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    16 октября 2026, 02:45 • Новости дня

    WSJ узнала о применении США космического оружия в Иране и Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-космические силы США показали свое космическое оружие, которое использовалось в военной кампании в Иране и при операции по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле.

    США использовали системы электромагнитной борьбы во время операции против экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро и в войне против Ирана, сообщила в видеосюжете Wall Street Journal (WSJ).

    Вооруженные силы США задействовали специализированные орбитальные системы для успешного блокирования работы коммуникационных сетей на территории двух государств.

    Информацию об успешном применении новейших технологий подавления связи журналистам подтвердили источники в оборонном ведомстве США.

    «Мы применяли эти и другие системы в операциях по всему миру. Если говорить об операциях Midnight Hammer, Absolute Resolve, Epic Fury, наши военнослужащие выдвигались в передовые районы, действовали в этих условиях и проявили себя с «Вести» слова командира подразделения Mission Delta полковника Анджело Фернандес.

    Упомянутая миссия Midnight Hammer прошла в июне 2025 года, когда Вашингтон присоединился к Израилю для ударов по иранской территории. Под кодовым названием Epic Fury скрывается начало прямых американских атак на Иран.

    Кроме того, орбитальные системы применялись в ходе январской миссии Absolute Resolve. Эта военная операция была направлена на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Космические силы США решили защитить мыс Канаверал лазерами от дронов. Пентагон занялся подготовкой бюджета США к окололунным сражениям.

    Президент США объявил о планах создать новый испытательный полигон Пентагона.

    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

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    15 октября 2026, 11:26 • Новости дня
    Зеленский обвинил Трампа в предательстве

    The Guardian: Зеленский почувствовал себя преданным Трампом из-за Starlink

    Зеленский обвинил Трампа в предательстве
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Лондоне, сообщил, что чувствует личное предательство со стороны президента США Дональда Трампа после внезапного ограничения доступа украинских военных к спутниковой системе Starlink.

    Владимир Зеленский в телеинтервью в Лондоне рассказал, что после более чем четырех лет войны считает себя лично преданным Дональдом Трампом из-за внезапного ограничения доступа украинской армии к спутниковой связи Starlink, что, по его словам, подрывает долгосрочную поддержку Киева со стороны США. «Действительно, да… но все немного сложнее, чем просто мои эмоции или мои чувства», – сказал украинский президент, добавив: «Жаль, что мы теряем, мы теряем сильного партнера», передает The Guardian.

    По данным Украины, в ночь на среду без объяснений была ограничена работа системы спутниковой связи Starlink, выпускаемой компанией SpaceX Илона Маска, но управляемой правительством США: терминалы перестали функционировать на скоростях свыше 100 миль в час, что вывело из строя большинство ударных дронов и ослабило наиболее эффективную систему ПВО вокруг Киева. Маск заявил, что сократить доступ решил не он, так как военная сеть Starshield контролируется американскими военными и, в конечном счете, президентом, а советник Зеленского по военным технологиям Сергей Бескрестнов расценил целенаправленное отключение как связанное с нынешней политической ситуацией и сообщил о резком падении эффективности перехвата дронов Shahed.

    Зеленский подчеркнул, что, по его убеждению, в Вашингтоне «знали, что делают», и отметил, что ночью Starlink был заблокирован SpaceX и властями США, что привело к «большим человеческим потерям» и гибели людей. Ограничения совпали с новым массовым ударом России баллистическими ракетами и ударными беспилотниками без предварительного предупреждения со стороны США, которые в течение многих лет заранее делились с Киевом разведданными о готовящихся атаках. Трамп во вторник отрицал, что его администрация сокращала обмен разведданными, однако Зеленский заявил в интервью американской радиостанции NPR, вышедшем в эфир в среду, что украинские военные советники получили из США угрозы о возможном ограничении такого обмена в будущем.

    Зеленский также сообщил, что Трамп потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые американский лидер обвинил в росте стоимости дизельного топлива, хотя, по оценкам большинства аналитиков, более сильное влияние на цены оказало закрытие Ормузского пролива после удара США и Израиля по Ирану. В то же время в Лондоне украинский лидер встретился с премьер-министром Британии Энди Бернемом, обсудив доступ к Starlink и обмен разведданными; Бернем пообещал ускорить поставки британских легких многоцелевых ракет и рассмотреть «все возможные пути» дополнительной помощи, а также объявил о выделении 17 млн фунтов на ремонт защитной оболочки над разрушенной Чернобыльской АЭС.

