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    16 октября 2026, 00:03 • Новости дня

    Politico: Фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа ЕС

    Politico: Фон дер Ляйен предложила ЕС создать стратегические запасы газа

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать стратегический запас газа на фоне опасений, что континент столкнется с нехваткой его зимой, сообщили Politico три дипломата и два чиновника ЕС.

    Существующие в Европе газовые хранилища, которые, как правило, пополняются в течение года коммерческими структурами, в этом году находятся на рекордно низком уровне после того, как высокие летние цены, связанные с войной в Иране, подорвали рыночные стимулы к пополнению запасов, пишет Politico.

    В результате ЕС недостаточно подготовлен к зиме. Один высокопоставленный чиновник ЕС охарактеризовал идею главы ЕК как долгосрочную меру, призванную защитить блок от будущих рисков, как это уже делается странами с нефтью и нефтепродуктами.

    Документы, подробно описывающие ноябрьские планы по обновлению архитектуры газовой безопасности ЕС, с которыми ознакомилась Politico, включают планы по улучшению антикризисного управления компаниями. Напрямую создание стратегических запасов в бумагах не упоминается, но подразумевается в намерении призвать энергетические компании делать запасы газа больше.

    Страны, которые полагаются на коммерческую заправку хранилищ, в этом году были вынуждены изменить подход, поскольку стали очевидны ограничения существующей модели.

    Нидерланды перешли на субсидирование закупок электроэнергии, что обошлось им почти в 1 млрд евро, в то время как Германия изучает возможность создания собственных стратегических запасов.

    По словам двух дипломатов, отдельное предложение Еврокомиссии о создании общеевропейского механизма для осуществления совместных закупок энергоносителей было воспринято лидерами ЕС в четверг без энтузиазма, резюмирует газета Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме. Еврокомиссия предрекла Европе очень сложную зиму.

    Британию предупредили о самых высоких за десятилетия рисках блэкаутов.

    15 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе

    Экономист Колташов: США не смогут заставить Европу убрать «нож» от кошелька России

    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение администрации Дональда Трампа по разморозке российских активов в Европе и передаче их подконтрольной Вашингтону структуре столкнется с серьезными препятствиями. Речь о позиции Евросоюза, а также правовых ограничениях, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов.

    «Основная часть замороженных в Европе российских средств находится под контролем Бельгии. Власти страны ранее отказались передавать их Еврокомиссии. При этом, как известно, Брюссель использует доходы от этих активов для финансирования Украины», – напомнил экономист Василий Колташов.

    По его словам, предложение администрации Дональда Трампа предполагало создание подконтрольной Вашингтону структуры: европейские страны разморозили бы активы и направили средства туда. По замыслу Белого дома, такой механизм мог бы упростить переговорный процесс с Москвой, заставив ЕС следовать за Штатами.

    «По сути, речь идет о выработке путей возможного преодоления проблем в отношениях. Хотите договариваться с Россией – что называется, уберите нож от кошелька», – пояснил эксперт. Однако, оговорился собеседник, есть ряд нюансов. Первый заключается в позиции Европы.

    «В Евросоюзе до сих пор доминирует установка на противостояние с Россией. Она характерна и для еврократии, и для правительств большинства стран объединения, и для значительной части политического истеблишмента. Поэтому американская инициатива неприемлема для европейцев», – уточнил Колташов.

    Второй нюанс – в правовой плоскости. «Если российские активы заморожены, трогать их нельзя: они сохраняют суверенный статус. Чтобы юридически переместить эти средства, нужно изменить их статус: перевести из категории «замороженных» в категорию «конфискованных». Но это фактически равносильно объявлению войны России», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем не исключено, что между Москвой и Вашингтоном может быть достигнута специальная договоренность о возврате средств, но Европа вряд ли на это не пойдет. Возникает также вопрос о заинтересованности России в таком соглашении. Как напомнил экономист, вопрос о доступе РФ к собственным средствам решается в московском арбитраже. Таким образом, по оценкам Колташова, шансы на реализацию предложения США крайне невелики.

