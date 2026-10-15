Путин порекомендовал участникам съезда «Деловая Россия» сыр из Воронежа

«Я хочу сказать всем коллегам, которые участвуют в сегодняшнем мероприятии: рекомендую приобрести у Штефана сыр, попробовать. Хороший сыр», – приводит слова Путина РБК.
Глава государства отметил, что ранее уже дегустировал продукцию с предприятия Дюрра в Воронежской области. Предприниматель в ответ подтвердил отправку сыра президенту и добавил, что качество продукции с нового завода в Новосибирске будет на столь же высоком уровне.
Путин обратил внимание на успехи российского агропромышленного комплекса. По его словам, за последние десять лет объемы экспорта продовольствия из России увеличились в два с половиной раза, что позволило стране войти в двадцатку крупнейших мировых поставщиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса.
Глава государства поблагодарил бизнес за внимание к демографии.
Президент заявил о необходимости поддержки аграриев.