    Бернем заявил, что поддержка Киева со стороны Британии останется неизменной, и выразил готовность обсуждать предложенное Трампом прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, указав, что Москва не соблюдает это неформальное «перемирие». Ранее Трамп объявил об «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной, о котором, по словам Зеленского, Киев узнал лишь из его публикации в сети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Киев заподозрил Дональда Трампа в личном приказе ограничить работу Starlink для украинских военных. США в тот же день официально опровергли свою причастность к сбоям в работе системы Starlink на Украине. В тот же четверг агентство Bloomberg передало, что польский политик Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в политических играх вокруг работы Starlink.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    15 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных

    МИД Франции: Украина получает две трети разведданных от Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две трети разведывательной информации, которую Украина получает от других государств, передается европейскими странами, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Во Франции оценили долю Европы в предоставлении разведывательных данных Украине. Показатель озвучил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    «Две трети разведданных, которые передаются Украине, поступают сегодня от европейцев, и в частности, от Франции», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

    Так министр прокомментировал ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине и сообщения, что США могут оставить Киев без американских разведданных. Барро добавил, что основную поддержку Киеву уже давно оказывает именно Европа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных.

    А в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    15 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Украина осталась без ракет для американских комплексов Patriot

    CNN: У Украины полностью закончились ракеты для комплексов Patriot

    Украина осталась без ракет для американских комплексов Patriot
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская армия полностью израсходовала имевшиеся у нее боеприпасы для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

    У Вооруженных сил Украины закончились ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    На протяжении нескольких месяцев Киев предупреждал о нехватке боеприпасов для этих комплексов. Отмечается, что ракеты для Patriot отличаются высокой стоимостью и являются дефицитными во всем мире.

    Телеканал отмечает, что это не первый случай, когда украинские войска полностью остаются без боеприпасов для американских систем противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет противовоздушной обороны для Украины.

    Между тем в субботу разгонный блок ракеты от ЗРК Patriot упал на жилые дома в Киеве.

    А в пятницу Испания и Греция отказались передать украинским военным ракеты для американских комплексов.

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    15 октября 2026, 08:31 • Новости дня
    Журналист: Зеленский пережил нервный срыв из-за решения США по разведданным

    Журналист Христофору заявил о нервном срыве Зеленского из-за разведданных США

    Журналист: Зеленский пережил нервный срыв из-за решения США по разведданным
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский переживает нервное потрясение на фоне прекращения передачи американских разведывательных данных, сообщил кипрский журналист Алекс Христофору.

    Срыв украинского руководителя обусловлен текущей ситуацией в отношениях между Киевом и Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    «У Зеленского, можно сказать, случился своего рода срыв – европейский срыв – на фоне всего происходящего в отношениях между Украиной и США», – отметил Христофору в эфире YouTube-канала.

    Журналист подчеркнул, что глава киевского режима переживает не без причины. По словам обозревателя, администрация Дональда Трампа перестала делиться с Украиной разведданными, из-за чего российские ракеты ударили по Киеву без предварительного включения сигналов воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Зеленский обвинил Дональда Трампа в предательстве Украины.

    Украинский руководитель отверг факт обсуждения с Вашингтоном остановки передачи разведданных.

    ВСУ лишились данных американских спецслужб из-за хамства Зеленского.

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    15 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Эксперт заявил о критических потерях ВСУ в запорожском Орехове

    Марочко заявил о критических потерях группировки ВСУ в Орехове

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России разгромили вражеские подразделения в Запорожской области, лишив противника возможности проводить полноценную ротацию и эвакуировать раненых из-за разрушенной логистики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ в запорожском Орехове понесли критические потери под ударами российских военных, перебрасываемые Киевом резервы уже не смогут изменить тяжелую для противника ситуацию на линии соприкосновения.

    «Те подразделения, которые были в Орехове ранее, практически полностью уничтожены. А новые, которые Киев подбрасывает, не способны уже переломить ситуацию на поле боя», – заявил Марочко ТАСС.

    Из-за постоянного огневого контроля логистика украинских войск оказалась парализована. Солдаты лишены возможности использовать транспорт крупнее скутера, поэтому смена личного состава в 99% случаев проходит пешком, а эвакуация пострадавших стала практически невыполнимой задачей.

