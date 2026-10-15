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    15 октября 2026, 22:44 • Новости дня

    Поезд врезался в микроавтобус у въезда в тоннель под Ла-Маншем во Франции

    TF1: Во Франции 19 человек пострадали при столкновении поезда и автобуса

    Tекст: Вера Басилая

    В результате столкновения поезда с микроавтобусом около въезда в тоннель под проливом Ла-Манш во Франции пострадали 19 человек, сообщает TF1.

    Во Франции 19 человек пострадали в результате столкновения поезда с микроавтобусом у въезда в тоннель под Ла-Маншем, передает РИА «Новости».

    По первоначальным данным префектуры, пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

    Отмечается, что все пострадавшие находились в микроавтобусе и получили травмы головы и ног, при этом угрозы для их жизни нет.

    На месте происшествия работают экстренные службы, задействованы бригады скорой помощи, пожарно-спасательная служба и вертолет.

    Ранее при столкновении поезда и трактора во Франции пострадали восемь человек.

    Скоростной поезд TGV столкнулся с грузовиком, перевозившим военную технику, в коммуне Нё-ле-Мин департамента Па-де-Кале на севере Франции.

    12 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане

    Макрон сообщил о захвате танкера DF Peak в Индийском океане

    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане
    @ x.com/EmmanuelMacron

    Tекст: Антон Антонов

    Французские ВМС остановили в Индийском океане танкер DF Peak, подозреваемый в использовании ложного флага, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Сегодня утром более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона наши ВМС задержали нефтетанкер DF Peak, который, как подозревается, шел под ложным флагом и был задействован в незаконной перевозке топлива», – сообщил Макрон в X.

    Сообщение французского президента сопровождалось коротким видеороликом, на котором, предположительно, запечатлена высадка французских военных на борт судна. По данным сервиса Marine Traffic, танкер ходит под флагом Бенина, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Макрон также заявил о задержании танкера. В июле нефтетанкер Tagor был задержан Францией и снялся с якоря в заливе Дуарнене. В Кремле назвали действия Парижа незаконными.

    Директор Первого европейского департамента МИД Артем Студенников указывал, что Франция регулярно задерживает торговые суда с российской нефтью, чтобы оштрафовать, а это является попыткой подорвать экономику России.

    Эксперт Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров.

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    13 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера

    Посольство России назвало захват Францией танкера DF Peak морским пиратством

    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера
    @ Marine Nationale

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова и российское посольство в Париже назвали задержание Францией танкера DF Peak в Индийском океане актом морского пиратства и вопиющим нарушением международного права.

    Действия французских властей по захвату торгового судна DF Peak нарушают международное право, а ссылки на Конвенцию ООН являются попыткой прикрыть откровенный разбой, передает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России во Франции.

    «Хотим еще раз подчеркнуть, что действия французских ВМС, захвативших танкер DF Peak в открытом море, являются вопиющим нарушением норм международного права», – заявили в дипломатическом представительстве.

    Дипломаты добавили, что утверждения о нарушении танкером санкций базируются на нелегитимных односторонних мерах. В настоящее время посольство проверяет информацию о возможном нахождении граждан России на борту, так как французская сторона не уведомляла Москву об инциденте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова также потребовала от западных стран отказаться от варварских подходов к морскому судоходству, передает РИА «Новости». По ее словам, Москва как часть мирового большинства настаивает на возвращении государств Запада в правовое поле.

    В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании военными моряками танкера DF Peak неподалеку от острова Реюньон в Индийском океане. Поводом для захвата судна стали подозрения в несоответствии его флага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска судна.

    Французская прокуратура ранее начала расследование в отношении танкера Tagor.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 12:10 • Новости дня
    Россия осудила задержание танкера DF Peak Францией в Индийском океане
    Россия осудила задержание танкера DF Peak Францией в Индийском океане
    @ Marine Nationale

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действия французских военно-морских сил по задержанию танкера DF Peak в Индийском океане стали вопиющим нарушением норм международного права, заявили в посольстве России в Париже.

