При обстреле президентского дворца на юге Йемена погибли два человека

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар по президентскому дворцу в Адене на юге Йемена, передает РИА «Новости».
«В результате обстрела президентского дворца Маашик со стороны «Ансар Аллах» погибли два человека, еще шестеро получили ранения», – сообщил источник агентства в органах власти Адена.
Отмечается, что обстрел привел к значительным материальным разрушениям на территории дворца, где заседает международно признанное правительство Йемена.
Ранее хуситы заявили об обстреле оперативного штаба саудовских сил, который размещался в президентском дворце в Адене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.
Хуситы пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Во вторник Дональд Трамп пригрозил движению из-за ударов по королевству.