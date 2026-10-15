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    15 октября 2026, 20:51 • Новости дня

    АТОР назвала самые популярные зарубежные направления на ноябрьские праздники

    АТОР: Египет и Турция стали самыми популярными на ноябрьские праздники

    Tекст: Ольга Иванова

    Египет, Турция, Таиланд и Вьетнам стали самыми востребованными зарубежными направлениями среди российских туристов на ноябрьские праздники в 2026 году, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

    «На ноябрьские праздники топ-продаж – это Египет, Турция. Египет, Таиланд, Вьетнам. Это направления, которые на ноябрьские праздники достаточно востребованы», – сказала Ломидзе, ее слова приводит РИА «Новости».

    Вместе с тем в ассоциации не отмечают всплеска спроса россиян на дополнительные дни отпуска в этот праздник в 2026 году.

    «Ноябрь и февраль – два самых тяжелых месяца в межсезонье, потому что: либо уже ничего толком не работает, либо еще более или менее не разогрелось», – добавила Ломидзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эксперты назвали популярные направления для отдыха на ноябрьские выходные.

    В августе эксперты зафиксировали рекордный рост туризма на Дальнем Востоке.

    В июле россияне заплатили рекордные 2,5 млн рублей за отдых в Турции.

    14 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    У берегов Турции нашли древнейшее в мире затонувшее судно

    Минкультуры Турции: Археологи обнаружили древнейшее в мире затонувшее судно

    Tекст: Мария Иванова

    Группа ученых из университета Акдениз обнаружила у турецкого острова Кекова обломки древнейшего в мире затонувшего торгового судна.

    «Мы обнаружили следы древнейшего в мире затонувшего судна. Обнаруженные амфоры, которым 4,7 тыс. лет, позволяют получить информацию о морской торговле на берегах Турции. Предположительно, эти сосуды использовались для транспортировки оливкового масла или вина, они свидетельствуют о торговле и межкультурной коммуникации в Восточном Средиземноморье», – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает РИА «Новости».

    По его словам, анализ показал, что найденные на судне амфоры, вероятнее всего, были изготовлены в долине реки Иордан. Подобные сосуды ранее находили в Египте, на Крите и на руинах Трои.

    Министр добавил, что особый интерес представляет амфора с двумя отверстиями и девятью символами. По предположению ученых, она могла служить маслобойкой, что указывает на возможность производства моряками масла или сыра во время долгих плаваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце археологи нашли тысячи керамических сосудов с древнего корабля у берегов Антальи.

    В январе ученые обнаружили руины монастыря византийских монахов в Египте.

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    13 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Летевшие из Турции в Москву самолеты развернулись над Литвой

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, летевших из Турции в Москву, развернулись над Литвой и начали возвращаться из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты приземлятся в Стамбуле. «Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы и взяли обратный курс», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Ряд рейсов, летевших во Внуково, был перенаправлен в другие аэропорты из-за ограничений. Это 14 рейсов из Минска, Стамбула, Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира. Самолеты ушли в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород и Минск.

    В Росавиации сообщали, что во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    В воскресенье аэропорты Московского региона приостановили прием и выпуск самолетов. Из-за этого более 25 летевших в Москву рейсов ушли на запасные аэродромы. Позже столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    14 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    В ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    В турецкой провинции Анталья семеро граждан России получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса.

    В районе Коркутели произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, среди пассажиров которого находились российские туристы, передает ТАСС.

    «По информации, полученной от турецких компетентных органов, сегодня в районе Коркутели провинции Анталья произошло ДТП, в результате которого пострадали семеро российских граждан. Они были доставлены в местную больницу. На данный момент в медучреждении остаются двое пострадавших, остальные, в том числе дети, выписаны», – сообщили в генконсульстве России в Анталье.

    В диппредставительстве добавили, что обращений к ним по данной ситуации пока не поступало, однако дипломаты держат вопрос на контроле и готовы оказать необходимое консульское содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции сообщили о 40 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

    Российское посольство подтвердило отсутствие соотечественников в другом попавшем в аварию автобусе.