    Французские власти не уведомляли российскую сторону о задержании танкера, следовавшего под флагом Бенина, указали в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    «Хотим еще раз подчеркнуть, что действия французских ВМС, захвативших танкер DF Peak в открытом море, являются вопиющим нарушением норм международного права», – заявили в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане. Летом президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска судна. Французская прокуратура начала расследование в отношении танкера Tagor.

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    15 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных

    МИД Франции: Украина получает две трети разведданных от Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две трети разведывательной информации, которую Украина получает от других государств, передается европейскими странами, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Во Франции оценили долю Европы в предоставлении разведывательных данных Украине. Показатель озвучил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    «Две трети разведданных, которые передаются Украине, поступают сегодня от европейцев, и в частности, от Франции», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

    Так министр прокомментировал ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине и сообщения, что США могут оставить Киев без американских разведданных. Барро добавил, что основную поддержку Киеву уже давно оказывает именно Европа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных.

    А в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    13 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Грета Тунберг присоединилась к протестам школьников во Франции

    Экоактивистка Тунберг присоединилась к протестам французских старшеклассников

    Грета Тунберг присоединилась к протестам школьников во Франции
    @ LaPresse/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в массовых демонстрациях учащихся в пригороде Парижа.

    Активистку заметили среди демонстрантов рядом с лицеем имени Поля Элюара в Сен-Дени на севере французской столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на кадры телеканала BFMTV.

    Ранее организаторы движения призывали сторонников не прекращать акции и примкнуть к массовой манифестации во вторник.

    Французские старшеклассники на протяжении нескольких недель протестуют против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Некоторые манифестации переросли в беспорядки, для разгона которых полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

    В ходе столкновений правоохранительные органы задержали более 6,8 тыс. человек, большинство из которых являются несовершеннолетними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в своей стране.

    Учащиеся заблокировали здания Сорбонны в Париже.

    В пятницу число дел против французской полиции из-за действий на манифестациях выросло до 24.

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    13 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Сикорский оценил выборы во Франции приписанной Сталину фразой

    Bloomberg: Сикорский описал выборы во Франции приписанной Сталину цитатой

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался давать прогнозы о будущем французской помощи Киеву, прокомментировав неопределенность на выборах президента Франции цитатой, которую приписал Иосифу Сталину.

    Министр отвечал на вопрос о рисках ослабления поддержки Украины в случае победы на выборах во Франции кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    «Мы не пускаемся в спекуляции по поводу внутренних дел стран-союзниц. Но на президентских выборах во Франции есть и другие кандидаты. Мой коллега из Европарламента Рафаэль Глюксманн только что был выдвинут от одной из французских партий. Как любил говорить товарищ Сталин, проблема демократии в том, что ты никогда не знаешь, кто победит», – заявил Сикорский.

    Ранее вице-председатель «Национального объединения» Себастьен Шеню сообщил в эфире канала BFMTV, что у Парижа больше нет средств для финансирования Украины. По его словам, поддержка Киева уже обошлась гражданам в 8 млрд евро прямых расходов и 25 млрд евро с учетом доли Франции в общеевропейских тратах на фоне роста госдолга.

    Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. Нынешний глава государства Эмманюэль Макрон по истечении второго срока не сможет баллотироваться из-за ограничений в конституции.

    Во Франции Макрона обвинили в намерении добиться отмены президентских выборов.

    Как отмечали в Bloomberg, годы правления Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы.

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    15 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    С начала суток три самолета в Европе подали сигналы бедствия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сразу три воздушных судна, включая разведывательный борт ВВС Британии Boeing Poseidon MRA1, передали в полете аварийный код.

    С начала суток три воздушных судна, включая самолет-разведчик британских ВВС, подали сигнал бедствия. В частности, британский Boeing Poseidon MRA1 передал код бедствия около 10:31 мск, находясь над Северным морем. Вскоре после этого он совершил посадку на военной авиабазе «Лоссимут» в Шотландии, пишет РИА «Новости».

    Позднее аварийный сигнал подал легкомоторный самолет Grob G115E, который находился в воздушном пространстве Британии. Он благополучно приземлился на базе королевских ВВС «Лиминг».

