концу срока и авторитет Белого дома был не на высоте, и экономическая ситуация в стране оставляла желать лучшего. При этом демократы не потерпели сокрушительного поражения – тотально они не проиграли гонку за Палату представителей», – рассуждает американист.

    Говоря о настроениях американских избирателей, Ярыгин отметил, что традиционно их внимание в первую очередь сосредоточено на внутренней политике. В этом контексте ключевыми остаются два направления – экономика и здравоохранение. «В экономической плоскости избирателей прежде всего волнуют цены на топливо, что закономерно: Америка – одна из самых автомобилизированных стран в мире», – сказал политолог.

    Кроме того, продолжил собеседник, у американцев серьезное беспокойство вызывают растущие цены в магазинах. Причина не сводится исключительно к инфляции – значительную роль играет динамика цен на топливо, которая напрямую транслируется в подорожание товаров на полках. «Именно поэтому Трамп принимает пожарные меры – стремится насытить внутренний рынок дизелем. Эффект от таких шагов проявится не сразу, и в краткосрочной перспективе они вряд ли кардинально изменят картину. Тем не менее сами эти действия служат сигналом избирателям: администрация работает над решением проблемы», – добавил аналитик.

    Также растущая ставка ФРС ощутимо влияет на общий экономический и корпоративный климат. «Экономика не обрушивается, но ее положение постепенно ухудшается, и динамика ставки служит важным индикатором этого состояния. Это в том числе определяет, как будут голосовать избиратели», – рассуждает Ярыгин.

    Еще один болезненный вопрос – стоимость лекарств и страховок. «Фармацевтические компании не снижают цены на препараты, а это напрямую отражается на стоимости страховых полисов. Такая ситуация беспокоит американцев, но пик оформления страховок приходится на февраль–март. Поскольку этот сезон еще не наступил, проблема пока не стала острой для подавляющего большинства граждан», – отметил спикер.

    Что касается вопроса миграции, то он остается крайне политизированным: время от времени отдельные инциденты вновь привлекают к нему внимание общественности. Тем не менее сейчас он воспринимается как второстепенный по сравнению с экономическими проблемами, заключил политолог.

    Напомним, 3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. На них будут избраны все 435 членов Палаты представителей, а также определены обладатели 35 из 100 мест в Сенате.

    На данный момент обе палаты контролируют республиканцы. В Палате представителей расклад такой: у республиканцев – 218 мест, у демократов – 212, еще четыре мандата остаются вакантными. В Сенате у Республиканской партии 53 сенатора, у Демократической – 45. При этом двое независимых сенаторов при голосовании присоединяются к демократам.

    Согласно данным ресурса Real Clear Politics, за демократов на выборах готовы проголосовать 50,4% избирателей, а за республиканцев – 42,2%. Аналитики сходятся в том, что самая жаркая борьба развернется за нижнюю палату: Poliwave оценивает вероятность ее перехода к Демпартии в 82%. В конкурентных округах Пенсильвании, Северной Каролины, Нью-Йорка и Мичигана небольшое изменение явки может решить исход.

    Согласно анализу Cook Political Report, из 35 сенатских мест примерно 13 эксперты относят к числу конкурентных. Особое внимание аналитиков приковано к четырем штатам: Огайо, Техас, Мэн и Айова. Если республиканцы удержат Сенат, Дональд Трамп сохранит важный рычаг влияния – в частности, при утверждении кадровых назначений.

    Как пишет Politico, амбиции республиканцев в преддверии выборов сводятся к тому, чтобы удержать большинство в Сенате и сохранить за собой как можно больше мест в Палате представителей. При этом сами они признают, что контроль над нижней палатой Конгресса «фактически утрачен». На этом фоне партийные структуры уже сокращают рекламные бюджеты в округах Палаты представителей и перенаправляют средства на спасение позиций в Сенате.

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    16 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский совсем не тот парень, с кем стоит иметь дело, так как он не желает договариваться, а без этого невозможно завершить конфликт.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Зеленского из-за возобновления ударов по российской нефтяной инфраструктуре на фоне мирных усилий.

    В интервью телеканалу Newsmax Трамп признался, что вести диалог с президентом России Владимиром Путиным значительно проще.

    «Зеленский не тот парень, с которым нам стоит иметь дело. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договариваться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского», – подчеркнул он во время беседы в Белом доме.

    По его словам, украинская сторона лишь имитирует готовность к дипломатическому урегулированию. Киев прервал паузу в атаках на российские объекты, оправдав это ответными мерами на действия Москвы, несмотря на объявленное ранее прекращение огня.

    Отвечая на вопрос, закончится ли война до того, как он покинет свой пост, Трамп выразил оптимизм по поводу урегулирования, но усомнился в готовности Зеленского к переговорам.

