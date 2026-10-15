Встреча Путина с предпринимателями продлилась почти три часа

Беседа Путина с представителями бизнеса заняла почти 2 часа 40 минут

Tекст: Ольга Иванова

Свои вопросы и предложения президенту озвучили предприниматели из общероссийской общественной организации «Деловая Россия». На встрече присутствовали представители правительства, Центробанка и экономического блока администрации президента. В ходе общения Путин иногда обращался к чиновникам с просьбой разъяснить логику принятых решений, пишет ТАСС.

Глава государства находился в ситуационном центре Кремля вместе с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком и замглавы администрации президента Максимом Орешкиным. Общение проходило в формате видеосвязи.

На встрече обсуждались инвестиционные механизмы, вопросы демографии, а также удары Вооруженных сил Украины по маркетплейсам.

«Я хочу вас поблагодарить, уважаемые коллеги, за эту встречу. Уверен, что это было полезно и для председателя правительства, председателя Центрального банка, налоговой инспекции. Это и есть так называемая обратная связь», – заявил Путин.

Президент выразил надежду, что представители бизнеса продолжат работу над укреплением экономики страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса.

Он поблагодарил бизнес за внимание к демографии.

Путин предложил обсудить вопросы бизнеса Донбасса и Новороссии.