    Ранее стало известно, что США предложили европейским странам разморозить часть российских активов и перевести их в структуру под управлением Вашингтона. Как сообщает Financial Times, предложение было озвучено в Майами в ходе переговоров спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с представителями Украины и Европы. Идея обсуждалась в рамках формирования мирного соглашения.

    Отмечается, что европейские делегаты инициативу отвергли. «Это предложение вызвало удивление и обеспокоенность в европейских столицах и Киеве, породив вопросы о намерениях США и их подходе, который существенно отличается от прежней стратегии давления на Москву», – говорится в материале. Как напоминает FT, аналогичная идея по поводу замороженных активов содержалась в представленном год назад администрацией Трампа мирном плане из 28 пунктов.

    В минувший вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский отверг предложения о разблокировке замороженных российских активов и возвращении их Москве. «Ходят слухи, что кое-кто рассчитывает на возвращение этих активов России. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу: только через наши трупы», – заявил он. Министр считает, что Европа при участии Британии должна принять важные стратегические решения по этому вопросу.

    Напомним, ЕС бессрочно заморозил 210 млрд евро российских активов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва будет добиваться возвращения активов. «Это и юридическая работа, и судебные разбирательства… чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Европе воровство российских активов.

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    15 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Слабость Макрона и Мерца сорвала прорыв по бюджету ЕС

    Politico: Макрон и Мерц не смогли разблокировать бюджет ЕС

    Слабость Макрона и Мерца сорвала прорыв по бюджету ЕС
    @ Christoph Hardt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц из-за внутриполитических проблем оказались не готовы пойти на уступки для сделки по семилетнему бюджету ЕС на саммите в Брюсселе.

    В четверг в Брюсселе стартовал двухдневный саммит ЕС, на котором лидеры стран пытаются согласовать семилетний бюджет союза объемом около 2 трлн евро: Германия настаивает на сокращениях, а Франция сопротивляется урезанию расходов, передает Politico.

    «Задержки и сохраняющиеся разногласия в Совете вызывают тревогу. Бюджет ЕС может быть сформирован только через компромисс», – заявил сопредседатель работы Европарламента по многоуровневой финансовой рамке Сигфрид Мурешан, добавив, что быстрое принятие бюджета необходимо для повышения конкурентоспособности и безопасности союза.

    По данным издания, Макрон, который покидает пост в следующем году, опасается, что уступки Берлину будут использованы его соперниками Марин Ле Пен и Жан-Люком Меланшоном, а Мерц после поражений от партии «Альтернатива для Германии» не хочет выглядеть канцлером, отправляющим дополнительные деньги в Брюссель, поэтому дипломаты не ждут франко-германского прорыва на этом саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости сокращения бюджета ЕС по всем направлениям. В тот же день аудиторы союза предупредили о риске роста коррупции при формировании нового бюджета. В прошлом году политолог Александр Рар заявил, что кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    15 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Мерц отверг идею передать активы России под контроль США

    Канцлер ФРГ Мерц выступил против передачи активов России под контроль США

    Мерц отверг идею передать активы России под контроль США
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил категорически против идеи передать замороженные в Европейском союзе российские активы под управление Соединенных Штатов.

    Глава правительства Германии прокомментировал публикации о попытках Вашингтона взять под контроль замороженные в Европе российские средства, передает ТАСС.

    «Это активы, которые заморожены в Европе. Они и должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и решать это нам», – заявил Мерц журналистам перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что США предложили европейским странам разморозить часть активов России для их последующего перевода в подконтрольный Вашингтону финансовый механизм.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не в курсе подобных предложений, а достоверность публикации не подтверждается.

    Западные страны заморозили около 300 млрд евро активов России, из которых почти 180 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear, неоднократно выступавшем против экспроприации средств из-за риска ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кремль ответил на сообщения о попытках США забрать российские активы в Европе.

    Газета Financial Times сообщила о предложении Вашингтона разморозить часть российских средств.

