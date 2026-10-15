Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество

Глава государства во время выступления отметил, что развитие систем больших данных и искусственного интеллекта служит конкурентным преимуществом страны, передает ТАСС.
«С помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки и ее качество. Но только этим надо заниматься, и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам», – заявил Путин и добавил, что подобное использование современных технологий является крайне перспективным направлением для бизнеса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.
В начале месяца президент призвал выработать правила использования таких технологий.
В прошлом месяце глава государства предупредил об опасностях искусственного интеллекта.