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    15 октября 2026, 21:41 • Новости дня

    При обстреле президентского дворца на юге Йемена погибли два человека

    При обстреле хуситами президентского дворца в Адене погибли два человека

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела президентского дворца в Адене со стороны движения «Ансар Аллах» погибли два человека и шесть получили ранения, сообщили власти Йемена.

    Движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар по президентскому дворцу в Адене на юге Йемена, передает РИА «Новости».

    «В результате обстрела президентского дворца Маашик со стороны «Ансар Аллах» погибли два человека, еще шестеро получили ранения», – сообщил источник агентства в органах власти Адена.

    Отмечается, что обстрел привел к значительным материальным разрушениям на территории дворца, где заседает международно признанное правительство Йемена.

    Ранее хуситы заявили об обстреле оперативного штаба саудовских сил, который размещался в президентском дворце в Адене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    Хуситы пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Во вторник Дональд Трамп пригрозил движению из-за ударов по королевству.

    15 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»

    CNN: США подготовили план удара по Ирану мощной авиабомбой GBU-43/B

    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»
    @ Public domain

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные подготовили планы возможных ударов по иранской инфраструктуре с применением мощнейшей неядерной авиабомбы GBU-43/B, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ, отмечают СМИ.

    Соединенные Штаты могут использовать самую мощную неатомную бомбу в своем арсенале в случае возобновления ударов по Ирану, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    По данным телеканала, новые планы американских военных предусматривают атаки на энергетическую инфраструктуру и ядерные объекты исламской республики с помощью крупнейшей неядерной бомбы GBU-43/B MOAB, известной как «мать всех бомб». Удары могут быть нанесены в случае, если Трамп распорядится возобновить военные операции до или после промежуточных выборов.

    Американские военные сомневаются, что применение этого оружия позволит достичь стратегических целей на Ближнем Востоке или изменить баланс сил, однако подчеркивают, что такой шаг станет серьезной эскалацией конфликта.

    Во вторник Трамп пообещал в ближайшее время принять решение о дальнейших действиях Вашингтона в отношении Тегерана. При этом портал Axios сообщил, что переговоры США и Ирана о заключении мирного соглашения фактически не ведутся, но окончательно не свернуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские военные уничтожили в Оманском заливе судно, связанное с Ираном.

    Во вторник Тегеран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании конфликта с Соединенными Штатами.

    На прошлой неделе Трамп заявил, что получение исламской республикой ядерного оружия угрожало бы крупным американским городам.

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    15 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Иранская делегация покинула саммит в Баку во время речи президента Израиля

    Tasnim: Иран покинул зал на саммите в Баку при выступлении президента Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Ирана во главе с заместителем министра иностранных дел Каземом Гарибабади ушла из зала на саммите СВМДА в Баку в знак протеста во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога.

    Иранские представители в знак протеста вышли из зала заседания на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку в момент начала речи президента Израиля Ицхака Герцога, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Примеру иранской делегации, во главе которой находится заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади, последовали дипломаты еще 12 государств. В их числе оказались представители Турции, Катара, Саудовской Аравии, Кувейта, Малайзии и Пакистана.

    В настоящее время участницами СВМДА являются 28 стран. Мероприятие проходит 15 октября, российскую сторону на саммите представляет делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Баку с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

    В среду российский министр прибыл в азербайджанскую столицу на саммит СВМДА.

     Дипломатическое ведомство официально анонсировало его участие в этом мероприятии.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    14 октября 2026, 23:33 • Новости дня
    Военные США уничтожили связанное с Ираном судно в Оманском заливе

    Военные США уничтожили судно в Оманском заливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные Центрального командования США объявили об уничтожении связанного с Ираном судна в Оманском заливе, которое вело разведку и наведение на корабли ВМС США, о чем сказано в аккаунте CENTCOM в соцсети Х.

    «Силы США 6 октября уничтожили судно, связанное с Ираном, которое проводило разведку и наведение на корабли ВМС США в Оманском заливе», – сказано в сообщении.

    Американские военные заявили, что за последние семь месяцев Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана беспорядочно атаковал тысячи гражданских судов, проходящих через региональные воды, помимо кораблей ВМС США.

    «Члены экипажа были благополучно эвакуированы до уничтожения судна типа дау», – добавили они.