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    14 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    В Турции задержали 33 человека за связи с ФЕТО и ИГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил о задержании 33 человек в ходе операций против запрещенной в стране организации ФЕТО и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

    Турецкие силовики провели четыре операции в Измире, Эскишехире и Агры, в результате которых под стражу были взяты подозреваемые в причастности к экстремистской деятельности, передает ТАСС.

    «Сегодня в Измире, Эскишехире и Агры при координации с органами прокуратуры в результате совместных действий полиции и жандармерии были проведены четыре отдельные операции против террористических организаций ФЕТО и ИГ. В рамках операций из 35 подозреваемых 33 были задержаны», – сообщил Гюрлек.

    По словам главы ведомства, правоохранители получили важную информацию о финансовых связях ФЕТО. Выяснилось, что через связанную с организацией американскую компанию проходили денежные переводы за турецкие товары. Следствие полагает, что эти средства могли использоваться для финансирования восстановления структуры ФЕТО.

    Кроме того, в ходе операции в Агры был задержан один подозреваемый по делу о финансировании группировки ИГ. Еще один фигурант находится за границей, второго продолжают искать на территории Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае турецкая разведка захватила в Сирии организаторов терактов.

    Полиция задержала более 300 сторонников ИГ.

    В прошлом году правоохранители задержали почти 300 подозреваемых в связях с ИГ.

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    15 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Лавров предложил провести встречу в формате «3+3» в Азербайджане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующую встречу консультативной региональной платформы «3+3» можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Новую встречу в формате «3+3» (Азербайджан, Грузия, Армения, Россия, Турция и Иран) можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает ТАСС.

    «Я бы упомянул формат, который был инициирован Азербайджаном и Турцией, это формат «3+3» – Азербайджан, Грузия, Армения и Россия, Турция, Иран. Мы встречались несколько раз, и сейчас ждем, когда договорятся Армения и Азербайджан о том, кто следующий будет принимать встречу министров иностранных дел этой группы», – сказал Лавров.

    По его словам, ближайшую встречу можно провести в Азербайджане, а следующую – в Ереване. Министр считает, что это было бы правильно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА.

    Ранее главы МИД Армении и Азербайджана обсудили продвижение мирной повестки.

    Ранее сообщалось, что Лавров счел своевременным возобновление встреч в формате «3+3».

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    14 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Грузовое судно село на мель на черноморском побережье Стамбула

    Грузовое судно село на мель в Черном море у берегов Турции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На черноморском побережье Стамбула в районе Чаталджа село на мель грузовое судно, на место инцидента направлены подразделения береговой охраны, сообщают турецкие СМИ.

    Грузовое судно село на мель на пляже Чилингез в районе Чаталджа на черноморском побережье Стамбула, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

    На место происшествия направлены подразделения береговой охраны, специалисты начали подготовку к снятию судна с мели. Информация о причинах происшествия, названии, флаге и типе судна пока отсутствует.

    По внешнему виду оказавшееся на мели судно напоминает крупный сухогруз или танкер. Информации о пострадавших или загрязнении акватории не поступало.

    Во вторник власти Стамбула предупреждали о сильном ветре и штормовых порывах до 80 км/ч в отдельных районах города и его предместьях, в том числе в Чаталдже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Черном море при атаке беспилотников на судно погиб капитан.

    В начале месяца МВД Румынии заявило о спасении 11 человек с загоревшегося в акватории судна.

    Летом атакованный беспилотником сухогруз сел на мель в Черном море.

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    14 октября 2026, 12:40 • Новости дня
    В Стамбуле задержали разыскиваемого за хищение американца Шулера

    Medyatava: В Турции задержали американца Шулера за хищение 1,5 млрд долларов

    Турецкая полиция задержала в Стамбуле американского бизнесмена Ричарда Шулера, который разыскивался по линии Интерпола за мошенничество на сумму около 1,5 млрд долларов.

    Американец разыскивался Финляндией по обвинению в крупном мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое издание Medyatava.

    «Полицейский спецназ в результате совместной операции с разведкой задержал Шулера в его квартире в районе Бешикташ. В результате обыска конфискованы 64 наручных часов Rolex и Patek Philippe, 4 млн долларов наличными, драгоценности и оружие в большом количестве», – сообщило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции.