    Во вторник Британия и Польша призвали Евросоюз разобраться с активами России.

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    15 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Газпром объявил о готовности к зиме

    Газпром заявил о готовности к предстоящему зимнему сезону

    Tекст: Мария Иванова

    Газпром сообщил о готовности к надежному снабжению потребителей газом предстоящей зимой, создав исторически рекордный оперативный резерв газа.

    Компания готова к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года. К 1 октября завершены все планово-профилактические и ремонтные работы на газопроводах Единой системы газоснабжения России и «Силе Сибири», сообщает Газпром.

    В подземных хранилищах газа (ПХГ) России к 8 октября создан рекордный резерв в объеме 73,296 млрд кубометров. С учетом хранилищ в Белоруссии и Армении оперативный резерв составит 74,543 млрд куб. м.

    Также закончены ремонты на более чем 900 объектах добычи, транспортировки и хранения газа. Максимальная суточная производительность российских ПХГ сохранена на уровне 858,8 млн куб. м, что позволяет оперативно наращивать поставки при колебаниях спроса.

    На прошлой неделе компания сообщала, что создала рекордный запас газа в подземных хранилищах России.

    В августе Газпром заявил об антирекордных запасах газа в Европе.

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    15 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Кремль ответил на сообщения о попытках США забрать российские активы в Европе

    Песков: Москве неизвестно о попытках США разблокировать активы России в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает данными о возможных попытках американской стороны разблокировать российские активы в Европе и взять их под собственное управление.

    «Нам ничего об этом не известно», – заявил Песков. Он отметил, что этот вопрос находится в повестке диалога американцев и европейцев, передает ТАСС.

    Представитель Кремля также подчеркнул, что достоверность подобных сообщений не подтверждена.

    Ранее газета Financial Times выступила с утверждением, что США на переговорах в Майами предложили разблокировать российские активы, чтобы поспособствовать украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Financial Times сообщила о предложении США разморозить российские активы.

    Во вторник Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России.

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    15 октября 2026, 13:57 • Новости дня
    Венгрия назвала неприемлемым проект семилетнего бюджета Евросоюза

    Премьер Венгрии Мадьяр счел неприемлемым проект долгосрочного бюджета ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предложенный Еврокомиссией проект семилетнего бюджета Евросоюза является неприемлемым, и предупредил о предстоящих сложных переговорах.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в беседе с журналистами на саммите ЕС в Брюсселе раскритиковал новый финансовый план объединения, передает ТАСС.

    «Вместе с «Друзьями сплочения» мы пришли к выводу, что нынешнее предложение по бюджету ЕС неприемлемо», – сказал глава правительства.

    По его словам, от Будапешта, Варшавы и других стран, получающих средства в соответствии с политикой сплочения, теперь ожидается значительное увеличение взносов в общий бюджет. Мадьяр отметил, что предстоят длительные дискуссии, а достижение соглашения к декабрю может быть сорвано из-за того, что в Испании и Швеции еще не будут сформированы правительства. Для Венгрии суть документа гораздо важнее быстрого заключения сделки, добавил премьер.

    Еврокомиссия разработала план бюджета Евросоюза на 1,76 трлн евро на период 2028–2034 годов. Проект предусматривает значительный рост военных расходов при сокращении сельскохозяйственных дотаций и помощи депрессивным регионам. Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, ранее опубликовала поправки, предполагающие сокращение проекта на 8%, или на 141 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС.

    Швеция сочла новый проект бюджета Евросоюза слишком дорогим.

    В понедельник Еврокомиссия выступила против сокращения антикризисных статей европейского бюджета.

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    15 октября 2026, 12:19 • Новости дня
    Премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Украине

    Премьер Латвии Кулбергс призвал европейцев экономить на пиве ради Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Глава правительства Латвии Андрис Кулбергс призвал жителей европейских стран активнее помогать Украине, сравнив расходы на такую поддержку со стоимостью одного бокала пива в год.