    По оценке военного эксперта, в подобных условиях остатки сил противника продержатся недолго. Он добавил, что у украинских формирований фиксируется острое истощение запасов вооружения и техники, а бойцы окончательно утратили боеспособность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли новые позиции северо-западнее Орехова. ВКС России поразили пункты управления и дислокации подразделений ВСУ.

    Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

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    15 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Эксперт: Украина фактически принадлежит Лондону

    Дробницкий: За продолжение конфликта на Украине отвечает мировой либеральный мейнстрим

    Эксперт: Украина фактически принадлежит Лондону
    @ REUTERS/Paul Hackett

    Возможности Дональда Трампа повлиять на Киев ограничены, поскольку Украина фактически находится под контролем Лондона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, продолжение конфликта на Украине поддерживают лидеры ЕС и политики в США как из Демократической, так и Республиканской партии, которые пытаются сорвать любые мирные инициативы. Так эксперт прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возобновлении ударов по российским НПЗ вопреки позиции главы Белого дома.

    «За продолжение конфликта отвечает мировой либеральный мейнстрим. Это европейские лидеры и руководство ЕС, Демократическая партия США и примкнувшая к ней часть республиканцев. По сути, Запад ведет коллективную войну против России», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп рассчитывал быстро закончить конфликт на Украине и снять с себя обязательства по «восточному флангу» НАТО. «Но без жесткого подавления мейнстрима внутри страны и в Европе остановить войну невозможно», – пояснил он.

    Эксперт считает, что в нынешней ситуации у американского президента рычаги влияния на Киев ограничены, «ведь Украина фактически принадлежит Лондону». «Это проявляется и в истории с разведданными и Starlink. Скорее всего, ситуацию создали превентивно, чтобы возбудить Конгресс и отбить у президента желание действовать в этом направлении», – полагает американист.

    По его мнению, кто-то специально распространил сведения, что Трамп или Маск якобы угрожали отключить Starlink и прекратить обмен разведданными. «Конгресс немедленно отреагировал, начал расследование, и Трамп с Маском сразу заявили, что они тут ни при чем», – добавил эксперт. По его мнению, это показывает, что внутренний истеблишмент и внешние игроки пытаются блокировать любые шаги Белого дома.

    Ранее на этой неделе в интервью газете Financial Times Владимир Зеленский рассказал о новых ударах по российским НПЗ. Зеленский сделал эти заявления, находясь с официальным визитом в Британии. В ходе этой поездки он провел в среду встречу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и посетил официальную аудиенцию у короля Чарльза III.

    В среду вице-премьер России Александр Новак на полях форума «Российская энергетическая неделя» подтвердил, что в этот день ВСУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода – в Рязанской и Саратовской областях. Новак отдельно подчеркнул: «Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия».

    В четверг президент России Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России» заявил, что попытки Украины нанести новые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не привели к существенному ущербу.

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    15 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине

    Axios: Администрация Трампа не имеет отношения к замедлению работы Starlink

    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине
    @ Official SpaceX Photos

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента США Дональда Трампа заявила о непричастности к замедлению работы системы спутникового интернета Starlink на Украине.

    Представители Белого дома сообщили украинским чиновникам, что не контролируют деятельность компании SpaceX и не несут ответственности за предполагаемые сбои, передает «Интерфакс» со ссылкой на Axios.

    Американские чиновники связывают проблемы со связью с технической неисправностью в системе.

    Однако, по данным портала, власти Украины подозревают, что ограничения были намеренно введены SpaceX с целью вынудить Киев согласиться с требованием Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В среду советники президента Украины Владимира Зеленского обратились в Белый дом, ЦРУ и Пентагон с запросами о причинах сбоев и возможных путях их устранения. Один из источников отметил, что администрация Трампа намерена связаться со SpaceX для выяснения обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Зеленского подтвердил ограничение доступа ВСУ к терминалам Starlink.

    В тот же день офицер ВСУ сравнил эти ограничения с ядерным ударом.

    Зеленский призвал Маска вернуть доступ к терминалам Starlink.

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    15 октября 2026, 07:03 • Новости дня
    Маск обеспокоился позицией Киева по дизельной сделке США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск выразил свою позицию по ситуации с дизельной сделкой и об отношении к ней украинских властей.

    «Вызывает беспокойство», – написал Маск в соцсети Х, комментируя пост политобозревателя Майка Серновича по теме Украины и помощи ей со стороны США.Сернович написал в посте о том, что налогоплательщики США отдали Зеленскому более 250 млрд долларов.

