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    15 октября 2026, 18:45 • Новости дня

    Хуситы выпустили пять ракет по президентскому дворцу в Адене

    Дворец правительства Йемена получил повреждения при ракетном обстреле

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» выпустило пять баллистических ракет по находящемуся в Адене президентскому дворцу.

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» атаковало пятью баллистическими ракетами президентский дворец в Адене, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Отмечается, что город находится под контролем международно признанного правительства Йемена. В результате ракетного удара здание дворца получило повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В прошлом месяце ВВС Саудовской Аравии нанесли 40 ударов по йеменской территории за сутки.

    Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии.

    15 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»

    CNN: США подготовили план удара по Ирану мощной авиабомбой GBU-43/B

    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»
    @ Public domain

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные подготовили планы возможных ударов по иранской инфраструктуре с применением мощнейшей неядерной авиабомбы GBU-43/B, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ, отмечают СМИ.

    Соединенные Штаты могут использовать самую мощную неатомную бомбу в своем арсенале в случае возобновления ударов по Ирану, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    По данным телеканала, новые планы американских военных предусматривают атаки на энергетическую инфраструктуру и ядерные объекты исламской республики с помощью крупнейшей неядерной бомбы GBU-43/B MOAB, известной как «мать всех бомб». Удары могут быть нанесены в случае, если Трамп распорядится возобновить военные операции до или после промежуточных выборов.

    Американские военные сомневаются, что применение этого оружия позволит достичь стратегических целей на Ближнем Востоке или изменить баланс сил, однако подчеркивают, что такой шаг станет серьезной эскалацией конфликта.

    Во вторник Трамп пообещал в ближайшее время принять решение о дальнейших действиях Вашингтона в отношении Тегерана. При этом портал Axios сообщил, что переговоры США и Ирана о заключении мирного соглашения фактически не ведутся, но окончательно не свернуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские военные уничтожили в Оманском заливе судно, связанное с Ираном.

    Во вторник Тегеран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании конфликта с Соединенными Штатами.

    На прошлой неделе Трамп заявил, что получение исламской республикой ядерного оружия угрожало бы крупным американским городам.

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    13 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду

    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду и объектам Saudi Aramco

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) пригрозило ударами по Эр-Рияду и объектам саудовской компании Saudi Aramco в ответ на призыв коалиции к эвакуации из района нефтяного объекта в Сане.

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция призвала мирных жителей покинуть территорию нефтяного объекта в столице Йемена Сане, передает ТАСС.

    «Командование объединенных сил коалиции просит гражданских лиц ради их безопасности эвакуироваться с территории Йеменской нефтяной компании – центральной станции Ас-Сабаха в Сане», – заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

    Вскоре после этого военный представитель хуситов Яхья Сариа выступил со встречным предупреждением, пригрозив жестким ответом на любые удары по Сане. Он призвал сотрудников и граждан, находящихся вблизи объектов Saudi Aramco, немедленно покинуть эти территории, назвав нефтяную инфраструктуру королевства законной целью для сил мятежников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы пригрозили ударами по интересам США на Ближнем Востоке.

    В понедельник они заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. А в воскресенье мятежники призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    13 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США

    Путин и президент ОАЭ обсудили поставки российского дизеля в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности о поставках российского дизельного топлива в США, достигнутые с американским лидером Дональдом Трампом.

    Лидеры двух стран также обсудили перспективы урегулирования кризиса в зоне Персидского залива, сообщается на сайте президента.

    Кроме того, Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического и взаимовыгодного сотрудничества в контексте 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ.

    Отмечается, что стороны условились продолжить личные контакты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику Евросоюзом сделки США и России по дизельному топливу.

    В тот же день вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля.

    В воскресенье турецкие аналитики предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля.

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    14 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива

    Reuters: Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива

    Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Денис Тельманов

    Сингапурский контейнеровоз GFS Pride затонул в районе Ормузского пролива после попадания в него снаряда, на борту судна находилось около 2,5 тыс. контейнеров.

    Судно GFS Pride получило повреждения и затонуло у Ормузского пролива. Оператором контейнеровоза выступает базирующаяся в ОАЭ компания GFS Ship Management FZE, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что судно пыталось пройти через южную часть пролива по несогласованному с властями Ирана маршруту и подорвалось на мине. Контейнеровоз перевозил около 2,5 тыс. контейнеров.

    Кроме того, рядом с Ормузским проливом тонет пораженный снарядом 23 сентября сухогруз Cape Dao под флагом Антигуа и Барбуды. Его оператором выступает эмиратская компания Peonies Shipmanagement FZE. По данным агентства, с февраля это уже второй случай затопления судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агентство Reuters сообщило об атаках Ирана на суда для влияния на американские выборы.

    В понедельник иранские военные нанесли удар по супертанкеру в Ормузском проливе.

    В воскресенье Тегеран назвал уступки со стороны Вашингтона условием открытия пролива.

