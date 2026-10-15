Путин заявил о первостепенном значении демографии для России

Tекст: Вера Басилая

Путин прокомментировал предложение поддержать проведение диспансеризации на рабочих местах с оценкой репродуктивного здоровья, передает РИА «Новости».

«То, что вы подняли для дискуссии, представляет первостепенные вопросы для России – я имею в виду демографию и все, что с ней связано», – заявил Путин.

По его словам, такие инициативы заслуживают поддержки.

В субботу были названы лидеры рейтинга российских регионов по уровню рождаемости.

В прошлом месяце Владимир Путин оценил влияние спецоперации на показатели рождаемости в стране.