    Кроме того, о чрезвычайной ситуации сообщил экипаж пассажирского лайнера авиакомпании Volotea. Борт выполнял рейс из Тулузы в Кан, однако совершил посадку в Лиможе.

    Код 7,7 тыс. является универсальным сигналом, который пилоты используют при возникновении нештатной ситуации в полете. При этом его передача не всегда свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг летевший во французский Кан самолет подал сигнал бедствия.

    На прошлой неделе следовавший в Лондон борт экстренно сел в Манчестере. А в прошлом месяце рейс Flydubai совершил экстренную посадку в Аравии.

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    14 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Ле Пен приравняла вступление Украины в Евросоюз к харакири

    FT: Марин Ле Пен назвала вступление Украины в Евросоюз харакири для блока

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что присоединение Украины к Европейскому союзу станет экономическим самоубийством для стран объединения.

    Возможное членство Киева обернется для Парижа потерей суверенитета и колоссальными финансовыми издержками, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    Кандидат в президенты Франции также усомнилась в том, что в случае ее победы на выборах страна продолжит поддерживать выделение средств украинской стороне из европейского бюджета.

    Ранее Владимир Зеленский потребовал принять страну в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры неоднократно указывали на несоответствие местного законодательства стандартам союза и необходимость проведения основательных реформ.

    Летом 2022 года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов. Позднее в Европе неоднократно признавали символический характер этого шага, предпринятого ради поддержки Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины в объединение.

    Во вторник менее половины европейцев выступили за скорейшее принятие страны в союз.

    В прошлом месяце Ле Пен заявила об отсутствии у Франции средств на дальнейшую поддержку Киева.

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    13 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    МВД Франции отчиталось о спаде протестной активности школьников и студентов

    Tекст: Ольга Иванова

    Французские студенты и старшеклассники организовали около 360 акций протеста во второй день общенациональной забастовки, в них приняли участие 30 тыс. человек, волна протестов пошла на спад, сообщили в МВД Франции.

    Во второй день забастовки, объявленной профсоюзами, французские студенты и старшеклассники организовали около 360 протестных акций. По данным МВД Франции на первую половину дня, за пределами Парижа в них участвовали 30 тыс. человек. В ведомстве отметили снижение протестной активности по сравнению с первым днем, когда прошло 572 акции с 65 тыс. участников, передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    В некоторых коммунах зафиксированы инциденты, полиция применяла против манифестантов слезоточивый газ.

    По информации Минобразования, 94,2% старших школ были открыты, 214 лицеев закрылись. Глава министерства Эдуар Жеффре пояснил, что закрытия связаны с близостью учебных заведений к маршрутам демонстраций. К забастовке присоединились 4,5% школьных учителей.

    В Министерстве высшего образования сообщили, что протесты нарушили работу 35% вузов. Студенческая организация Union etudiante заявляет о блокировке или закрытии 90% из 70 университетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во французских городах начались столкновения школьников с полицией.

    В понедельник протестующие школьники и студенты заблокировали здания Сорбонны в Париже.

    В конце прошлой недели была названа сумма ущерба от протестов школьников во Франции.

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    14 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Участники массовых протестов разгромили восемь банков в Лионе

    BFMTV: В ходе акций протеста во французском Лионе повредили восемь банков

    Tекст: Мария Иванова

    Во время массовых демонстраций учащихся во французском Лионе радикалы устроили погромы и повредили восемь банковских отделений, а также два страховых агентства.

    Во время демонстраций во французском Лионе к акции присоединились радикалы из движения Black Bloc, которые сломали дверь одного из офисов банка Societe Generale и устроили погром внутри, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BFMTV.

    Протестующие разбили экран банкомата и повредили камеры видеонаблюдения. Всего в городе пострадали восемь банков и два страховых агентства.

    По оценкам профсоюзов, в массовых акциях по всей Франции приняли участие почти 480 тыс. человек, в то время как власти заявляют о 161,5 тыс. демонстрантов. Масштабные протесты продолжаются уже несколько недель, их причиной стали перегруженное расписание и нехватка преподавателей в школах. По всей стране были задержаны более 6,8 тыс. человек, преимущественно несовершеннолетние, а нанесенный ущерб оценивается минимум в 30 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВД Франции отчиталось о спаде протестной активности школьников и студентов.