    «Поддержка Украины – это деньги. Это один бокал пива в год или даже меньше для одного европейца, мы можем себе это позволить. <...> Мы выпьем меньше, а их жизни будут в безопасности. Все просто», – заявил Кулбергс по прибытии на саммит Евросоюза, передает ТАСС.

    Премьер-министр также отметил, что в настоящее время европейцы должны меньше думать о себе и собственном комфорте.

    Ранее лидер консервативной партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс указывал, что республика теряет крупные суммы и становится жертвой антироссийских санкций, а также политики по поддержке Украины. При этом сам Кулбергс до этого заявлял, что Латвия должна получить дополнительные 7 млрд евро из бюджета ЕС на следующие семь лет для покрытия оборонных расходов и экономических последствий разрыва связей с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Франция больше не может позволить себе тратить деньги на поддержку Украины.

    В понедельник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила снижение уровня поддержки Киева в Европе.

    На прошлой неделе стало известно, что большая часть заявленной Германией помощи украинской стороне осталась внутри ФРГ.

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    15 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    Оппозиция Италии обвинила власти в обогащении оружейников за счет Украины

    Депутат Италии обвинил власти в финансировании оружейных корпораций на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель итальянского оппозиционного «Движения «5 звезд» Риккардо Риччарди обвинил правительство страны в финансировании военно-промышленного комплекса под предлогом военной помощи Украине.

    Представитель итальянской оппозиции, депутат от «Движения «5 звезд» Риккардо Риччарди обвинил власти страны в том, что, вооружая Украину, они в действительности финансируют итальянский военно-промышленный комплекс, передает ТАСС.

    «Когда вы рекламировали конференции по восстановлению Украины, вы фактически закладывали основу для ведения бизнеса такими гигантами, как Rheinmetall, Leonardo, BAE Systems, Northrop Grumman и Palantir (компании, производители оружия – прим. ред.). Сегодня в войне побеждают только производители оружия», – заявил Риччарди во время выступления в парламенте и назвал Украину крупнейшим центром производства и технологического развития вооружений в Европе.

    По информации радиостанции Radio-1, в правящей коалиции и оппозиции Италии наблюдаются глубокие разногласия по украинскому вопросу. Партии «Братья Италии» и «Вперед, Италия» планируют продолжать поддержку Киева, тогда как «Лига» призывает отказаться от поставок оружия и вернуться к закупкам российских энергоносителей.

    В рядах оппозиции также нет единства: «Движение «5 звезд» выступает против передачи вооружений, в то время как Демократическая партия настаивает на продолжении поставок. При этом накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони вновь подтвердила курс на поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала падение рейтингов правительства из-за оказания помощи Украине.

    А в августе в Европарламенте заявили, что новый пакет военной поддержки Киева со стороны Рима отдаляет мирное урегулирование. Хотя в июле в итальянский парламент внесли резолюцию о полном прекращении снабжения украинских войск.

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    15 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Мерц потребовал значительно сократить долгосрочный бюджет ЕС

    Канцлер ФРГ Мерц призвал радикально урезать долгосрочный бюджет Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый долгосрочный финансовый план Евросоюза на период с 2028 года должен быть существенно уменьшен по сравнению с первоначальными предложениями Европейской комиссии.

    По прибытии на саммит лидеров объединения в Брюсселе политик отметил сложность предстоящих переговоров о будущих финансах ЕС. «Мы должны существенно сократить общий бюджет по сравнению с предложениями Еврокомиссии. Ни одна страна – член Евросоюза не может себе позволить платить взносы в ЕС в таком объеме», – подчеркнул Мерц.

    Глава немецкого правительства напомнил, что новый проект сразу на 50% превышает параметры текущего финансового плана, и выразил сомнение в достижении итогового соглашения до конца недели, передает ТАСС/

    По его словам, Берлин категорически не одобряет требования ряда стран выделить дополнительные средства на политику сплочения и субсидирование аграрного сектора. С точки зрения Германии, приоритетными направлениями являются конкурентоспособность и оборона.

