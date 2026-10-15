Путин связал уверенность в будущем России с развитием науки и технологий

Tекст: Елизавета Шишкова

Уверенность страны в будущем напрямую зависит от скорости ее становления как научной и высокотехнологичной державы, пишет РИА «Новости».

«Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, в каком мире мы живем, и чем быстрее мы будем высокоразвитой научной, высокотехнологичной державой, тем больше у нас будет уверенности в себе на ближайшую и на более отдаленную историческую перспективу», – подчеркнул глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

В этот же день он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

В начале месяца глава государства отметил невозможность достижения технологического суверенитета без учителей.