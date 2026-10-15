Поезд врезался в микроавтобус у въезда в тоннель под Ла-Маншем во Франции

TF1: Во Франции 19 человек пострадали при столкновении поезда и автобуса

Tекст: Вера Басилая

Во Франции 19 человек пострадали в результате столкновения поезда с микроавтобусом у въезда в тоннель под Ла-Маншем, передает РИА «Новости».

По первоначальным данным префектуры, пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Отмечается, что все пострадавшие находились в микроавтобусе и получили травмы головы и ног, при этом угрозы для их жизни нет.

На месте происшествия работают экстренные службы, задействованы бригады скорой помощи, пожарно-спасательная служба и вертолет.

Ранее при столкновении поезда и трактора во Франции пострадали восемь человек.

Скоростной поезд TGV столкнулся с грузовиком, перевозившим военную технику, в коммуне Нё-ле-Мин департамента Па-де-Кале на севере Франции.