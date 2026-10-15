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    Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
    Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан
    Путин: За 10 лет Россия увеличила экспорт продовольствия в 2,5 раза
    Путин: Российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию
    15 октября 2026, 17:55 • Новости дня

    Путин: Российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию

    Путин: Российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме-съезде организации «Деловая Россия» заявил, что отечественный бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию в нынешнее непростое время.

    Президент Владимир Путин назвал российский бизнес деятельной частью гражданского общества. Глава государства выступил по видеосвязи на форуме-съезде организации «Деловая Россия», где высоко оценил роль отечественных компаний и предпринимателей, передает ТАСС.

    «В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию, желание вносить свой вклад в качество жизни граждан России. В этом смысле отечественный предпринимательский класс стал деятельной, активной частью российского гражданского общества», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал запустить в стране новый инвестиционный цикл. Также президент выразил уверенность, что отечественные предприниматели своими решениями укрепят значение частного бизнеса в экономике страны.

    А в понедельник Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса.

    15 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
    Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил о необходимости запустить новый инвестиционный цикл и увеличить вложения в инновационные и другие проекты.

    Президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» призвал запустить новый инвестиционный цикл и нарастить объемы вложений в инновационные и другие проекты.

    «Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос», – заявил Путин на встрече, приуроченной к 25-летию организации.

    По словам Путина, главная, ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании современных рабочих мест в городах и поселках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инвестиции в России остались на уровне исторических максимумов.

    В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

    Ранее Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.

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    15 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии существенного ущерба НПЗ после украинских атак
    Путин заявил об отсутствии существенного ущерба НПЗ после украинских атак
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Попытки Украины нанести удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в среду не привели к существенному ущербу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России».

    «Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары. Сейчас там кое-куда попали, ничего такого существенного, тем не менее продолжают», – рассказал глава государства, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России», передает ТАСС.

    Путин также упомянул атаки на объекты Wildberries и Ozon. По его словам, после ответных действий России Киев обращается к своим спонсорам с просьбами повлиять на Москву.

    «Они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были, наверное, предусмотреть. Но мы считали, что до этого они не додумаются. Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили», – заявил президент.

    По его оценке, такая последовательность событий ранее наблюдалась в энергетике, а теперь повторяется в сфере электронной торговли. Путин сообщил, что российские ответные удары затрагивают энергетические объекты и центры обработки данных: «Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас. И по энергетике тоже – там уже пищат, и по другим объектам, в том числе по ЦОДам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Запад в игнорировании ударов Киева по российским НПЗ.

    Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет и 69 беспилотников при атаке на завод в Рязани. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о возобновлении нападений на нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    15 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин заявил, что Киев просил своих спонсоров повлиять на Россию

    Путин заявил об ответных ударах по Украине после атак ВСУ на Wildberries и Ozon

    Путин заявил, что Киев просил своих спонсоров повлиять на Россию
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия ответила на украинские атаки на объекты электронной торговли, включая Wildberries и Ozon, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России». По его словам, после ответных действий Киев просит своих спонсоров повлиять на Москву.

    «К сожалению, мы столкнулись с действиями противника в отношении наших платформ – и Wildberries, и Ozon. Кстати говоря, они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были бы, наверное, предусмотреть», – заявил Путин, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России», его слова приводит ТАСС.

    «Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что аналогичная ситуация ранее складывалась вокруг энергетических объектов, атаки на которые украинская сторона продолжает. Теперь, по его оценке, это повторяется в отношении платформ электронной торговли.

    «Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас», – подчеркнул президент.

    Он уточнил, что Россия наносит ответные удары по энергетике и другим объектам Украины, в том числе центрам обработки данных. «Не надо было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, как следует подумать о последствиях», – заключил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ. В среду российские войска нанесли удары по энергообъектам в Киеве.

    В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские компании приняли меры защиты от украинских атак.

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    15 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан
    Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на съезде «Деловой России» заявил, что при инвестировании средств и пенсионных накоплений граждан необходимо проявлять аккуратность и обеспечить их надежную защиту.

    Средства и пенсионные накопления граждан должны быть надежно защищены при инвестировании, заявил президент Владимир Путин. Глава государства указал на необходимость бережного отношения к сбережениям населения при их вложении в различные проекты, отмечает РИА «Новости».