    Во французских городах начались масштабные столкновения протестующих с полицией

    На прошлой неделе стала известна сумма нанесенного государству ущерба от действий молодежи.

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    13 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Франция и Германия приблизились к сделке по двигателям внутреннего сгорания

    Politico: В ЕС анонсировали скорую сделку Франции и Германии по автомобилям

    Tекст: Игорь Иножарский

    Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Стефан Сежурне заявил, что компромиссное соглашение между Францией и Германией по ослаблению правил для двигателей внутреннего сгорания будет заключено в ближайшие дни.

    Франция и Германия планируют в ближайшее время заключить соглашение об усилении защиты европейской промышленности в обмен на смягчение экологических требований к автомобилям, пишет Politico.

    «Это соглашение должно быть доработано в ближайшие несколько часов или в ближайшие несколько дней», – заявил Сежурне. Он выразил надежду, что договоренность поможет выйти из тупика при обсуждении Закона об ускорении промышленности в Европарламенте.

    Еврокомиссар отметил, что готов проявить гибкость в вопросе запрета двигателей внутреннего сгорания при условии сохранения общих целей по снижению выбросов. По его словам, главная задача инициатив – обеспечить бесперебойное развитие производства внутри Европы на основе взаимности с торговыми партнерами.

    Кроме того, комментируя идею лидера французской правой партии Марин Ле Пен в одностороннем порядке сократить взносы страны в бюджет Евросоюза, Сежурне сравнил такой шаг с полным выходом из объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь». В прошлом месяце Александр Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС. Весной премьер Италии Джорджа Мелони охарактеризовала Евросоюз как «недальновидный бюрократический гигант».

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    13 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Во французских городах начались столкновения школьников с полицией

    Во Франции акции протеста школьников переросли в стычки с полицией

    Tекст: Мария Иванова

    В ряде французских городов акции протеста старшеклассников и студентов перешли в столкновения с полицией.

    Протестующие применили пиротехнику против полицейских, в ответ правоохранители использовали слезоточивый газ, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

    Так, телеканал TF1 сообщил о стычке перед лицеем имени Марии Кюри в Страсбурге, где собрались около ста учащихся. В Лионе, по информации Progres Lyon, полиция применила слезоточивый газ у лицея имени Ампера и на бульваре Лафайет. В городе подожгли финансовые учреждения. В Ренне протестующие подожгли мусорные баки перед лицеем имени Золя, из-за чего власти ограничили движение.

    Ожидается, что в манифестациях примут участие до 200 тыс. человек.

    По словам министра образования страны Эдуара Жеффре, во вторник из-за протестов закрыто около 200 лицеев, что меньше, чем в прошлые недели.

    Массовые протесты старшеклассников во Франции продолжаются несколько недель. Учащиеся недовольны перегруженным расписанием и нехваткой учителей. В ходе беспорядков задержано более 6,8 тыс. человек, преимущественно несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к протестам французских школьников.

    В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протесты во Франции с событиями в Минске.

    В пятницу стала известна сумма ущерба от действий протестующих.

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    14 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Директор Лувра предупредил об угрозе закрытия музея без проведения ремонта

    Figaro: Директор Лувра предупредил о риске закрытия музея без реставрации

    Tекст: Мария Иванова

    Директор Лувра Кристоф Лерибо заявил, что главному музею Франции грозит потеря статуса и полное закрытие без своевременной масштабной модернизации.

    «Если Лувр не будет отремонтирован, модернизирован и преобразован, он очень быстро утратит свой статус и в конечном итоге будет вынужден закрыть свои двери для публики», – заявил Лерибо в интервью Figaro, передает РИА «Новости».

    По его словам, музей находится в очень плохом состоянии и полностью перегружен. План модернизации Лувра рассчитан на срок до 15 лет и будет проводиться без полного закрытия для публики за счет поочередного ремонта отделов. У посетителей сохранится доступ к знаковым элементам экспозиции. Лерибо добавил, что пирамида Лувра больше не способна принимать по 9 млн человек, а популярность картины «Мона Лиза» парализует крыло Денон.

