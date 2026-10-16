  • Новость часаУчастники МЭА договорились экстренно высвободить запасы нефти
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    СБУ помогает Молдавии терять государственность
    Путин провел открытый диалог государства и бизнеса
    В Киеве полностью утратили возможность вырабатывать электроэнергию три ТЭЦ
    Дробницкий: Украина фактически принадлежит Лондону
    Путин заявил, что Киев просил своих спонсоров повлиять на Россию
    Путин призвал не считать протекционизмом защиту собственного рынка
    Путин указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    Путин порекомендовал участникам съезда «Деловая Россия» сыр из Воронежа
    16 октября 2026, 00:14 • Новости дня

    Над Тульской областью силы ПВО уничтожили 10 дронов ВСУ

    Над Тульской областью уничтожено 10 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на пятницу над территорией Тульской области силы ПВО сбили 10 дронов, сообщил в Max-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

    «Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 10 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», – написал он.

    Миляев добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга было уничтожено 80 украинских беспилотников, при этом в ночь на четверг было сбито 166 украинских дронов над регионами России.


    15 октября 2026, 03:03 • Новости дня
    Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции

    Сын экс-депутата ГД Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции

    Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший депутат Госдумы VI созыва иноагент Дмитрий Гудков, включенный Минюстом в перечень террористов и экстремистов, сообщил о смерти старшего сына Ивана в эмиграции.

    «В нашей семье произошло огромное горе – наш с Соней (Софьей Капковой – прим. ВЗГЛЯД) старший сын Иван добровольно ушёл из жизни. На протяжении многих лет он боролся с тяжёлыми внутренними проблемами, которые, к сожалению, так и не удалось преодолеть», – написал Дмитрий Гудков (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) в соцсетях.

    Он попросил не беспокоить семью в ближайшее время и дать возможность пережить эту трагедию. Никаких подробностей больше не приводилось.

    Ивану Гудкову было 20 лет. Его отец в 2021 году покинул Россию из-за обысков по неуплате налогов. Иван жил в эмиграции и испытывал большие сложности в адаптации к новому окружению. Об этом он рассказал в последнем посте в соцсетях, который оставил в отложенных записях перед смертью.

    «Если она вышла, то это значит лишь одно – я все же решился», – приводит «Газета.ru» предваряющую письмо фразу.

    Иван сообщал о том, что единственный способ обрести счастье в эмиграции кроется в ассимиляции и отказе от русской идентичности ради чужой. «Но для меня этот путь неприемлем. В моей жизни было два лучших дара: родиться русским и жить в России. И хотя второе внезапно прервалось, право на третье у меня не отнимет уже никто», – приводит слова Ивана о праве умереть русским Lenta.Ru.

    Дмитрия Гудкова, как бывшего участника признанного террористическим «Антивоенного комитета России», созданного по инициативе иноагентов Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова, внесли в официальный перечень экстремистов на фоне обвинений в подготовке вооруженного мятежа.

    В 2025 году сбежавшего из страны оппозиционера официально включили в перечень террористов и экстремистов, а в 2024 году московский суд заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд оштрафовал Дмитрия Гудкова за нарушение правил деятельности иноагента. МВД в 2023 году объявило в розыск экс-депутата Дмитрия Гудкова.

    Комментарии (25)
    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

    Комментарии (14)
    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе

    Экономист Колташов: США не смогут заставить Европу убрать «нож» от кошелька России

    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение администрации Дональда Трампа по разморозке российских активов в Европе и передаче их подконтрольной Вашингтону структуре столкнется с серьезными препятствиями. Речь о позиции Евросоюза, а также правовых ограничениях, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов.

    «Основная часть замороженных в Европе российских средств находится под контролем Бельгии. Власти страны ранее отказались передавать их Еврокомиссии. При этом, как известно, Брюссель использует доходы от этих активов для финансирования Украины», – напомнил экономист Василий Колташов.

    По его словам, предложение администрации Дональда Трампа предполагало создание подконтрольной Вашингтону структуры: европейские страны разморозили бы активы и направили средства туда. По замыслу Белого дома, такой механизм мог бы упростить переговорный процесс с Москвой, заставив ЕС следовать за Штатами.

