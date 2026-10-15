АТОР назвала самые популярные зарубежные направления на ноябрьские праздники

«На ноябрьские праздники топ-продаж – это Египет, Турция. Египет, Таиланд, Вьетнам. Это направления, которые на ноябрьские праздники достаточно востребованы», – сказала Ломидзе, ее слова приводит РИА «Новости».
Вместе с тем в ассоциации не отмечают всплеска спроса россиян на дополнительные дни отпуска в этот праздник в 2026 году.
«Ноябрь и февраль – два самых тяжелых месяца в межсезонье, потому что: либо уже ничего толком не работает, либо еще более или менее не разогрелось», – добавила Ломидзе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эксперты назвали популярные направления для отдыха на ноябрьские выходные.
В августе эксперты зафиксировали рекордный рост туризма на Дальнем Востоке.
В июле россияне заплатили рекордные 2,5 млн рублей за отдых в Турции.