    К сообщению было приложено видео, на котором снаряд бьет в центр судна, происходит взрыв и пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана. Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана.

    Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Омана.

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    15 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Глава МИД Турции Фидан покинул зал во время речи президента Израиля

    Представители пяти стран покинули саммит в Баку при выступлении главы Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и представители еще нескольких государств покинули зал заседаний на саммите в Баку во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога.

    Во время выступления израильского лидера на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии зал заседаний покинули делегации нескольких государств, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал NewsPulse.

    Помимо турецкого министра, из помещения вышли представители Ирана, Пакистана, Палестины и Кувейта.

    Отношения между Анкарой и Тель-Авивом резко обострились после начала израильской операции в секторе Газа в октябре 2023 года. Турецкие власти жестко раскритиковали действия армии обороны Израиля, а в мае 2024 года приостановили торговлю с еврейским государством до прекращения атак на палестинский анклав и обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи. В настоящее время страны поддерживают контакты только по линии спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг иранская делегация также покинула саммит в Баку во время выступления израильского президента.

    В прошлом месяце Турция жестко ответила на слова главы Минобороны Израиля о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

    Летом Анкара призвала к международной политической изоляции еврейского государства.

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    15 октября 2026, 00:57 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по истребителю Typhoon над провинцией Саада

    Tекст: Катерина Туманова

    Йеменские хуситы военно-политического движения «Ансар Алла» заявили о сбитом над Йеменом саудовском истребителе Typhoon.

    Представитель йеменских вооруженных сил: истребители F-15 и Typhoon из Саудовской Аравии взлетели с баз в Хамис-Мушайте и Таифе. Ракетные удары саудовской коалиции наносились из Наджрана.

    «Наши силы нанесли удар зенитной ракетой по саудовскому истребителю Typhoon над провинцией Саада», – передает телеканал Al Masirah.

    По словам представителя хуситов, поднявшийся из Таифа истребитель был сразу поражен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки сбитых над Саудовской Аравией ракет хуситов ранили четырех человек.В МИД

    призвали стороны конфликта вокруг Саудовской Аравии к переговорам, отметив, что проведение российско-арабского саммита

    остается на повестке дня.


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    15 октября 2026, 12:43 • Новости дня
    Премьер Испании оценил потери ЕС от конфликта США с Ираном

    Премьер Испании Санчес оценил потери ЕС от войны с Ираном в 100 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что конфликт США и Израиля с Ираном стоил Европейскому союзу более чем 100 млрд евро.

    «Растет дороговизна жизни, в частности цены на энергию, которые подрывают покупательную способность европейцев, конкурентоспособность предприятий и отраслей промышленности», – заявил Санчес по прибытии на саммит ЕС в Брюссель, передает ТАСС.

    США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий на всех фронтах. Однако 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий соглашения в части Ормузского пролива.

    Впоследствии администрация США сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы и переходе к экономическому давлению с помощью санкций. 10 октября президент США не исключил возможности новых ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сообщалось, что США разработали план удара по Ирану мощнейшей неядерной авиабомбой.

    В понедельник иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес удар по супертанкеру в Ормузском проливе.

    На прошлой неделе США расширили санкции против якобы связанных с Ираном компаний и судов.

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    15 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда

    Аль-Малики: Жертвами атак хуситов на аэропорт Эр-Рияда стали 17 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атак йеменских мятежников-хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 17 человек, еще более 330 ранены, сообщил представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики.

    «Семнадцать человек погибли и свыше 330 получили ранения в результате нападений на международный аэропорт имени короля Халида», – заявил аль-Малики, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    Он добавил, что с начала обострения конфликта по территории Саудовской Аравии хуситы выпустили 1104 ракеты и 1135 беспилотников.

    Аль-Малики также сообщил об уничтожении силами коалиции 127 складов мятежников в горах Йемена и множества пусковых установок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг йеменские хуситы пообещали продолжить атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

    В понедельник они заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. Из-за этих атак министр экономики Японии отменил визит в королевство.

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    15 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Хуситы выпустили пять ракет по президентскому дворцу в Адене

    Дворец правительства Йемена получил повреждения при ракетном обстреле

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» выпустило пять баллистических ракет по находящемуся в Адене президентскому дворцу.