    «Это [конфликт] должно скоро закончиться. Я думаю, что на самом деле они оба хотели бы, чтобы это закончилось. Но я думаю, что с Зеленским труднее иметь дело, чем с Путиным», – ответил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обвинил президента США в предательстве. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позицию Зеленского по дизельной сделке вызовом американскому лидеру.

    Киев атаковал ракетами сделку Трампа.

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    14 октября 2026, 08:01 • Новости дня
    Трамп анонсировал начало добычи нефти и минералов в Гренландии

    Президент США Трамп анонсировал старт масштабной разведки нефти в Гренландии

    Трамп анонсировал начало добычи нефти и минералов в Гренландии
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп сообщил о скором начале масштабных работ по разведыванию запасов нефти, газа и минералов на территории Гренландии.

    О планах масштабной добычи полезных ископаемых на острове американский лидер рассказал в своих социальных сетях, передает РИА «Новости».

    «Масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов вот-вот начнутся в нашей новой и прекрасной Гренландии!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    По его словам, эксперты считают, что запасы легкодоступной нефти в этом регионе превышают показатели почти любой другой страны мира. Кроме того, президент подчеркнул оборонный потенциал острова, отметив, что любое потенциальное нападение на Соединенные Штаты неизбежно пройдет через Гренландию, где американская система обороны сможет без труда перехватывать беспилотники, ракеты и любые другие новые виды вооружений.

    Гренландия обладает значительными запасами полезных ископаемых. По данным Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), на территории выявлены 24 из 34 видов сырья, включенных Евросоюзом в перечень критически важных материалов, однако их освоение осложняется суровыми природными условиями и недостатком инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой. Также в Дании отвергли необходимость госпитального судна США для Гренландии. Американская сторона усомнилась в достаточности защиты острова.

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    14 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России

    Зеленский заявил о переходе Трампа на сторону России и потере поддержки США

    Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что чувствует себя преданным Вашингтоном, и обвинил президента США Дональда Трампа в поддержке Москвы.

    Глава Украины Владимир Зеленский в эфире программы Piers Morgan Uncensored пожаловался на чувство предательства из-за соглашения США с Россией по поставкам дизельного топлива, пишет «Московский комсомолец».

    «Реально да, реально между нами, но… я имею в виду, это немножко… более сложно, чем просто мои эмоции или мои чувства», – заявил он в ответ на прямой вопрос ведущего. Он подчеркнул, что Киев теряет сильного партнера в лице Соединенных Штатов. После этого Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот якобы перешел на сторону России.

    «Если занимаешь нейтральную позицию, нужно ее и придерживаться, а не переходить на неверную сторону. Я считаю, что советники Трампа ошибаются. Не знаю, кто подталкивает его к неверной стороне. Это не та сторона истории, которая является правильной», – заявил Зеленский.

    Кроме того, он призвал предпринимателя Илона Маска восстановить полноценную работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Трамп при разговоре о выборах на Украине озвучил нормы из конституции.

    Во вторник Кремль ответил на идею американского политика о встрече Владимира Путина и Зеленского. А заявление Трампа о новом лидере Украины там сочли приговором для главы киевского режима.

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    16 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    Европейские союзники призвали Зеленского прекратить критику Трампа

    Bloomberg: Европа призвала Зеленского умерить критику Трампа

    Европейские союзники призвали Зеленского прекратить критику Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские партнеры Владимира Зеленского советуют ему воздержаться от критики политики президента США Дональда Трампа, так как альтернативы американской помощи нет.

    Европейские союзники призывают Зеленского умерить критику действий Дональда Трампа, поскольку Европа не сможет компенсировать возможную потерю американской поддержки, в том числе поставок оружия и разведданных, пишет Bloomberg.

    Министры иностранных дел ЕС в понедельник в частном порядке договорились сохранять неизменной европейскую политику в отношении Украины, взаимодействуя с США по мере возможности и продолжая поддерживать Киев, передает «Интерфакс».

    Ранее Дональд Трамп в интервью Newsmax заявил, что решение украинского конфликта будет найдено без участия Зеленского, поскольку тот не желает урегулирования. Трамп также отметил сложности во взаимодействии с украинским лидером.

    В то же время, по данным The New York Times, представители администрации США, включая Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и вице-президента Джей Ди Вэнса, неоднократно просили Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России.

    Ранее советник Трампа обвинил Зеленского в подрыве политики США.

    В тот же день украинцы испугались последствий конфликта Зеленского с Трампом.