    В октябре прошлого года в Лувре произошло скандальное ограбление. Злоумышленники похитили ювелирные украшения французских королев и императриц на сумму 88 млн евро. Несколько человек задержали, однако драгоценности так и не нашли. После инцидента комитет парламента подготовил доклад, в котором отметил крайне плохой уровень безопасности в главном музее страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году работники Лувра отказались от предложений Минкультуры Франции для завершения забастовки.

    Дирекция оставила музей закрытым после похищения экспонатов.

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    14 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Самая высокая гора Европы Монблан стала выше на 1,88 метра

    Монблан увеличился в высоте почти на два метра

    Tекст: Мария Иванова

    Самая высокая гора Европы Монблан прибавила в высоте 1,88 метра, подсчитали геодезисты из французского департамента Верхняя Савойя.

    Высота пика увеличилась с 4805,59 метра в 2023 году до 4807,47 метра в этом году, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TF1.

    Отмечается, что на фоне десятилетий таяния ледников последние замеры выглядят аномалией. Эксперты считают, что рост может быть связан со смещением верхнего слоя.

    «Лед, покрывающий вершину, действительно может смещаться или менять форму из года в год. Даже если скалистый гребень остается неизменным, его поверхность меняется под воздействием погодных условий, эрозии, снега и холода», – рассказали опрошенные телеканалом специалисты.

    Председатель палаты экспертов-геодезистов Верхней Савойи Жан де Гаре отметил, что этот отдельный случай не показателен. По его словам, общая тенденция все равно заключается в постепенном уменьшении вершины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе стало известно, что в европейских Альпах зафиксировали рекордное таяние ледников. В том же месяце в Альпах из-за потепления нашли тела пропавших 34 года назад альпинистов.

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    13 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    В Европе предсказали вывод армии Франции на улицы из-за беспорядков

    Публицист описал Францию как страну на грани хаоса из-за беспорядков

    Tекст: Игорь Иножарский

    Итальянский публицист Джулио Меотти в колонке о беспорядках во Франции предупредил, что в случае отхода полиции властям страны придётся выводить армию на улицы для сдерживания насилия.

    Меотти приводит слова бывшего депутата Европарламента Филиппа де Вилье, который обратился к стражам порядка: «Французским полицейским я говорю: вы последний бастион. Если вы отступите, наступит великое беспорядие. Это будет победа варваров. Гордитесь своей формой», – пишет автор на портале Israel National News.

    По словам публициста, тысячи полицейских оказываются между толпой, поджигающей всё вокруг и парализующей жизнь городов, и гражданами, лишёнными безопасности, из-за чего вынуждены закрываться тысячи школ. Он утверждает, что в ходе столкновений уже ранены 761 полицейский и жандарм, а в Бордо протестующие подожгли здание участка, заблокировав выходы для сотрудников.

    Автор перечисляет поджоги и нападения на полицию в Каннах, Кавальоне, Ле-Хавре, Ниме, Рубе, а также почти линч двух офицеров вне службы в Марселе и многочасовой бой с применением бутылок с зажигательной смесью в Лиможе. Меотти отмечает, что, по данным разведслужбы DGSE, около 150 районов Франции фактически контролируются исламистами и превращены в «потерянные территории».

    Публицист ссылается на опрос Elabe, согласно которому 55% французов одобряют нынешние беспорядки, и напоминает письмо группы генералов Эмманюэлю Макрону с предупреждением, что в случае «взрыва» армии придётся вмешаться. Он цитирует бывшего главу спецслужб Пьера Брошана, описавшего «низкоинтенсивную партизанскую войну» против государства, и писателя Жоржа Бернаноса, который связывал гибель цивилизаций с усталостью и отказом от своих ценностей, утверждая, что Европа сегодня переживает именно такое состояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции полиция задержала отца подростка, открывшего огонь по директору школы. В пятницу число расследований против французских полицейских из-за разгона протестов школьников достигло 24 дел. В тот же день в Брюсселе во время «школьных» беспорядков полиция арестовала 20 человек.

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