    Мерц также указал, что обсуждение финансовых вливаний потеряет смысл без жесткого сокращения раздутой европейской бюрократии. Ранее Еврокомиссия представила план бюджета ЕС на 1,76 трлн евро для периода 2028–2034 годов. В минувшие выходные председательствующая в Совете ЕС Ирландия опубликовала согласованные странами поправки, которые предусматривают урезание проекта на 141 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг слабость лидеров Франции и Германии сорвала прорыв в переговорах по бюджету Евросоюза.

    В среду канцлер ФРГ выступил за сокращение европейских расходов по всем направлениям.

    В начале месяца в ЕС финансирование Украины сравнили с поливанием пустыни.

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    15 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС

    Премьер Чехии Бабиш раскритиковал проект многолетнего бюджета Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прагу совершенно не устраивают предложения Еврокомиссии по выделению новых собственных средств в будущий многолетний бюджет Европейского союза.

    Чешскую Республику категорически не устраивают планы Еврокомиссии по формированию доходной части будущего многолетнего бюджета Евросоюза. «Предложения ЕК по выделению новых собственных средств в будущий многолетний бюджет ЕС совершенно не устраивают Чехию. Особое беспокойство вызывает то обстоятельство, что часть доходов от акцизного налога на табак, квот на выбросы в рамках системы торговли выбросами и углеродного налога CBAM теперь должны поступать в бюджет ЕС», – заявил Бабиш.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта ранее выражал надежду на достижение соглашения по финансированию до конца года, однако глава правительства Чехии усомнился в такой возможности из-за огромных разногласий между странами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.

    Политик подчеркнул намерение бороться за получение максимального объема средств для национального бюджета на фоне приближения Чехии к статусу нетто-плательщика ЕС. Кроме того, участники двухдневного саммита в Брюсселе планируют обсудить вопросы конкурентоспособности, высокие цены на энергоносители, ситуацию на Украине и миграцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг СМИ сообщили о срыве прорыва по бюджету ЕС из-за политической слабости ряда европейских лидеров.

    В понедельник Еврокомиссия выступила против сокращения антикризисных статей европейского бюджета.

    В начале месяца чешский парламент отказался поддержать вотум недоверия правительству Бабиша.

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    15 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Саммит ЕС впервые отложил обсуждение Украины на второй день встречи

    Саммит Евросоюза впервые отложил дискуссию об Украине на второй день

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что лидеры европейских стран впервые с начала спецоперации решили перенести обсуждение вопросов поддержки Киева на второй день саммита в Брюсселе.

    В первый день встречи основная речь пойдет об энергетическом кризисе сообщества и проблемах согласования семилетнего бюджетного плана, передает ТАСС.

    «Поддержка Украины, ее мы будем обсуждать во второй день саммита», – заявила Каллас журналистам по прибытии на встречу.

    Отмечается, что это первый случай с начала российской специальной военной операции, когда украинский вопрос обсуждается не в первый день встречи лидеров стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Каллас сочла лидеров ЕС слишком занятыми для обсуждения Грузии.

    В среду европейские политики решили обсудить проблему вывоза украинского зерна.

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    15 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе замедлили утреннее снижение

    Биржевые цены на газ в Европе замедлили утреннее снижение до 993,5 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе днем в четверг замедлили утреннее снижение, опустившись до 993,5 доллара за тысячу кубометров.

    Согласно данным лондонской биржи ICE, ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе распределительного центра TTF открыли торги на отметке 1012,3 доллара за тысячу кубометров. К 14:00 мск этот показатель составил 993,5 доллара, передает РИА «Новости».

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составила 1007,2 доллара.

    Исторический рекорд цен на газ в Европе был установлен весной 2022 года – 3892 доллара за тысячу кубометров. В этом году конфликт на Ближнем Востоке привел к новому значительному удорожанию газа.

    В августе эксперты предупреждали, что зимой стоимость газа на бирже может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением подземных хранилищ. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность ПХГ в Евросоюзе в сентябре превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.

    В среду цена упала ниже этой отметки.

    В понедельник биржевые котировки выросли до 950 долларов.