    «По сути, речь идет о выработке путей возможного преодоления проблем в отношениях. Хотите договариваться с Россией – что называется, уберите нож от кошелька», – пояснил эксперт. Однако, оговорился собеседник, есть ряд нюансов. Первый заключается в позиции Европы.

    «В Евросоюзе до сих пор доминирует установка на противостояние с Россией. Она характерна и для еврократии, и для правительств большинства стран объединения, и для значительной части политического истеблишмента. Поэтому американская инициатива неприемлема для европейцев», – уточнил Колташов.

    Второй нюанс – в правовой плоскости. «Если российские активы заморожены, трогать их нельзя: они сохраняют суверенный статус. Чтобы юридически переместить эти средства, нужно изменить их статус: перевести из категории «замороженных» в категорию «конфискованных». Но это фактически равносильно объявлению войны России», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем не исключено, что между Москвой и Вашингтоном может быть достигнута специальная договоренность о возврате средств, но Европа вряд ли на это не пойдет. Возникает также вопрос о заинтересованности России в таком соглашении. Как напомнил экономист, вопрос о доступе РФ к собственным средствам решается в московском арбитраже. Таким образом, по оценкам Колташова, шансы на реализацию предложения США крайне невелики.

    Ранее стало известно, что США предложили европейским странам разморозить часть российских активов и перевести их в структуру под управлением Вашингтона. Как сообщает Financial Times, предложение было озвучено в Майами в ходе переговоров спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с представителями Украины и Европы. Идея обсуждалась в рамках формирования мирного соглашения.

    Отмечается, что европейские делегаты инициативу отвергли. «Это предложение вызвало удивление и обеспокоенность в европейских столицах и Киеве, породив вопросы о намерениях США и их подходе, который существенно отличается от прежней стратегии давления на Москву», – говорится в материале. Как напоминает FT, аналогичная идея по поводу замороженных активов содержалась в представленном год назад администрацией Трампа мирном плане из 28 пунктов.

    В минувший вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский отверг предложения о разблокировке замороженных российских активов и возвращении их Москве. «Ходят слухи, что кое-кто рассчитывает на возвращение этих активов России. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу: только через наши трупы», – заявил он. Министр считает, что Европа при участии Британии должна принять важные стратегические решения по этому вопросу.

    Напомним, ЕС бессрочно заморозил 210 млрд евро российских активов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва будет добиваться возвращения активов. «Это и юридическая работа, и судебные разбирательства… чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Европе воровство российских активов.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Эксперт заявил о критических потерях ВСУ в запорожском Орехове

    Марочко заявил о критических потерях группировки ВСУ в Орехове

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России разгромили вражеские подразделения в Запорожской области, лишив противника возможности проводить полноценную ротацию и эвакуировать раненых из-за разрушенной логистики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ в запорожском Орехове понесли критические потери под ударами российских военных, перебрасываемые Киевом резервы уже не смогут изменить тяжелую для противника ситуацию на линии соприкосновения.

    «Те подразделения, которые были в Орехове ранее, практически полностью уничтожены. А новые, которые Киев подбрасывает, не способны уже переломить ситуацию на поле боя», – заявил Марочко ТАСС.

    Из-за постоянного огневого контроля логистика украинских войск оказалась парализована. Солдаты лишены возможности использовать транспорт крупнее скутера, поэтому смена личного состава в 99% случаев проходит пешком, а эвакуация пострадавших стала практически невыполнимой задачей.

    По оценке военного эксперта, в подобных условиях остатки сил противника продержатся недолго. Он добавил, что у украинских формирований фиксируется острое истощение запасов вооружения и техники, а бойцы окончательно утратили боеспособность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли новые позиции северо-западнее Орехова. ВКС России поразили пункты управления и дислокации подразделений ВСУ.

    Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 14:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота

    Экономист Юшков: США смягчают санкции против «теневого» флота для стабилизации цен

    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Для России наибольший эффект дало бы временное снятие Вашингтоном ограничений с нефтепроизводителей, а не с судов так называемого «теневого» флота. Это позволило бы компаниям торговать без посредников, снизить издержки и нарастить доходы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. В планах США смягчить санкции против танкеров он видит расчет на стабилизацию цен на внутреннем рынке Штатов.