    «Мы все видим на YouTube суперкары с флагами Украины. Дома, которые покупают в Майами и Монако. Всё, чего хотел Трамп, – чтобы цены на дизель упали на доллар-другой перед промежуточными выборами, а его предали. Бессовестные!» – написал политобозреватель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть армии доступ к терминалам Starlink. Маск ответил Киеву на претензии в ограничении Starlink.

    Ранее Маск согласился с президентом США в необходимости сменить Владимира Зеленского. Слова американского лидера потрясли окружение Зеленского.

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    15 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    Оппозиция Италии обвинила власти в обогащении оружейников за счет Украины

    Депутат Италии обвинил власти в финансировании оружейных корпораций на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель итальянского оппозиционного «Движения «5 звезд» Риккардо Риччарди обвинил правительство страны в финансировании военно-промышленного комплекса под предлогом военной помощи Украине.

    Представитель итальянской оппозиции, депутат от «Движения «5 звезд» Риккардо Риччарди обвинил власти страны в том, что, вооружая Украину, они в действительности финансируют итальянский военно-промышленный комплекс, передает ТАСС.

    «Когда вы рекламировали конференции по восстановлению Украины, вы фактически закладывали основу для ведения бизнеса такими гигантами, как Rheinmetall, Leonardo, BAE Systems, Northrop Grumman и Palantir (компании, производители оружия – прим. ред.). Сегодня в войне побеждают только производители оружия», – заявил Риччарди во время выступления в парламенте и назвал Украину крупнейшим центром производства и технологического развития вооружений в Европе.

    По информации радиостанции Radio-1, в правящей коалиции и оппозиции Италии наблюдаются глубокие разногласия по украинскому вопросу. Партии «Братья Италии» и «Вперед, Италия» планируют продолжать поддержку Киева, тогда как «Лига» призывает отказаться от поставок оружия и вернуться к закупкам российских энергоносителей.

    В рядах оппозиции также нет единства: «Движение «5 звезд» выступает против передачи вооружений, в то время как Демократическая партия настаивает на продолжении поставок. При этом накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони вновь подтвердила курс на поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала падение рейтингов правительства из-за оказания помощи Украине.

    А в августе в Европарламенте заявили, что новый пакет военной поддержки Киева со стороны Рима отдаляет мирное урегулирование. Хотя в июле в итальянский парламент внесли резолюцию о полном прекращении снабжения украинских войск.

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    15 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Американская организация обвинила Кушнера в незаконной дипломатии

    Зятя Трампа обвинили в выполнении функций дипломата без утверждения Сенатом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) подала иск в отношении спецпосланника и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, обвинив его в незаконном выполнении дипломатических функций.

    Истцы требуют запретить спецпосланнику работать до утверждения Сенатом и обязать его раскрыть финансовую информацию. По мнению представителей организации, Кушнер обладает значительными дипломатическими полномочиями, однако не представил финансовые декларации, пишет РБК.

    В иске указано, что Кушнер руководит инвестиционной компанией Affinity Partners с активами более 6 млрд долларов. Организация считает, что пересечение его деловых интересов с дипломатической работой создает повышенные риски конфликта.

    В Белом доме эти претензии отвергли. Представитель администрации Анна Келли заявила, что бизнес спецпосланника не связан с его деятельностью, которой он занимается добровольно по просьбе президента, передает Bloomberg.

    Адвокат Кушнера Чад Мизелл назвал иск необоснованным. «Как внешние консультанты по этике, так и государственные юристы по вопросам этики изучили добровольную государственную службу Джареда Кушнера и подтвердили, что ее условия соответствуют применимым этическим требованиям», – заявил он.

    Ранее CNN сообщил о возможном конфликте интересов из-за того, что компания Affinity Partners стала крупнейшим акционером израильской фирмы, инвестирующей в оборонные предприятия. Сам Кушнер опроверг эти выводы, назвав материал вводящим в заблуждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СМИ сообщили о решении Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера отложить визит в Россию из-за конфликта Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    Ранее пресса узнала о встрече американских посланников в Нью-Йорке.

    Кроме того, президент США сообщил о подготовке их поездки в Москву и Киев.

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    15 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Минобороны разработало единую военно-медицинскую информационную систему

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместители министра обороны Анна Цивилева и Дмитрий Щербинин проверили готовность к запуску единой военно-медицинской информационной системы в госпиталях Курска, Брянска, Рязани и Махачкалы, сообщили в ведомстве.

