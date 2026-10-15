Путин назвал Алжир близким другом и надежным союзником России

Путин поручил проработать создание экосистемы длинных денег

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин в ходе форума-съезда общероссийской общественной организации «Деловая Россия» поручил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной и правительству страны проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций, передает РИА «Новости».

Длинные деньги – средства, которые предоставляются или вкладываются на длительный срок, обычно на несколько лет и более. Они позволяют финансировать проекты, которые не окупаются быстро, например строительство инфраструктуры или развитие производства.

Инициативу на съезде «Деловой России» представила заместитель генерального директора HeadHunter Мария Комарова, сообщает РБК. Она предложила создать формат, при котором компании на начальном этапе своего развития смогли бы привлекать долгосрочное финансирование. Предполагается, что фонды смогут вкладывать средства в компании, помогать им налаживать отчетность и готовиться к выходу на биржу.

«Мы должны себя вести здесь, с одной стороны, наступательно, а с другой стороны – быть очень аккуратными», – сказал в ответ Путин. Президент отметил, что для такого механизма необходимо сформировать нормативную базу, и попросил правительство и Банк России поддержать предложение.

«Здесь нужно разработать соответствующие регламенты, правила. Насколько я понимаю, по сути, речь идет о паевом фонде или о паевых фондах, и здесь у нас такой устойчивой, отработанной нормативной базы пока нет. Но ее, конечно, нужно создавать», – заявил глава государства.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала развитие этих инструментов. По ее мнению, финансирование компаний должно в большей степени опираться на долевой капитал. Банк России готов проработать необходимые законодательные изменения. Набиуллина предложила сделать фонды биржевым продуктом, чтобы инвесторы могли выйти из вложений до завершения их работы.

«Почему это важно? Потому что для комфортности инвестора инвестор должен иметь возможность выйти, не дожидаясь закрытия фонда, и тогда сами фонды будут очень привлекательны для инвесторов», – пояснила она.

Основным источником финансирования, подчеркнула глава ЦБ, должны стать частные инвестиции. Пенсионные накопления могут дополнить их, но требуют осторожного подхода, поскольку предназначены для будущих выплат пенсионерам. По ее словам, пенсионные фонды смогут участвовать, если увидят готовность частных инвесторов принять на себя часть рисков.

Вице-премьер Александр Новак назвал условиями привлечения долгосрочного капитала макроэкономическую стабильность, низкую инфляцию и устойчивый бюджет. Снижение рисков, по его оценке, укрепляет доверие бизнеса и финансовых организаций к вложениям в проекты.

«То есть, помимо самого хорошего проекта, необходима и макроэкономическая стабильность. И тогда будут у нас и все более и более длинные деньги использоваться, и негосударственные пенсионные фондовые средства, которые являются долгосрочными сбережениями граждан», – сказал Новак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл.

В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

Ранее Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.