    «После объявления Дональдом Трампом дизельной сделки с Россией минфин США выдал временную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. По сути, речь идет о послаблении санкций от 2022 года», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, как отметил собеседник, остается неясным ряд практических аспектов. Первый из них – распространяется ли действие лицензии на танкеры, находящиеся под американскими рестрикциями, если они перевозят дизельное топливо на рынок США. «Можно ли перевозить дизельное топливо любыми судами или только теми, которые не включены в черные списки?» – рассуждает он.

    Второй – причем более значимый для России – вопрос касается компаний, включенных в SDN-лист, продолжил эксперт. «Могут ли они в рамках этой лицензии продавать дизельное топливо в Штаты или исключение на них не распространяется?» – говорит Юшков. Он напомнил, что основную долю российского дизельного топлива производят четыре крупнейшие нефтяные компании – «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», – и все они находятся в SDN-листе.

    По словам экономиста, для России было бы выгодно, если бы трактовка санкционного исключения распространялась на эти компании, либо если бы была выдана новая генеральная лицензия хотя бы одной из них. Это позволило бы торговать без посредников.

    В целом, считает собеседник, для рынка гораздо значимее было бы ослабление санкций в отношении российских компаний, а не в отношении танкеров. «Если смягчить ограничения против судов так называемого «теневого флота», стоимость фрахта может немного снизиться, но глобально ситуация не изменится. Куда более весомым шагом стало бы временное снятие или заморозка санкций в отношении российских нефтепроизводителей – это дало бы ощутимый эффект», – подчеркнул он.

    Впрочем, в обсуждении смягчения санкций против «теневого флота» прослеживаются интересы администрации Трампа. «США до сих пор остаются крупнейшим в мире экспортером дизельного топлива. В стране действует либеральная модель рынка: производители решают, направить ли топливо на внутренний или на внешний рынок. Из-за дефицита дизеля в Европе и Азии цены там растут – вслед за этим повышается стоимость топлива в самих Штатах», – рассказал аналитик.

    Он объясняет: фактически цена на внутреннем рынке США формируется по формуле «внешняя цена минус стоимость доставки». Поэтому для снижения цен внутри страны Трампу необязательно обеспечивать прямые поставки российского дизеля в США. Достаточно, чтобы российский дизель активно выходил на мировой рынок и реализовывался в больших объемах.

    «Отсюда и логика давления, например, на Украину в контексте ненанесения ударов по НПЗ в России. На сегодня цель Трампа в том, чтобы у Москвы не возникало затруднений при экспорте нефтепродуктов», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций в отношении так называемого «теневого флота». Как сообщает Reuters, эта мера призвана снизить рекордно высокие мировые ставки фрахта.

    По информации агентства, Штаты могут разрешить транспортировку нефти, не находящейся под санкциями, на подсанкционных судах. Компании, которые хотят воспользоваться такими танкерами, должны будут обратиться в министерство финансов США за соответствующим разрешением. В американском минэнерго заявили, что такой шаг не поможет России перевозить нефть.

    Отраслевые источники отмечают, что смягчение ограничений «может высвободить небольшое количество дополнительных танкеров для челночных рейсов» в Ормузском проливе, однако это вряд ли приведет к повсеместному снижению ставок фрахта. Дело в том, что страховщики по-прежнему будут обязаны соблюдать нормы ЕС и Британии.

    Напомним, на рынке танкеров сложилась уникальная ситуация: пятилетние и десятилетние танкеры резко подорожали, а сделки теперь заключают за несколько дней вместо нескольких недель. Брокеры ищут для клиентов суда, которые можно передать им как можно быстрее. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сложилась такая аномалия на этот раз и почему она невыгодна России.

    Комментарии (2)
    15 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Лавров предложил провести встречу в формате «3+3» в Азербайджане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующую встречу консультативной региональной платформы «3+3» можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Новую встречу в формате «3+3» (Азербайджан, Грузия, Армения, Россия, Турция и Иран) можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает ТАСС.

    «Я бы упомянул формат, который был инициирован Азербайджаном и Турцией, это формат «3+3» – Азербайджан, Грузия, Армения и Россия, Турция, Иран. Мы встречались несколько раз, и сейчас ждем, когда договорятся Армения и Азербайджан о том, кто следующий будет принимать встречу министров иностранных дел этой группы», – сказал Лавров.

