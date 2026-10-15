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    Путин заявил, что Киев просил своих спонсоров повлиять на Россию
    Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
    Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан
    Путин: За 10 лет Россия увеличила экспорт продовольствия в 2,5 раза
    Путин: Российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию
    15 октября 2026, 19:38 • Новости дня

    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество

    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме «Деловой России» заявил, что технологии искусственного интеллекта позволяют детально контролировать качество товаров на электронных площадках.

    Глава государства во время выступления отметил, что развитие систем больших данных и искусственного интеллекта служит конкурентным преимуществом страны, передает ТАСС.

    «С помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки и ее качество. Но только этим надо заниматься, и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам», – заявил Путин и добавил, что подобное использование современных технологий является крайне перспективным направлением для бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В начале месяца президент призвал выработать правила использования таких технологий.

    В прошлом месяце глава государства предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

    14 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Маск ответил Киеву на претензии в ограничении Starlink

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink предназначены исключительно для гражданских и оборонительных целей и не могут применяться Киевом для наступательных действий.

    Маск отреагировал на претензии украинской стороны из-за скоростных лимитов и ограничений на работу устройств, передает РИА «Новости».

    «Starlink – это коммерческий сервис, принадлежащий и контролируемый SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил разницу между гражданской сетью и военной спутниковой системой Starshield. По его словам, аппараты Starshield принадлежат американскому правительству, а любые ограничения по их использованию устанавливаются военным ведомством США и президентом страны.

    Заявление последовало в ответ на сообщение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о восстановлении связи на скоростях до 160 км в час. Ранее экс-советник главы украинского оборонного ведомства Сергей Стерненко пожаловался на пропадание сигнала при быстром движении, что ограничило логистику армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть армии доступ к терминалам Starlink.

    Офицер украинских войск сравнил ограничения в работе системы с ядерным ударом.

    Глава МИД Польши пригрозил предпринимателю из-за возникшей у Киева проблемы.

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    15 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Ямпольская сочла бесовщиной воссоздание покойных актеров с помощью ИИ

    Ямпольская назвала бесовщиной воскрешение умерших актеров нейросетями

    Ямпольская сочла бесовщиной воссоздание покойных актеров с помощью ИИ
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник президента России Елена Ямпольская заявила, что попытки воссоздать на экране умерших актеров с использованием технологий искусственного интеллекта являются бесовщиной.

    «Все попытки так называемого воскрешения покойных актеров на экране с помощью искусственного интеллекта, на мой взгляд, – это просто бесовщина», – заявила Ямпольская, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что проблема заключается не в самих технологиях, а в людях, применяющих их для воссоздания образов ушедших артистов. По словам советника президента, созданные на основе прижизненных материалов образы будут помещены в новые обстоятельства и могут действовать так, как сами артисты не захотели бы при жизни.

    Ямпольская подчеркнула, что только сам человек вправе решать, в каких проектах участвовать. «Абсолютно никто, на мой взгляд, ни вдовы, ни дети, ни внуки, никто не имеет права решать за того человека, которого уже нет с нами», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг народный артист России Владимир Машков отказал нейросетям в способности передать глубокие эмоции и заменить живых актеров.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    В прошлом месяце в Китае появились музыкальные конкурсы с ИИ-артистами.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    15 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
    Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил о необходимости запустить новый инвестиционный цикл и увеличить вложения в инновационные и другие проекты.

    Президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» призвал запустить новый инвестиционный цикл и нарастить объемы вложений в инновационные и другие проекты.

    «Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос», – заявил Путин на встрече, приуроченной к 25-летию организации.

    По словам Путина, главная, ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании современных рабочих мест в городах и поселках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инвестиции в России остались на уровне исторических максимумов.

    В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

    Ранее Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.

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    15 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии существенного ущерба НПЗ после украинских атак
    Путин заявил об отсутствии существенного ущерба НПЗ после украинских атак
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Попытки Украины нанести удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в среду не привели к существенному ущербу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России».

    «Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары. Сейчас там кое-куда попали, ничего такого существенного, тем не менее продолжают», – рассказал глава государства, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России», передает ТАСС.

    Путин также упомянул атаки на объекты Wildberries и Ozon. По его словам, после ответных действий России Киев обращается к своим спонсорам с просьбами повлиять на Москву.

    «Они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были, наверное, предусмотреть. Но мы считали, что до этого они не додумаются. Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили», – заявил президент.

    По его оценке, такая последовательность событий ранее наблюдалась в энергетике, а теперь повторяется в сфере электронной торговли. Путин сообщил, что российские ответные удары затрагивают энергетические объекты и центры обработки данных: «Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас. И по энергетике тоже – там уже пищат, и по другим объектам, в том числе по ЦОДам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Запад в игнорировании ударов Киева по российским НПЗ.

    Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет и 69 беспилотников при атаке на завод в Рязани. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о возобновлении нападений на нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

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    15 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин заявил, что Киев просил своих спонсоров повлиять на Россию

    Путин заявил об ответных ударах по Украине после атак ВСУ на Wildberries и Ozon

    Путин заявил, что Киев просил своих спонсоров повлиять на Россию
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия ответила на украинские атаки на объекты электронной торговли, включая Wildberries и Ozon, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России». По его словам, после ответных действий Киев просит своих спонсоров повлиять на Москву.

    «К сожалению, мы столкнулись с действиями противника в отношении наших платформ – и Wildberries, и Ozon. Кстати говоря, они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были бы, наверное, предусмотреть», – заявил Путин, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России», его слова приводит ТАСС.

    «Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что аналогичная ситуация ранее складывалась вокруг энергетических объектов, атаки на которые украинская сторона продолжает. Теперь, по его оценке, это повторяется в отношении платформ электронной торговли.

    «Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас», – подчеркнул президент.

    Он уточнил, что Россия наносит ответные удары по энергетике и другим объектам Украины, в том числе центрам обработки данных. «Не надо было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, как следует подумать о последствиях», – заключил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ. В среду российские войска нанесли удары по энергообъектам в Киеве.

    В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские компании приняли меры защиты от украинских атак.

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    15 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине

    Axios: Администрация Трампа не имеет отношения к замедлению работы Starlink

    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине
    @ Official SpaceX Photos

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента США Дональда Трампа заявила о непричастности к замедлению работы системы спутникового интернета Starlink на Украине.

    Представители Белого дома сообщили украинским чиновникам, что не контролируют деятельность компании SpaceX и не несут ответственности за предполагаемые сбои, передает «Интерфакс» со ссылкой на Axios.

    Американские чиновники связывают проблемы со связью с технической неисправностью в системе.

    Однако, по данным портала, власти Украины подозревают, что ограничения были намеренно введены SpaceX с целью вынудить Киев согласиться с требованием Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В среду советники президента Украины Владимира Зеленского обратились в Белый дом, ЦРУ и Пентагон с запросами о причинах сбоев и возможных путях их устранения. Один из источников отметил, что администрация Трампа намерена связаться со SpaceX для выяснения обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Зеленского подтвердил ограничение доступа ВСУ к терминалам Starlink.

    В тот же день офицер ВСУ сравнил эти ограничения с ядерным ударом.

    Зеленский призвал Маска вернуть доступ к терминалам Starlink.

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    15 октября 2026, 07:19 • Новости дня
    В работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг утром сайт и приложения китайской платформы DeepSeek временно перестали работать, сообщили информационные агентства.

    Сбой был зафиксирован после 08.00 по пекинскому времени (03.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на издание Yicai.

    Сервер оставался недоступным к 11.40 по пекинскому времени (06.40 мск). Сервисная поддержка компании устанавливает причину неполадок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН.

    Тогда же пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek.

    Летом Роскомнадзор сообщил об отсутствии решений ограничить доступ к этой платформе.

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    15 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан
    Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на съезде «Деловой России» заявил, что при инвестировании средств и пенсионных накоплений граждан необходимо проявлять аккуратность и обеспечить их надежную защиту.

    Средства и пенсионные накопления граждан должны быть надежно защищены при инвестировании, заявил президент Владимир Путин. Глава государства указал на необходимость бережного отношения к сбережениям населения при их вложении в различные проекты, отмечает РИА «Новости».

    «Что касается привлечения частных денег, безусловно, мы же смотрим, как экономики других стран развиваются и какое значение имеет привлечение, создание фондов развития, фондов роста, привлечения частных денег, привлечения различных корпоративных, пенсионных фондов и т. д. Но здесь, конечно, нужно быть очень аккуратными, и это правильно», – заявил Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл.

    Он также попросил бизнес из Донбасса и Новороссии задавать вопросы без стеснения.

    В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

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    14 октября 2026, 22:01 • Новости дня
    Зеленский призвал Маска вернуть ВСУ доступ к терминалам Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский назвал ошибкой решение компании SpaceX об ограничении скорости спутникового интернета Starlink на Украине и попросил бизнесмена Илона Маска восстановить работу сети.

    По словам Зеленского, снижение скорости спутникового интернета для украинской армии стало ошибочным решением руководства компании SpaceX, передает ТАСС.

    «Если вы теряете скорость Starlink, понятно, что происходит. Мы просим включить его», – заявил Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану. Фрагменты беседы опубликованы в социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Владимира Зеленского подтвердил ограничение доступа армии к спутниковой связи.

    Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты приняли решение отключить систему спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    Глава МИД Польши пригрозил Илону Маску из-за отключения интернета для ВСУ.

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    15 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Путин: За 10 лет Россия увеличила экспорт продовольствия в 2,5 раза

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия за десять лет увеличила поставки продовольствия на мировые рынки в 2,5 раза и вошла в число двадцати крупнейших экспортеров. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

    «За последние годы, по-моему, за 10 лет мы в 2,5 раза увеличили объемы поставок продовольственных товаров на мировые рынки и вошли в двадцатку самых крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава Минсельхоза заявила об укреплении самообеспеченности России продовольствием.

    ООН спрогнозировала мировой дефицит сахара.

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    15 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Путин: Российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию
    Путин: Российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме-съезде организации «Деловая Россия» заявил, что отечественный бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию в нынешнее непростое время.

    Президент Владимир Путин назвал российский бизнес деятельной частью гражданского общества. Глава государства выступил по видеосвязи на форуме-съезде организации «Деловая Россия», где высоко оценил роль отечественных компаний и предпринимателей, передает ТАСС.

    «В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию, желание вносить свой вклад в качество жизни граждан России. В этом смысле отечественный предпринимательский класс стал деятельной, активной частью российского гражданского общества», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал запустить в стране новый инвестиционный цикл. Также президент выразил уверенность, что отечественные предприниматели своими решениями укрепят значение частного бизнеса в экономике страны.

    А в понедельник Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса.

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    15 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин ответил замглавы Минфина шуткой про «Абрау-Дюрсо»
    Путин ответил замглавы Минфина шуткой про «Абрау-Дюрсо»
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на съезде «Деловой России» шуткой отреагировал на предупреждение Минфина о рисках введения отложенного инвестиционного налогового вычета, вспомнив поговорку о шампанском и связав ее с главой ГК «Абрау-Дюрсо» Павлом Титовым.

    Во время форума-съезда «Деловой России», в котором глава государства участвует по видеосвязи, один из участников поднял тему отложенного инвестиционного налогового вычета, передает ТАСС. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов отметил, что реализация этой идеи несет определенные риски.

    «Риски всегда существуют, но кто не рискует, тот не обращается к Титову в «Абрау-Дюрсо», – сказал Путин, комментируя слова замглавы Минфина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан. Путин связал уверенность в будущем страны с развитием науки и технологий.

    Также Путин отметил ответственную гражданскую позицию российского бизнеса.

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    14 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Политик Филиппо назвал Зеленского «кровавой марионеткой евроястребов»

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо порадовался ситуации с терминалами Starlink, которые стали сбоить при работе в интересах украинских боевиков, и призвал «принудить» Киев к миру.

    Французский политик разместил в соцсети Х новость, которую сообщил советник президента Украины по технологическим вопросам: «Работа некоторых терминалов Starlink, судя по всему, была ограничена минувшей ночью», и прокомментировал ее.

    «Наконец-то. Нужно принудить к миру! Разоружить «евроястребов» и Зеленского – их кровавую марионетку. Иначе война будет длиться вечно», – написал Филиппо в соцсети Х.

    Ранее Филиппо указывал на нарастающую отстраненность американского президента Трампа от главы киевского режима Владимира Зеленского из-за ряда просчетов последнего на политическом поле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Владимира Зеленского подтвердил ограничение доступа армии к спутниковой связи, после чего он призвал Илона Маска вернуть ВСУ доступ к терминалам Starlink.

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети.

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    15 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин связал уверенность в будущем России с развитием науки и технологий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Превращение России в высокоразвитую научную и технологическую державу укрепит ее уверенность в будущем. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме-съезде «Деловой России».

    Уверенность страны в будущем напрямую зависит от скорости ее становления как научной и высокотехнологичной державы, пишет РИА «Новости».

    «Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, в каком мире мы живем, и чем быстрее мы будем высокоразвитой научной, высокотехнологичной державой, тем больше у нас будет уверенности в себе на ближайшую и на более отдаленную историческую перспективу», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В этот же день он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    В начале месяца глава государства отметил невозможность достижения технологического суверенитета без учителей.

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    15 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин заявил о прочной связи отечественного бизнеса с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские предприниматели своим трудом подтверждают, что связывают будущее с Россией и ростом благосостояния ее граждан, заявил президент Владимир Путин в своем выступлении на форуме-съезде «Деловой России».

    «Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы: «Сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России».

    Глава государства призвал запустить в стране новый инвестиционный цикл.

    В понедельник президент заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса.

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