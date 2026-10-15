Путин назвал Россию единственной в мире страной с выплатами после паводков

Путин: Россия остается единственной в мире страной с выплатами после паводков

Tекст: Ольга Иванова

«У нас единственная страна в мире, хочу обратить внимание, которая прямым финансированием из бюджета помогает людям в случае, когда они сталкиваются с такими тяжелыми природными явлениями, как подтопления, наводнения», – заявил Путин, передает ТАСС.

По его словам, сейчас вся нагрузка после ударов стихии ложится на государство, так как в стране нет соответствующих страховок. Президент попросил вице-премьера Марата Хуснуллина и главу Минстроя Ирека Файзуллина проработать вопрос страхования рисков.

Путин также обратил внимание на то, что строительство жилья в подверженных паводкам зонах создает проблемы для граждан и бюджетов, особенно при повторном подтоплении. Он подчеркнул важность создания реальных защитных сооружений, а «не просто где-то три мешка положили».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе более 140 тыс. жителей Чечни и Дагестана получили компенсации после паводков.

В июне президент поручил создать новые механизмы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.

В апреле Путин подписал закон о защите компенсационных выплат инвалидов и ветеранов.