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» атаковало пятью баллистическими ракетами президентский дворец в Адене, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Отмечается, что город находится под контролем международно признанного правительства Йемена. В результате ракетного удара здание дворца получило повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В прошлом месяце ВВС Саудовской Аравии нанесли 40 ударов по йеменской территории за сутки.

    Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии.

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    15 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Каллас потребовала отправить дополнительные корабли Евросоюза в Красное море

    Каллас призвала страны Евросоюза отправить военные корабли в Красное море

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала государства Евросоюза выделить дополнительные военные корабли для участия в военно-морской операции Aspides в Красном море.

    «Мы также оказываем содействие безопасности в регионе посредством нашей операции Aspides. Мы призываем государства-члены направить больше кораблей для участия в этой операции, чтобы мы могли сопровождать больше судов через Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море, поскольку это жизненно важный торговый маршрут», – заявила Каллас, передает РИА «Новости».

    Операция Aspides была учреждена в феврале 2024 года для защиты торговых судов от нападений в Красном море и прилегающих водах. Мандат миссии продлен до 28 февраля 2027 года.

    Ранее глава европейской дипломатии отмечала, что для полноценного выполнения задач операции требуется более десяти военных кораблей, тогда как в сентябре в ней участвовали только шесть. При этом страны объединения не спешат направлять свои силы для участия в миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Каллас заявила о неспособности Евросоюза собрать десять кораблей для операции в Красном море.

    В прошлом месяце президент США Дональд Трамп по просьбе Саудовской Аравии отказался наносить удары по хуситам.

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    15 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа

    Израильские военнослужащие уничтожили туннель ХАМАС длиной 1,5 км на юге Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В южной части сектора Газа израильские инженерные подразделения ликвидировали подземный туннель палестинского движения ХАМАС протяженностью полтора километра.

    Военнослужащие Израиля заблокировали и взорвали подземный туннель палестинских радикалов на юге анклава, передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

    «В южной части сектора Газа инженерные подразделения совместно со спецподразделением «Яхалом“ заблокировали и уничтожили подземный туннель протяженностью около 1,5 км, проходящий под «желтой линией». Внутри туннеля были обнаружены помещения, предназначенные для использования террористами ХАМАС», – заявили в ведомстве.

    В пресс-службе добавили, что армейские подразделения развернуты в районе сектора Газа в рамках соглашения о прекращении огня и продолжат действовать в целях устранения любых непосредственных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник израильские военные уничтожили пять бойцов ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе.

    Ранее Израиль ликвидировал командира спецназа ХАМАС.

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    15 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    В Британии сняли с продаж книги Руни из-за поддержки пропалестинской группы

    Издательство Faber отказалось продавать книги Руни в Британии из-за Палестины

    Британское издательство отказалось продавать книги ирландской писательницы Салли Руни из-за поддержки ею запрещенной в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action.

    «После проведения консультаций и после моего согласия издательство Faber приняло решение, что больше не может продавать мои работы в Великобритании», – заявила Руни газете The Guardian, передает РИА «Новости».

    В 2025 году писательница опубликовала статью в поддержку Palestine Action после того, как британские власти внесли группу в список террористов. Руни также обещала направлять средства от продаж книг на ее поддержку.

    В прошлом году она отменила поездку в Британию за премией Sky Arts Awards, опасаясь задержания из-за своих заявлений.

    Palestine Action запретили после акции на авиабазе Брайз-Нортон: активисты проникли туда, повредили два самолета Airbus Voyager и залили турбины красной краской. Свои действия они объяснили тем, что с этой базы ВВС Британии ежедневно летают на кипрскую базу Акротири, задействованную в операциях в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на митинге в Лондоне задержали почти 500 сторонников Palestine Action.

    В Британии на акциях против запрета группы задержали более 100 человек.

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    15 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Два торговых судна затонули после обстрелов в Ормузском проливе

    Reuters: В Ормузском проливе затонули два коммерческих судна

    Tекст: Игорь Иножарский

    Сингапурский контейнеровоз и сухогруз под флагом Антигуа и Барбуды затонули вблизи Ормузского пролива после попадания в них снарядов.

    Сингапурский контейнеровоз и сухогруз под флагом Антигуа и Барбуды затонули вблизи Ормузского пролива в результате обстрелов, пишет Reuters.