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    14 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    При Байдене банки США отказывали в обслуживании христианским организациям

    NYP: Банки США отказывали клиентам в обслуживании по политическим взглядам

    При Байдене банки США отказывали в обслуживании христианским организациям
    @ Shealah Craighead/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Девять крупнейших банков США отказывали клиентам в обслуживании и кредитовании по политическим, религиозным и социальным мотивам, сообщается в докладе Управления контролера денежного обращения США (OCC). Среди пострадавших оказались сторонники Дональда Трампа, христианские организации и представители отраслей, не пользовавшихся поддержкой администрации Джо Байдена.

    В ходе проверки регулятор изучил 100 тыс. жалоб и 50 тыс. внутренних банковских документов. В опубликованном 14 октября докладе объемом 47 страниц рассматриваются действия JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC, TD Bank и BMO Bank в 2020–2025 годах, пишет New York Post.

    По данным OCC, банки объясняли отказы в обслуживании репутационными рисками. К ним относили негативные публикации, протесты, критику общественных организаций, а также возможные меры со стороны регуляторов и политиков. Ограничения затрагивали производителей и продавцов оружия, нефтегазовые проекты в Арктике, угольную отрасль, частные тюрьмы, табачный бизнес и производителей электронных сигарет.

    В частности, платежный сервис WePay, принадлежавший JPMorgan Chase, закрыл счет продавца товаров с символикой Трампа и движения MAGA. Основанием стало утверждение, что такая продукция пропагандирует ненависть, насилие или расовую нетерпимость. Внутренняя система проверки отмечала упоминания MAGA, Make America Great и America First в профилях клиентов, на сайтах и в сведениях об операциях. Часть этих критериев появилась после событий в Капитолии 6 января 2021 года.

    WePay также прекращал обслуживание религиозных организаций. В одном из случаев банк сослался на включение клиента в список экстремистских групп, составленный Southern Poverty Law Center. В другом был закрыт счет, предназначенный для сбора средств на судебное оспаривание антидискриминационных законов верующим христианином.

    Банк PNC отказал успешной медиакомпании в кредитной линии после проверки взглядов и связей ее владельцев. Один из них финансировал христианские консервативные организации, другого сотрудники банка охарактеризовали как консервативного политического комментатора. Сотрудник, рекомендовавший отказ, сослался на противоречие публичных позиций владельцев убеждениям и ценностям PNC.

    Wells Fargo, согласно докладу, оказывал давление на платежного оператора, добиваясь прекращения обслуживания религиозной некоммерческой организации из-за ее взглядов на однополые браки. Кроме того, банк отказал в кредитовании двум оружейным компаниям. Его сотрудники опасались реакции администрации Байдена, противников свободного оборота оружия и членов Конгресса.

    Bank of America прекращал обслуживание компаний, управляющих частными тюрьмами, ссылаясь на изменение отношения политиков к этой отрасли. При этом спустя несколько месяцев после прихода администрации Трампа банк попытался восстановить отношения с одним из таких клиентов.

    Проверка выявила отказы организациям с разных сторон политического спектра. Так, Capital One не предоставлял услуги структурам, поддерживавшим кандидатов только одной партии. Банк отказал как организации, выступавшей за репродуктивные права и связанной в его оценке с демократами, так и объединению сторонников права на оружие.

    Все девять банков сообщили OCC о пересмотре своих практик. Однако регулятор счел принятые меры недостаточными.

    Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) объявило о начале расследования. Исполняющий обязанности его директора Марк Паолетта заявил, что ведомство проверит соблюдение федеральных требований и примет соответствующие меры. Глава OCC Джонатан Гулд также сообщил, что управление рассматривает дополнительные действия для пресечения дискриминации клиентов по политическим и религиозным мотивам.

    Проверка последовала за указом Трампа от 7 августа 2025 года, предписывающим банковским регуляторам бороться с политически мотивированным или незаконным отказом в финансовом обслуживании.

    В JPMorgan Chase заявили, что процедуры WePay не соответствовали ожиданиям банка, выявленные недостатки были исправлены, а сам сервис уже прекратил работу. Представитель банка подчеркнул, что его правила запрещают дискриминацию клиентов по политическим или религиозным взглядам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом издание Politico сообщило, что Дональд Трамп превратил чемпионат мира в шоу для консерваторов.

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    15 октября 2026, 08:31 • Новости дня
    Журналист: Зеленский пережил нервный срыв из-за решения США по разведданным

    Журналист Христофору заявил о нервном срыве Зеленского из-за разведданных США

    Журналист: Зеленский пережил нервный срыв из-за решения США по разведданным
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский переживает нервное потрясение на фоне прекращения передачи американских разведывательных данных, сообщил кипрский журналист Алекс Христофору.

    Срыв украинского руководителя обусловлен текущей ситуацией в отношениях между Киевом и Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    «У Зеленского, можно сказать, случился своего рода срыв – европейский срыв – на фоне всего происходящего в отношениях между Украиной и США», – отметил Христофору в эфире YouTube-канала.

