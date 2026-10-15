Путин напомнил предпринимателям о принципе «разрешено все, что не запрещено»

Tекст: Денис Тельманов

Инициативу озвучил учредитель группы компаний «Таркос» Дмитрий Тарасевич. По его словам, доступ к информации торговых точек позволил бы поставщикам автоматизировать заказы и повысить производительность труда, передает ТАСС.

«Тогда, например, какой-нибудь магазин мог бы раскрыть свою информацию для своего поставщика, и, опять же, внедрили бы автозаказ и увеличили кардинально производительность труда в этой цепочке», – пояснил предприниматель.

Путин поинтересовался, что мешает компаниям наладить такой обмен уже сейчас. Тарасевич ответил, что работа «Честного знака» регулируется постановлением правительства, поэтому требуется соответствующее разрешение.

«У нас разрешено все, что не запрещено», – сказал президент.

При этом президент подчеркнул, что система защищает интересы потребителей, что является понятным и поддерживается всеми. Он также обратил внимание на то, что «Честный знак» предотвращает недобросовестную конкуренцию, когда один производитель инвестирует в качество и соблюдает сроки годности, а другой этого не делает, получая необоснованное преимущество.

«Мы должны и будем развивать эту систему «Честный знак», – отметил Путин

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Путин поручил доработать систему маркировки товаров «Честный знак».

В прошлом году система заблокировала более 1,2 млн «серых» шин в России.

Правительство ввело маркировку детских игрушек и стройматериалов.