    В прошлом году США депортировали в Россию разыскиваемого Интерполом за мошенничество мужчину.

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    14 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря

    Politico: Болгария, Румыния и Турция готовят план безопасности Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море на фоне участившихся атак на суда.

    Болгария, Румыния и Турция работают над инициативой по безопасности в Черном море. Премьер-министр Болгарии Румен Радев планирует представить эту инициативу на саммите Европейского совета 15 и 16 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Издание подчеркивает, что вопрос безопасности судоходства станет одним из центральных на предстоящем саммите. В проекте заявления по итогам саммита будет подчеркнута необходимость незамедлительного восстановления безопасного прохода для грузовых судов с зерном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда в Черном море.

    Ранее София запросила помощь ЕС и НАТО после инцидентов.

    А в конце прошлой недели уже Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в акватории.

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    14 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Въездной турпоток в Россию вырос на 17%

    Поток иностранных туристов в Россию за восемь месяцев вырос на 17%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За первые восемь месяцев текущего года поток иностранных туристов в Россию увеличился на 17% благодаря расширению авиасообщения и электронным визам, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

    Глава Минэкономразвития принял участие в расширенном заседании комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

    «Растет въездной туризм – плюс 17% за восемь месяцев. Сказывается запуск электронных виз, безвизовый режим с Китаем, расширение авиасообщения, продвижение бренда России за рубежом», – заявил Решетников.

    По словам министра, туристическая отрасль планомерно развивается. По программе льготного кредитования поддержку получили 300 отелей на 63 тыс. номеров, введено 46 объектов на 10,2 тыс. номеров.

    Также за счет субсидирования с 2022 года появилось 12 тыс. номеров в модульных гостиницах, а в ближайшие два года планируется ввести еще более семи тысяч. С помощью льготных кредитов развиваются крупные инфраструктурные проекты: уже введены в эксплуатацию пять аквапарков, два горнолыжных комплекса и круглогодичный парк развлечений в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в АТОР спрогнозировали рост турпотока из Вьетнама в Россию на 30%.

    Эксперты назвали популярные направления для отдыха на ноябрьские выходные.

    До того Россия и Восточный Тимор договорились о проектах в энергетике и туризме.

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    13 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Застрявших в Непале российских туристов эвакуировали

    Девять застрявших в Непале российских туристов вывезли на вертолете

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группу из девяти российских туристов, которые оказались отрезаны от мира на треке в Непале из-за наводнения, эвакуировали на армейском вертолете.

    Девять российских туристов, застрявших на маршруте в Непале из-за наводнения, были успешно эвакуированы с помощью авиации, передает ТАСС.

    «У нас все в порядке, только что армейский вертолет вывез всех в Аругат – поселок ниже по реке, откуда есть неповрежденная дорога в Катманду и Покхару. Мы очень счастливы. Спасибо всем большое за содействие», – сообщила представитель группы Мария.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник девять туристов из России оказались отрезаны от мира из-за наводнения в Непале.

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    15 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    Подросток в Стамбуле погиб от удара током в луже во время ливня

    Tекст: Дарья Григоренко

    В центральном районе Стамбула Фатих 14-летний юноша получил смертельный удар током, наступив в образовавшуюся после рекордных осадков лужу.

    Подросток стал первой жертвой масштабных ливней, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на телеканал Haberturk.

    По данным властей турецкой провинции, инцидент произошел в парке Чукурбостан. Ребенок был госпитализирован и находился в сознании, однако врачам не удалось его спасти.

    В среду на Стамбул обрушилась непогода, выпало свыше 200 мм осадков на квадратный метр. В городе зафиксировано более 1,2 тыс. подтоплений жилых домов и 15 оползней. Дороги во многих районах оказались затоплены, а загруженность автомагистралей достигала 89%. К ликвидации последствий стихии привлекли более 8 тыс. сотрудников экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число жертв ливней в Стамбуле выросло до трех человек.

    Российским туристам дали советы на фоне рекордных осадков.

    В среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.