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    15 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Премьер Венгрии назвал невозможным определение даты вступления Украины в ЕС

    Премьер Венгрии Мадьяр счел ненужным устанавливать дату вступления Украины в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Установить точную дату вступления Украины в Евросоюз невозможно и не нужно, так как процесс интеграции должен основываться на реальных заслугах, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

    Определить дату вступления Украины в ЕС невозможно и не нужно, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Он отметил, что процесс интеграции должен основываться на реальных заслугах, пишет РИА «Новости».

    «По-моему, определить такую дату невозможно, да и не нужно. Мы выступаем за переговоры о вступлении, основанные на заслугах, и видим, что в Европе все больше людей придерживаются такого подхода», – заявил политик журналистам перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

    Венгерский премьер напомнил, что некоторые страны ждут принятия в объединение десятилетиями и не особо продвинулись на этом пути. По его словам, сам факт начала переговоров о евроинтеграции с украинской стороной еще ничего не означает.

    Мадьяр также сообщил о запланированной на полях саммита короткой встрече с Владимиром Зеленским. Премьер подчеркнул, что Будапешт ожидает от Киева выполнения закрепленных в законе обязательств по расширению прав закарпатских венгров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в объединение.

    Между тем во вторник скорейшую евроинтеграцию Киева поддержали менее половины европейцев. А в понедельник Венгрия одобрила открытие новых глав переговоров по этому вопросу.

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    15 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в ЕС из-за бюджета

    Глава Европарламента сообщила о рекордных разногласиях в ЕС по новому бюджету

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европарламента Роберта Метсола предупредила о рекордных противоречиях между государствами Евросоюза при обсуждении нового многолетнего финансового плана объединения.

    Страны Евросоюза столкнулись с рекордным уровнем разногласий при согласовании нового многолетнего бюджета объединения, передает РИА «Новости».

    «Ни для кого не секрет, что между странами существуют серьезные разногласия, я бы сказала, как никогда прежде», – заявила Метсола журналистам перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

    Она подчеркнула, что Европарламент удивлен отсутствием продвижения в вопросе поиска новых источников дохода, а предложенные сокращения расходов на оборону, инновации и конкурентоспособность ставят под угрозу выполнение обязательств объединения.

    По словам премьер-министра Люксембурга Люка Фридена, существенного прогресса в переговорах на текущей встрече лидеров не ожидается.

    Еврокомиссия ранее предложила финансовый план на 2028–2034 годы объемом около 2 трлн евро, однако председательствующая в Совете ЕС Ирландия урезала его на 160 млрд евро. Для принятия документа потребуется единогласное решение государств-членов и одобрение Европарламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц заявил о необходимости сократить бюджет объединения по всем направлениям.

    В понедельник Еврокомиссия выступила против урезания антикризисных статей финансового плана.

    В воскресенье Германия отвергла предложение Ирландии по масштабному сокращению бюджета ЕС.

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    15 октября 2026, 12:54 • Новости дня
    МИД: Идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС во всей красе

    Грушко: Идеи о невыдаче виз показывают гуманитарный подход ЕС во всей красе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что идеи Евросоюза о полном отказе в выдаче туристических виз россиянам демонстрируют «гуманитарный подход» объединения во всей красе.

    Он отметил, что Евросоюз демонстрирует свой подход во всей красе, вынашивая идеи о полном отказе в выдаче туристических виз гражданам России, передает ТАСС.

    «Замечу, что раньше они все время говорили, что санкции являются только инструментом, а не способом наказания российского народа. Теперь мы видим этот «гуманитарный подход» Европейского союза во всей красе», – заявил Грушко.

    По его словам, идеи о полном запрете на выдачу виз всем россиянам активно продвигают северные страны и государства Балтии.

    Дипломат констатировал, что подобная мера означает введение ограничений против всех граждан России, начиная от младенцев и заканчивая престарелыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

    В понедельник глава МИД Финляндии призвала Еврокомиссию запретить выдачу туристических виз россиянам.

    В воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

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