    По данным Морского и портового управления Сингапура, на борту контейнеровоза вспыхнул пожар из-за полученных повреждений. Все 21 член экипажа были благополучно эвакуированы, пострадавших нет.

    Сухогруз затонул спустя несколько недель после попадания снаряда 23 сентября. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы сразу после удара.

    Эти корабли стали вторым и третьим коммерческими судами, затонувшими с начала американо-иранского конфликта в феврале. За последние десять дней в районе пролива участились атаки на морской транспорт на фоне обострения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран атаковал суда в Ормузском проливе для влияния на американские выборы. В понедельник Тегеран пригрозил уничтожить IT-инфраструктуру США при возобновлении атак. В воскресенье иранские власти назвали условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны Вашингтона.

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    15 октября 2026, 10:01 • Новости дня
    Хуситы пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии

    Reuters: Хуситы пригрозили новыми ударами по объектам Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменские хуситы заявили о намерении продолжить ракетные удары по аэропортам и нефтяным объектам Саудовской Аравии, призвав мирных жителей немедленно их покинуть.

    Повстанцы назвали угрожаемые объекты законными целями и охарактеризовали свои действия как возмездие за саудовские удары по Йемену. Они призвали международные судоходные компании, мирных жителей и рабочих эвакуироваться из саудовских аэропортов и нефтяных объектов, передает Reuters.

    Заявление прозвучало после того, как в результате удара по штаб-квартире нефтяного гиганта Saudi Aramco в Дахране возник пожар на нескольких этажах. Кроме того, в субботу при атаке на международный аэропорт Эр-Рияда погибли 13 человек. Саудовские власти закрыли воздушную гавань до 17 октября, а авиакомпании отменили рейсы.

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила о перехвате баллистической ракеты, выпущенной хуситами по Эр-Рияду. На фоне эскалации конфликта представители Красного Креста заявили о резком росте числа жертв в Йемене, а Всемирная продовольственная программа предупредила о прекращении поставок гуманитарной помощи сотням тысяч жителей осажденного города Таиз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дональд Трамп пригрозил хуситам из-за ударов по Саудовской Аравии.

    Сами повстанцы предупредили о возможных атаках по Эр-Рияду.

    В понедельник наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах на фоне эскалации конфликта.

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    15 октября 2026, 10:21 • Новости дня
    Хуситы заявили о поражении саудовского истребителя Typhoon над Йеменом

    Хуситы сообщили о поражении саудовского истребителя Typhoon ракетой

    Tекст: Игорь Иножарский

    Йеменские хуситы заявили об успешной атаке на истребитель Typhoon Саудовской Аравии ракетой класса «земля – воздух» в воздушном пространстве провинции Саада.

    Вооруженные силы повстанческого движения атаковали истребитель, который вылетел с авиабазы Таиф на западе Саудовской Аравии. «Самолет получил прямое попадание и находится под угрозой падения», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сари телеканалу «Аль-Масира», передает «Анадолу».

    Саудовская Аравия пока не прокомментировала эту информацию.

    Между тем телеканал сообщил об авиаударах по столице Йемена Сане. Информация о последствиях атак пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду. В понедельник Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов. Королевство отразило атаку беспилотников и ракет.

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    15 октября 2026, 22:53 • Новости дня
    При атаке на президентский дворец в Йемене погибли пять человек

    Tекст: Вера Басилая

    Министр здравоохранения и народонаселения Йемена Касем Бхейбах заявил, что в результате удара йеменского мятежного движения «Ансар Алла» по президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене погибли пять человек.

    По словам Бхейбаха, пять человек погибли и 16 пострадали в результате террористической атаки хуситов на президентский комплекс Аль-Маашик в Адене, передает ТАСС.

    По данным СМИ, по президентскому дворцу Аль-Маашик было выпущено не менее четырех ракет, в районе комплекса прогремело пять взрывов. Премьер-министр Йемена Шайа аз-Зиндани и члены правительства при атаке не пострадали. Ранее министерство информации республики сообщало о гибели двух сопровождавших премьера лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы выпустили пять ракет по президентскому дворцу в Адене.

    При обстреле резиденции на юге Йемена погибли два человека.

    Во вторник мятежники пригрозили ударами по Эр-Рияду.

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