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    15 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Глава МИД Турции Фидан покинул зал во время речи президента Израиля

    Представители пяти стран покинули саммит в Баку при выступлении главы Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и представители еще нескольких государств покинули зал заседаний на саммите в Баку во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога.

    Во время выступления израильского лидера на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии зал заседаний покинули делегации нескольких государств, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал NewsPulse.

    Помимо турецкого министра, из помещения вышли представители Ирана, Пакистана, Палестины и Кувейта.

    Отношения между Анкарой и Тель-Авивом резко обострились после начала израильской операции в секторе Газа в октябре 2023 года. Турецкие власти жестко раскритиковали действия армии обороны Израиля, а в мае 2024 года приостановили торговлю с еврейским государством до прекращения атак на палестинский анклав и обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи. В настоящее время страны поддерживают контакты только по линии спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг иранская делегация также покинула саммит в Баку во время выступления израильского президента.

    В прошлом месяце Турция жестко ответила на слова главы Минобороны Израиля о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

    Летом Анкара призвала к международной политической изоляции еврейского государства.

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    14 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пассажирам рейсов, которые накануне вылетели из Турции в Москву, но были вынуждены развернуться из-за ограничений в столичных аэропортах, меняют билеты на другие даты на фоне нехватки гостиничных номеров в Стамбуле.

    Пассажирам самолетов, летевших накануне из Турции в Москву и развернувшихся в полете из-за ограничений в аэропортах столицы, оформляют билеты на другие рейсы. Людей пересаживают на ближайшие и вечерние вылеты, а также на отправления в четверг, передает ТАСС.

    Из-за большого числа прибывших в новом международном аэропорту Стамбула затянулся процесс предоставления гостиничных номеров. Мест в ближайших отелях не хватает, поэтому часть людей расселяют на другом берегу города, а остальные продолжают стоять в очереди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов.

    Во вторник летевшие из Турции рейсы развернулись над Литвой.

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    15 октября 2026, 12:54 • Новости дня
    МИД: Идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС во всей красе

    Грушко: Идеи о невыдаче виз показывают гуманитарный подход ЕС во всей красе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что идеи Евросоюза о полном отказе в выдаче туристических виз россиянам демонстрируют «гуманитарный подход» объединения во всей красе.

    Он отметил, что Евросоюз демонстрирует свой подход во всей красе, вынашивая идеи о полном отказе в выдаче туристических виз гражданам России, передает ТАСС.

    «Замечу, что раньше они все время говорили, что санкции являются только инструментом, а не способом наказания российского народа. Теперь мы видим этот «гуманитарный подход» Европейского союза во всей красе», – заявил Грушко.

    По его словам, идеи о полном запрете на выдачу виз всем россиянам активно продвигают северные страны и государства Балтии.

    Дипломат констатировал, что подобная мера означает введение ограничений против всех граждан России, начиная от младенцев и заканчивая престарелыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

    В понедельник глава МИД Финляндии призвала Еврокомиссию запретить выдачу туристических виз россиянам.

    В воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

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    14 октября 2026, 10:01 • Новости дня
    Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян

    Rapporteur: Ирландия отвергла план Германии ограничить визы для россиян

    Tекст: Мария Иванова

    Председательствующая в Совете Евросоюза Ирландия подвергла сомнению предложение Берлина выдавать российским туристам визы, действующие только на территории страны выдачи.

    Берлин выступил с инициативой выдавать гражданам России шенгенские визы, которые будут действительны исключительно в пределах выдавшего их государства, чтобы обязать страны, продолжающие принимать российских туристов, нести за это ответственность, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    Ирландия заявила, что подобный план не способен обеспечить безопасность и рискует подорвать доверие между государствами Шенгенской зоны.

    Традиционное сопротивление ужесточению ограничений оказывают Франция и Италия, на долю которых приходится большое число выдаваемых россиянам виз, в то время как Германия настаивает на введении лимитов. Ожидается, что Еврокомиссия предложит целевые визовые ограничения в начале следующего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз россиянам.

    В воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

    В прошлом месяце туристические страны ЕС выступили против запрета на выдачу виз россиянам.

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