    Журналист подчеркнул, что глава киевского режима переживает не без причины. По словам обозревателя, администрация Дональда Трампа перестала делиться с Украиной разведданными, из-за чего российские ракеты ударили по Киеву без предварительного включения сигналов воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Зеленский обвинил Дональда Трампа в предательстве Украины.

    Украинский руководитель отверг факт обсуждения с Вашингтоном остановки передачи разведданных.

    ВСУ лишились данных американских спецслужб из-за хамства Зеленского.

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    15 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине

    Axios: Администрация Трампа не имеет отношения к замедлению работы Starlink

    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине
    @ Official SpaceX Photos

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента США Дональда Трампа заявила о непричастности к замедлению работы системы спутникового интернета Starlink на Украине.

    Представители Белого дома сообщили украинским чиновникам, что не контролируют деятельность компании SpaceX и не несут ответственности за предполагаемые сбои, передает «Интерфакс» со ссылкой на Axios.

    Американские чиновники связывают проблемы со связью с технической неисправностью в системе.

    Однако, по данным портала, власти Украины подозревают, что ограничения были намеренно введены SpaceX с целью вынудить Киев согласиться с требованием Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В среду советники президента Украины Владимира Зеленского обратились в Белый дом, ЦРУ и Пентагон с запросами о причинах сбоев и возможных путях их устранения. Один из источников отметил, что администрация Трампа намерена связаться со SpaceX для выяснения обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Зеленского подтвердил ограничение доступа ВСУ к терминалам Starlink.

    В тот же день офицер ВСУ сравнил эти ограничения с ядерным ударом.

    Зеленский призвал Маска вернуть доступ к терминалам Starlink.

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    16 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Трамп назвал удары Украины по НПЗ России позором

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп назвал возобновление Украиной ударов по российским НПЗ «позором» и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сложнее в переговорах, чем президент России Владимир Путин.

    Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе Киева от перемирия, которое на прошлой неделе внезапно объявил Трамп, хотя ни Москва, ни Киев согласия с ним не подтверждали. «Все, что он делает, – это повышает мировую цену на нефть. Что ж, я думаю, это позор», – заявил Трамп в интервью телеканалу Newsmax, вышедшем в четверг, передает The Guardian.

    Трамп отметил, что целей для ударов много, но атаки на заводы, производящие дизельное топливо, вредят всему миру, которому это топливо необходимо. Отношения Киева и Вашингтона обострились после того, как Трамп смягчил санкции против России в обмен на поставки Москвой крупных объемов дизельного топлива на мировой рынок – шаг, который расценили как попытку сдержать рост цен на бензин перед промежуточными выборами в США. Зеленский раскритиковал эту договоренность, заявив, что она позволит России продолжать спецоперацию на Украине, которая длится более четырех с половиной лет.

    Трамп также заявил, что не является большим поклонником Зеленского и считает его более проблемным в переговорах, чем Путина.

    Отношения Киева и Вашингтона обострились и из-за ограничения доступа к спутниковой связи Starlink, что затруднило украинские удары дронами и работу систем ПВО. Министр обороны Британии Уэс Стритинг заявил Би-би-си, что его американский коллега Пит Хегсет заверил его о восстановлении работы системы, отметив, что подобные размолвки между Вашингтоном и Киевом случаются не впервые.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с Зеленским в Брюсселе назвал «критически важным» получение Украиной всех необходимых средств для защиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинские друзья не одиноки. Зеленский сообщил, что Россия нанесла очередной удар беспилотником по энергетической инфраструктуре в Луцке, что вызвало отключения электричества, а в Кремле обвинили Украину в срыве американских усилий по мирному урегулированию, возобновив удары по НПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил об отсутствии существенного ущерба нефтеперерабатывающим заводам после украинских атак. В понедельник портал Axios сообщил, что от Киева потребовали не вредить американским потребителям. В воскресенье Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку».

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    14 октября 2026, 07:51 • Новости дня
    Трамп обвинил Байдена в развязывании конфликта на Украине
    Трамп обвинил Байдена в развязывании конфликта на Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил, что одной из причин начала украинского конфликта стали направленные против России заявления его предшественника Джо Байдена.

    Действия 46-го президента США спровоцировали начало боевых действий, передает ТАСС со ссылкой на интервью политика телекомпании Gray Media.

    «Этой войны не должно было быть. Если бы президентом был я, если бы на тех выборах не было фальсификаций, войны Украины и России не было бы», – сказал Трамп.

    Во вторник Дональд Трамп объяснил свою уверенность в стремлении России к урегулированию.

    Ранее сообщалось, что ФБР при Байдене отслеживало поездки семьи Трампа.

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