    Внедрение единой военно-медицинской информационной системы в первых военных госпиталях начнется до конца текущего года, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

    «Внедрение системы кроме минимизации документооборота снизит количество перемещений военнослужащего, проходящего военно-врачебную комиссию», – заявила Цивилева в ходе поездки в войска Ленинградского военного округа.

    По словам Щербинина, проект реализован на базе Военно-медицинской академии при поддержке Главного управления цифрового и технологического развития ведомства. Заместитель министра поручил интегрировать новую платформу с ресурсами госпиталей имени Вишневского и Бурденко, что позволит централизованно анализировать данные пациентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду уволенным по здоровью военным разрешили лечиться в госпиталях Минобороны.

    Летом Ростех адаптировал гражданский хирургический комплекс для нужд военной медицины.

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    15 октября 2026, 12:33 • Новости дня
    Бывший американский офицер посоветовал Зеленскому уйти в изгнание

    Отставной офицер армии США Пайн призвал Зеленского уйти в изгнание

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штабной офицер армии США в отставке Дэвид Пайн посоветовал Владимиру Зеленскому уйти в изгнание после решения наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки позиции Вашингтона.

    Владимиру Зеленскому следует покинуть страну из-за решения санкционировать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки просьбам американской администрации, передает РИА «Новости».

    «Зеленскому пора перестать играть роль современного Черчилля и уйти в изгнание во избежание судебного преследования», – написал Дэвид Пайн в соцсети.

    Так бывший военный отреагировал на интервью главы киевского режима изданию Financial Times, в котором тот заявил о снятии запрета на удары. При этом Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в обмане из-за блокировки системы Starlink.

    Пайн добавил, что глава киевского режима ведет себя как лидер ядерной сверхдержавы, хотя Украина таковой не является.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский вывел Дональда Трампа из себя отказом прекратить удары по российским НПЗ.

    В понедельник Вашингтон потребовал от Киева не вредить американским потребителям.

    В воскресенье Зеленский отказался прекращать атаки на российские заводы.

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    15 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Страны СНГ согласовали проект совместных учений на внешних границах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители стран СНГ подготовили и одобрили проект соглашения о проведении совместных учений по урегулированию кризисных ситуаций на внешних границах Содружества.

    Эксперты стран Содружества Независимых Государств доработали и согласовали проект документа об организации совместных учений формирований пограничных и иных ведомств, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

    В ведомстве отметили, что дополнительное заседание экспертной группы по вопросам ликвидации кризисных ситуаций на внешних рубежах состоялось 14 и 15 октября. В ближайшее время документ планируется внести на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

    Во встрече приняли участие представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Кроме того, на заседании присутствовали сотрудники Совета командующих Пограничными войсками и Исполнительного комитета Содружества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин указал на эффективность встреч глав спецслужб стран СНГ.

    Летом постоянный представитель при уставных и других органах Содружества назвал атаку под Брянском покушением на Союзное государство.

    А весной глава российского государства обсудил с Советом безопасности взаимодействие с партнерами по СНГ.

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    15 октября 2026, 04:50 • Новости дня
    NYP узнала о сроках доставки в США российского дизельного топлива

    NYP: Российский дизель поступит в США до промежуточных выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп приостановил действие санкций для обеспечения американского рынка российским горючим на фоне рекордного роста мировых цен, первые поставки ожидаются до промежуточных выборов.

    Источники сообщили газете New York Post (NYP), что российское дизельное топливо поступит на американский рынок до промежуточных выборов 3 ноября, поскольку в прошлом месяце цены на топливо достигли рекордной отметки в 6,53 доллара за галлон.

    Топливо «должно прибыть в течение следующих двух недель, если мы все уладим», сообщил газете американский источник, отметив, что Россия согласилась отправить «довольно значительное» количество.

    Ранее Дональд Трамп снял ограничения на импорт российского дизеля, а президент России Владимир Путин отменил введенный в прошлом году запрет на его экспорт.

    Американский лидер отметил, что соглашение позволит снизить глобальное ценовое давление. По данным источников, Вашингтон пошел на этот шаг после того, как атаки президента Украины Владимира Зеленского на российские нефтеперерабатывающие заводы привели к резкому подорожанию топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новак подтвердил прямые поставки российского дизеля в США и спрогнозировал снижение цен на дизель по всему миру. Россия выразила готовность направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизеля.

    В Германии потребовали заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США.

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