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    14 октября 2026, 02:38 • Новости дня
    В дельте Нила нашли фрагменты гигантских статуй Рамсеса II

    Министерство древностей Египта сообщило о находке фрагментов статуй Рамсеса II

    Tекст: Антон Антонов

    Археологи обнаружили в дельте Нила фрагменты двух гигантских статуй, предположительно, фараона Рамсеса II, сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

    «В ходе раскопок обнаружены фрагменты двух гигантских статуй, предположительно, принадлежащих фараону Рамсесу II. Первая находка представляет собой голову статуи высотой около 1,6 м, а длина обнаруженного фрагмента второй статуи составляет около 2,4 м», – говорится в заявлении министерства.

    Археологи также нашли блок розового гранита длиной 1,3 м с иероглифическими надписями, содержащими царские титулы Рамсеса II – «Царь Верхнего и Нижнего Египта» и «Сын Ра», передает РИА «Новости».

    Раскопки начались после того, как местный житель сообщил властям об обнаружении каменного блока с надписями на своем земельном участке. Обнаруженные артефакты относятся к эпохе Нового царства, а деревня Бехбейт-эль-Хагар, где ведутся работы, известна остатками крупного храма, посвященного богине Исиде, и археологи продолжают исследования, чтобы установить связь новых находок с храмовым комплексом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье израильские археологи обнаружили древний водопровод к Храмовой горе в Иерусалиме.

    Археологи обнаружили фрагмент «Илиады» Гомера в животе древнеегипетской мумии.

    Археологи нашли в Египте гробницу сына фараона Усеркафа.

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    14 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Россия и Египет выступили за срочное урегулирование на Аравийском полуострове

    МИД: Россия и Египет призвали урегулировать ситуацию на Аравийском полуострове

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Египта Хамди Шаабан обсудили в Москве обострение напряженности на Аравийском полуострове и призвали решить конфликт дипломатическим путем.

    Стороны выразили серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в регионе. В ходе переговоров была подчеркнута необходимость принятия неотложных мер для решения существующих противоречий исключительно политико-дипломатическими средствами, говорится на сайте МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Москва потребовала прекратить любые атаки на Аравийском полуострове.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров и его египетский коллега обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

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    14 октября 2026, 02:10 • Новости дня
    Взрывы прозвучали у штаб-квартиры Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    В районе штаб-квартиры саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии прозвучали взрывы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Источник Reuters сообщил, что по зданию штаб-квартиры был нанесен удар, однако неясно, было ли это прямое попадание или падение обломков.

    В возглавляемой Саудовской Аравией коалиции заявили, что обломки ракеты, перехваченной и уничтоженной в Дахране, упали на жилой район. Других подробностей не приводится.

    Сотрудникам Aramco было приказано работать из дома. Саудовская гражданская оборона позже выпустила предупреждение о потенциальной опасности в столице страны Эр-Рияде, после чего там был слышен громкий звук взрыва.

    По словам одного из источников, штаб-квартира Aramco горит. Как сообщили четыре источника, был отдан приказ об эвакуации здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    В воскресенье хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии.

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    13 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Тегеран потребовал от Лондона доказательств по инциденту на базе Фэрфорд

    МИД Ирана вызвал посла Британии из-за обвинений по инциденту на базе Фэрфорд

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране Хьюго Шортера, потребовав от Лондона доказательств причастности исламской республики к инциденту на военной базе Фэрфорд.

    Иранскому внешнеполитическому ведомству пришлось пойти на этот шаг в ответ на заявления британских чиновников о причастности исламской республики к происшествию. В Тегеране полностью отвергли претензии Лондона, передает ТАСС.

    «Лондон должен как можно скорее представить документы и доказательства своих обвинений в адрес Ирана», – заявили в иранском МИД.

    В противном случае исламская республика пообещала серьезно пересмотреть двусторонние отношения.

    В ведомстве подчеркнули, что ответственность за возможные последствия ляжет на британское правительство, а действия Лондона противоречат его международно-правовым обязательствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Британии заявил о причастности Ирана к инциденту у авиабазы Фэрфорд.

    На прошлой неделе Лондон официально заподозрил Тегеран в причастности к этому происшествию.

    В начале месяца иранская сторона отвергла обвинения в связи с инцидентом на британском военном объекте.

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    14 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    В МИД призвали стороны конфликта вокруг Саудовской Аравии к переговорам

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры после ударов по международному аэропорту в Эр-Рияде.

    Стороны конфликта должны незамедлительно начать мирный диалог. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Георгий Борисенко, передает телеканал RTVI.

    «Мы исходим из того, что необходимо как можно скорее всем сторонам конфликта сесть за стол переговоров и вернуться к реализации тех мирных договоренностей, которые уже существовали, в частности – дорожной карты урегулирования, которая была выработана еще пять лет назад при поддержке Организации Объединенных Наций», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда.

    При ударе по аэропорту короля Халида погиб гражданин Пакистана.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в саудовской столице.

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    13 октября 2026, 13:20 • Новости дня
    Власти Ирана пообещали встречные шаги после выполнения США семи условий

    МИД Ирана пообещал предпринять встречные шаги после выполнения США условий

    Tекст: Мария Иванова

    Замглавы МИД Исламской Республики Казем Гариб-Абади заявил о готовности Ирана предпринять шаги по нормализации отношений, как только США выполнят выдвинутые Тегераном требования.

