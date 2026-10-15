Путин назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России

Ямпольская сочла бесовщиной воссоздание покойных актеров с помощью ИИ

Ямпольская назвала бесовщиной воскрешение умерших актеров нейросетями

Tекст: Денис Тельманов

«Все попытки так называемого воскрешения покойных актеров на экране с помощью искусственного интеллекта, на мой взгляд, – это просто бесовщина», – заявила Ямпольская, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что проблема заключается не в самих технологиях, а в людях, применяющих их для воссоздания образов ушедших артистов. По словам советника президента, созданные на основе прижизненных материалов образы будут помещены в новые обстоятельства и могут действовать так, как сами артисты не захотели бы при жизни.

Ямпольская подчеркнула, что только сам человек вправе решать, в каких проектах участвовать. «Абсолютно никто, на мой взгляд, ни вдовы, ни дети, ни внуки, никто не имеет права решать за того человека, которого уже нет с нами», – добавила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг народный артист России Владимир Машков отказал нейросетям в способности передать глубокие эмоции и заменить живых актеров.

В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

В прошлом месяце в Китае появились музыкальные конкурсы с ИИ-артистами.