    По его словам, ближайшую встречу можно провести в Азербайджане, а следующую – в Ереване. Министр считает, что это было бы правильно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА.

    Ранее главы МИД Армении и Азербайджана обсудили продвижение мирной повестки.

    Ранее сообщалось, что Лавров счел своевременным возобновление встреч в формате «3+3».

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    В МВД рассказали о самом длительном дистанционном мошенничестве

    МВД: Мошенники полтора года выманивали деньги у москвича

    Tекст: Катерина Туманова

    Телефонные мошенники на протяжении рекордных полутора лет успешно выманивали денежные средства у доверчивого жителя Москвы, рассказал начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко.

    «Рекордное время, на протяжении которого дистанционным мошенникам удавалось обманывать человека и похищать его накопления, – полтора года», – рассказал он ТАСС.

    Сначала пострадавший перевел злоумышленникам средства, после чего осознал обман и обратился в правоохранительные органы. Полицейские возбудили уголовное дело, а также провели с потерпевшим профилактическую беседу о правилах цифровой гигиены и безопасности при общении с незнакомцами.

    Однако во время расследования москвич вновь ответил на звонок аферистов и снова лишился денег.

    По словам Кононенко, такая ситуация повторялась несколько раз. Правоохранитель подчеркнул, что злоумышленники чувствуют, когда жертва поддается влиянию, и стараются удерживать с ней контакт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал ФСБ описал этапы вовлечения россиян в преступления мошенниками. Мошенники освоили подделку голосов с помощью искусственного интеллекта.

    «Яндекс» предупредил о пользующихся сбоями сервисов мошенниках.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 01:45 • Новости дня
    Мошенники придумали новую схему кражи денег через онлайн-курсы

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники придумали новую схему обмана под видом продажи образовательных онлайн-курсов, похищая деньги и персональные данные доверчивых пользователей, рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз «Солар» Александр Вураско.

    «Злоумышленники используют мошеннические схемы, связанные с продажей обучающих онлайн-курсов, чтобы красть у пользователей их персональные данные, деньги, получать удаленный доступ к смартфонам, заражая устройства вредоносными программами», – сказал он РИА «Новости».

    Эксперт посоветовал проверять юридическое лицо и получателя платежа. Если курс предлагают в социальных сетях или мессенджерах, следует найти официальный сайт компании. Для проверки не стоит использовать ссылки или телефоны, предоставленные «куратором».

    Эксперт пояснил, что информацию об организации можно найти по ИНН, ОГРН или названию через сервисы ФНС. В случае обещания диплома или сертификата нужно проверять образовательную лицензию.

    Насторожить должны просьбы перевести деньги на личную карту, а также гарантии трудоустройства или высокого дохода.

    Если средства уже отправлены, Вураско рекомендовал срочно обратиться в банк, сохранить все данные о сделке и написать заявление в полицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники освоили подделку голосов с помощью искусственного интеллекта. Злоумышленники стали рассылать россиянам письма с вирусом под видом налоговой.

    В Госдуме объяснили пользу от сохранения банковских смс.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 16:11 • Новости дня
    Дмитриев: Зеленский и британские разжигатели войны подрывают мир

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский и британские разжигатели войны подрывают мир, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Время, проведенное в Лондоне, не способствует миру. Британские разжигатели войны знают, как способствовать продвижению войны и подрывать мир», – приводит слова Дмитриева РИА «Новости».

    Так глава Российского фонда прямых инвестиций прокомментировал интервью Владимира Зеленского газете Financial Times об ударах по российским НПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Запад в игнорировании этих атак.

    В тот же день он сообщил, что Зеленский накопил ракеты и беспилотники для ударов по Москве.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Армения и Россия создали рабочую группу по управлению железными дорогами

    Пашинян распорядился создать совместную с Россией группу по ЮКЖД

    Армения и Россия создали рабочую группу по управлению железными дорогами
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о формировании совместной армяно-российской рабочей группы для обсуждения эффективности управления концессией «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД).

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании армяно-российской совместной рабочей группы для обсуждения эффективности управления концессией компании «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство территориального управления и инфраструктур республики.

    В документе отмечается, что рабочая группа создана по итогам договоренности, достигнутой 14 октября на встрече Пашиняна и гендиректора РЖД Олега Белозерова.