    Иран будет готов предпринять встречные шаги по нормализации отношений, как только США выполнят выдвинутые требования, передает РИА «Новости».

    «Разумеется, они осведомлены о том, какие условия и требования должны быть выполнены; как только эти условия и требования будут соблюдены, Исламская Республика Иран, в свою очередь, предпримет необходимые действия», – заявил Гариб-Абади.

    Ранее МИД Ирана передал США семидневный план по открытию Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт.

    Президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Тегеран разъяснил Вашингтону свою позицию через посредников и готовит более детальный ответ.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи подчеркивал, что Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока власти США не примут семь условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Иран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании конфликта с США.

    В воскресенье Тегеран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.

    В пятницу Вооруженные силы США развернули 133 судна из-за блокады Ирана.

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    13 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    Танкер подвергся атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе атакован танкер, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Согласно информации из проверенного источника, танкер подвергся удару неизвестного снаряда. Обстоятельства происшествия расследуются», – информировали в центре.

    Данных о пострадавших нет. Название судна, порт его приписки и степень нанесенного ущерба не приводятся, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник танкер и контейнеровоз подверглись обстрелу в Ормузском проливе.

    В воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер.

    В пятницу Иран пообещал наказывать суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.

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    13 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    Иран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании конфликта с США

    Иран поблагодарил Путина за содействие в урегулировании конфликта с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран выразил признательность президенту России Владимиру Путину за готовность содействовать в урегулировании конфликта между Ираном и США, заявил замглавы иранского МИД Казем Гариб-Абади.

    Тегеран высоко ценит намерение российского руководства помочь в разрешении кризиса в отношениях с Вашингтоном. «Россия всегда четко заявляла о своей позиции, заключающейся в том, что этот конфликт, развязанный США, должен закончиться, эта агрессия должна быть прекращена; а также всегда заявляла о своей готовности приложить усилия для достижения мира. Мы признательны за то, что президент России, учитывая огромный потенциал этой страны, заявил о готовности в этом вопросе», – сообщил замглавы иранского внешнеполитического ведомства Казем Гариб-Абади, передает РИА «Новости».

    Незадолго до этого Кремль информировал, что Владимир Путин согласовал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом видение путей выхода из кризиса и передал эту позицию президенту США Дональду Трампу. Наряду с этим Москва выразила готовность содействовать общему урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Несмотря на российскую инициативу, официальными посредниками между Тегераном и Вашингтоном продолжают выступать Катар и Пакистан, обращали внимание в МИД исламской республики.

    Противостояние обострилось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, что вызвало ответные действия Тегерана. В середине июня стороны заключили меморандум о прекращении огня, однако позже взаимные атаки возобновились, и на данный момент конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

    В воскресенье иранские власти обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана.

    Тегеран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны Вашингтона.

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    12 октября 2026, 22:29 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда

    Хуситы сообщили о ракетном ударе по международному аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Вера Басилая

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли ракетный удар по международному аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии.

    Хуситы поразили международный аэропорт Эр-Рияда баллистической ракетой, передает ТАСС.

    «Наши вооруженные силы <…> атаковали международный аэропорт имени короля Халида в <…> Эр-Рияде баллистической ракетой, попадание было точным», – заявил Сариа.

    Он предостерег авиакомпании и путешественников от полетов в саудовские аэропорты, за исключением воздушных гаваней Мекки и Медины. Кроме того, представитель хуситов заявил о нанесении прямого удара беспилотником по авиабазе в саудовском городе Хамис-Мушайт.

    Ранее возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила об отражении ракетного удара хуситов по Эр-Рияду. До этого в столице королевства выпустили оповещение о потенциальной угрозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    В тот же день Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

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    12 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    Танкер и контейнеровоз подверглись обстрелу в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе неизвестные снаряды поразили танкер и контейнеровоз, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    «Проверенный источник сообщил, что танкер был поражен неизвестным снарядом во время транзита из Персидского залива», – говорится в заявлении UKMTO.

    В отдельном сообщении указывается, что другой снаряд попал в контейнеровоз, при этом данных о пострадавших и материальном ущербе UKMTO не привело, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер.

    Танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе.

    В пятницу Иран пообещал наказывать суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.

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    14 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    В Ормузском проливе затонул подорвавшийся на мине контейнеровоз

    Контейнеровоз подорвался на мине и затонул в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    В южной части Ормузского пролива после подрыва на мине затонул контейнеровоз, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    КСИР заявил, что контейнеровоз-нарушитель, планировавший пройти по несанкционированному и опасному маршруту в Ормузском проливе, подорвался на морской мине, в результате чего произошел мощный пожар, передает РИА «Новости».

    В Корпусе стражей исламской революции уточнили, что судно перевозило более 2,5 тыс. контейнеров. Оно затонуло в среду утром в южной части Ормузского пролива.

    В понедельник на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер.

    В воскресенье под удар в Ормузском проливе попал танкер с индийским экипажем.

    В пятницу Иран пообещал «наказывать» суда-нарушители за пределами пролива.

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