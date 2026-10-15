Путин призвал обратить внимание на репродуктивное здоровье россиян

Путин назвал серьезной задачей вопрос репродуктивного здоровья граждан

Tекст: Денис Тельманов

Глава государства подчеркнул, что проблемы в этой сфере часто встречаются как у мужчин, так и у женщин, передает РИА «Новости».

«Что касается репродуктивного здоровья, то сейчас экология и прочие условия, стресс и прочее, и у мужчин, и у женщин такие проблемы частенько встречаются. Поэтому мы должны обращать на это внимание и без иронии, без всяких шуточек. Это очень серьезный вопрос. И государство старается это делать», – сказал Путин.

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