    Перед группой поставлена цель – обсудить эффективность управления концессией ЗАО «ЮКЖД», найти пути решения возникающих вопросов в течение трех месяцев и уточнить дальнейшие шаги.

    Команду возглавит замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Давид Иванян. В состав группы также войдут представители министерств и ведомств Армении, а с российской стороны (с согласия) – замминистра транспорта Алексей Шило, замгендиректора РЖД Вячеслав Павловский, руководитель отдела зарубежных проектов РЖД Антон Козлов и гендиректор ЮКЖД Алексей Мельников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду РЖД и Армения договорились оценить возможности транзита по железным дорогам.

    Между тем ранее Пашинян сообщил о трансформации отношений с Россией. А в начале сентября он заявил о желании развивать отношения с Москвой.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 10:46 • Новости дня
    Посол России отверг претензии Японии по Итурупу и задержанию журналиста

    Посол Ноздрев отверг претензии Токио из-за визита делегации КНР на Итуруп

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Японии Николай Ноздрев в ходе беседы в японском дипломатическом ведомстве решительно отвел претензии Токио по поводу задержания журналиста и визита китайской делегации на остров Итуруп.

    Ноздрев встретился с генеральным директором департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамурой и ответил на претензии японской стороны, передает РИА «Новости».

    Посол России в Японии Николай Ноздрев отвел претензии Токио по поводу задержания японского корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» российскими правоохранительными органами в Южно-Сахалинске и визита представителей администрации и деловых кругов провинции Хэйлунцзян на остров Итуруп.

    Ноздрев также подчеркнул, что следственные мероприятия по делу задержанного представителя СМИ будут осуществляться в строгом соответствии с российским законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание японского журналиста.

    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии.

    Во вторник стало известно, что задержанный журналист собирал данные об участниках спецоперации на Украине на Курилах.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 14:22 • Новости дня
    Лавров констатировал отсутствие официальных предложений по миру на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не получала официальных предложений по мирному плану на Украине, а обсуждаемые в западных средствах массовой информации утечки не содержат идей о долгосрочном урегулировании конфликта.

    Россия не получала официальных предложений по «мирному плану» на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Министр отметил, что следит за распространяемой в СМИ информацией о подготовке США и Европой инициатив по урегулированию украинского кризиса.

    «Вот эти ссылки – The Washington Post, The New York Times, другие ресурсы, ссылки на источники – мы, конечно, читаем, потому что это сейчас широко распространяется. Но никаких официальных предложений мы не получали», – цитирует Лаврова ТАСС.

    Лавров также добавил, что попавшие в прессу утечки не содержат идей о том, как продвигаться к долгосрочному и устойчивому миру, сообщает РИА «Новости».

    Глава МИД обратил внимание на то, что в опубликованном плане из четырех пунктов последний призывает к немедленному прекращению огня по линии соприкосновения. По его словам, подобное перемирие непременно будет нарушено Украиной и ее западными союзниками.

    «Никаких идей, по крайней мере вот в тех утечках, которые я видел, как все-таки продвигаться к долгосрочному, устойчивому миру, а не перемирию, которое будет нарушено, мы в этом не сомневаемся, Украиной и ее европейскими хозяевами, ни слова не сказано», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что усилия США разбиваются о нежелание украинского руководства идти на мир.

    В среду в Конгрессе США назвали главу польского МИД помехой переговорам по Украине. Ранее Кремль подтвердил сохранение открытости Москвы к переговорному процессу.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Казахстан и Россия запустили грузоперевозку с электронной накладной

    Казахстан и Россия запустили пилотную грузоперевозку с электронной накладной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Казахстан и Россия осуществили первую пилотную международную автомобильную грузоперевозку по маршруту Астана – Москва с применением электронной накладной e-CMR, сообщили в казахстанском министерстве транспорта.

    «В рамках Транспортной недели в Астане состоялся торжественный запуск первой пилотной международной автомобильной грузоперевозки по маршруту Казахстан – Россия с применением электронной международной транспортной накладной e-CMR», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что запуск стал практическим шагом в цифровизации международных автомобильных перевозок и развитии взаимодействия государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Применение e-CMR позволит сократить затраты на оформление документов, ускорить обмен информацией и отслеживать статус груза в режиме реального времени. Пилотный проект позволит отработать механизм использования электронной накладной и создать основу для расширения цифрового взаимодействия между странами ЕАЭС.

    e-CMR является цифровым аналогом международной транспортной накладной CMR, используемой при автомобильных грузоперевозках. Документ содержит сведения о грузе, отправителе, перевозчике и получателе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Казахстан решил ввести бесплатные электронные разрешения на въезд для россиян.

    Во вторник Минтранс предсказал снижение стоимости беспилотных грузоперевозок.

    В тот же день президент России Владимир Путин положительно оценил работу беспилотных грузовиков на трассе «Восток».

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Донской казак из ЛНР стал героем проекта «Казаки герои»

    Гвардии полковник Владимир Полуполтинных, командующий 6-м отдельным гвардейским казачьим мотострелковым полком имени Матвея Платова, стал героем исторического проекта Всероссийского казачьего общества (ВсКО) «Казаки герои», направленного на сохранение памяти о выдающихся представителях российского казачества.

    Полуполтинных присоединился к народному ополчению в 2014 году, когда на Донбассе начались боевые действия, сообщает Telegram-канал ВсКО.

    Одним из эпизодов его службы стало форсирование Северского Донца в феврале 2022 года. На выполнение приказа подразделению отвели не более пяти дней, однако командир решил ускорить продвижение. Он выбрал маршрут по трассе Новоайдар – Северодонецк, используя знание местности.

    В итоге казаки прорвались через оборонительные позиции и блокпосты противника, для которого такое продвижение оказалось неожиданным. В результате задачу выполнили за два дня вместо пяти.

    Позднее подразделение участвовало в боях за Попасную, Камышеваху, Золотое, Горское, Мирную Долину и Лисичанск. За освобождение Лисичанска ему присвоили почетное наименование «Лисичанский». На основе полка сформировали 6-ю гвардейскую отдельную мотострелковую Лисичанскую казачью бригаду.

    За воинский подвиг и смекалку Полуполтинных наградили орденом Мужества. Как отмечается в публикации, он также стал первым в истории России Героем Луганской народной республики.

    «Казаки герои» – цикл видеоисторий о казаках – участниках специальной военной операции, запущенный при грантовой поддержке Института развития интернета. Выпуски посвящены Героям России и кавалерам ордена Мужества, их боевому пути, службе и подвигам, верности долгу и казачьим традициям. Видео публикуются на страницах Всероссийского казачьего общества.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 04:50 • Новости дня
    NYP узнала о сроках доставки в США российского дизельного топлива

    NYP: Российский дизель поступит в США до промежуточных выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп приостановил действие санкций для обеспечения американского рынка российским горючим на фоне рекордного роста мировых цен, первые поставки ожидаются до промежуточных выборов.

    Источники сообщили газете New York Post (NYP), что российское дизельное топливо поступит на американский рынок до промежуточных выборов 3 ноября, поскольку в прошлом месяце цены на топливо достигли рекордной отметки в 6,53 доллара за галлон.

    Топливо «должно прибыть в течение следующих двух недель, если мы все уладим», сообщил газете американский источник, отметив, что Россия согласилась отправить «довольно значительное» количество.

    Ранее Дональд Трамп снял ограничения на импорт российского дизеля, а президент России Владимир Путин отменил введенный в прошлом году запрет на его экспорт.

    Американский лидер отметил, что соглашение позволит снизить глобальное ценовое давление. По данным источников, Вашингтон пошел на этот шаг после того, как атаки президента Украины Владимира Зеленского на российские нефтеперерабатывающие заводы привели к резкому подорожанию топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новак подтвердил прямые поставки российского дизеля в США и спрогнозировал снижение цен на дизель по всему миру. Россия выразила готовность направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизеля.

    В Германии потребовали заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США.

    Комментарии (0)
    Главное
    Встреча Путина с предпринимателями продлилась почти три часа
    CNN: У Украины полностью закончились ракеты для комплексов Patriot
    Медведев призвал отказаться от термина «партия власти»
    Песков призвал власти Молдавии освободить главу Гагаузии Гуцул
    Британия решила передать Украине новую партию ракет Storm Shadow
    Черногория отказала в защите украинским уклонистам
    Мировое время решили отвязать от вращения Земли