    «Что касается привлечения частных денег, безусловно, мы же смотрим, как экономики других стран развиваются и какое значение имеет привлечение, создание фондов развития, фондов роста, привлечения частных денег, привлечения различных корпоративных, пенсионных фондов и т. д. Но здесь, конечно, нужно быть очень аккуратными, и это правильно», – заявил Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл.

    Он также попросил бизнес из Донбасса и Новороссии задавать вопросы без стеснения.

    В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

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    15 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Путин: За 10 лет Россия увеличила экспорт продовольствия в 2,5 раза

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия за десять лет увеличила поставки продовольствия на мировые рынки в 2,5 раза и вошла в число двадцати крупнейших экспортеров. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

    «За последние годы, по-моему, за 10 лет мы в 2,5 раза увеличили объемы поставок продовольственных товаров на мировые рынки и вошли в двадцатку самых крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава Минсельхоза заявила об укреплении самообеспеченности России продовольствием.

    ООН спрогнозировала мировой дефицит сахара.

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    15 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин ответил замглавы Минфина шуткой про «Абрау-Дюрсо»
    Путин ответил замглавы Минфина шуткой про «Абрау-Дюрсо»
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на съезде «Деловой России» шуткой отреагировал на предупреждение Минфина о рисках введения отложенного инвестиционного налогового вычета, вспомнив поговорку о шампанском и связав ее с главой ГК «Абрау-Дюрсо» Павлом Титовым.

    Во время форума-съезда «Деловой России», в котором глава государства участвует по видеосвязи, один из участников поднял тему отложенного инвестиционного налогового вычета, передает ТАСС. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов отметил, что реализация этой идеи несет определенные риски.

    «Риски всегда существуют, но кто не рискует, тот не обращается к Титову в «Абрау-Дюрсо», – сказал Путин, комментируя слова замглавы Минфина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан. Путин связал уверенность в будущем страны с развитием науки и технологий.

    Также Путин отметил ответственную гражданскую позицию российского бизнеса.

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    15 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин связал уверенность в будущем России с развитием науки и технологий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Превращение России в высокоразвитую научную и технологическую державу укрепит ее уверенность в будущем. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме-съезде «Деловой России».

    Уверенность страны в будущем напрямую зависит от скорости ее становления как научной и высокотехнологичной державы, пишет РИА «Новости».

    «Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, в каком мире мы живем, и чем быстрее мы будем высокоразвитой научной, высокотехнологичной державой, тем больше у нас будет уверенности в себе на ближайшую и на более отдаленную историческую перспективу», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В этот же день он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    В начале месяца глава государства отметил невозможность достижения технологического суверенитета без учителей.

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    15 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин заявил о прочной связи отечественного бизнеса с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские предприниматели своим трудом подтверждают, что связывают будущее с Россией и ростом благосостояния ее граждан, заявил президент Владимир Путин в своем выступлении на форуме-съезде «Деловой России».

    «Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы: «Сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России».

    Глава государства призвал запустить в стране новый инвестиционный цикл.

    В понедельник президент заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса.

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    15 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в укреплении роли частного бизнеса в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Инициативы российских предпринимателей будут способствовать укреплению позиций частного бизнеса в отечественной экономике, заявил президент России Владимир Путин на съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

    «Уверен, вы и дальше будете действовать с той же энергией и отдачей и своими инициативами, решениями будете подтверждать высокий общественный авторитет предпринимательства, его созидательного, творческого труда, укреплять роль и значение частного бизнеса в отечественной экономике», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее в четверг Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил о необходимости запустить новый инвестиционный цикл и увеличить вложения в инновационные и другие проекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин заявил о системном формировании в России цифрового контура экономики. А в понедельник глава государства указал на важность спокойствия и безопасности отечественного бизнеса.

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    15 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России»

    Кремль анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в четверг примет участие в форуме-съезде организации «Деловая Россия» из ситуационного центра Кремля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Из ситуационного центра Кремля он сегодня примет участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия», одного из крупнейших бизнес-объединений нашей страны, объединяющего, действительно, лидеров экономики в самых различных отраслях», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента указал на насыщенную повестку российского бизнеса и отметил, что накопилось много конкретных предложений по развитию и новым инвестиционным циклам. По его словам, на съезде Путин выступит со вступительным словом, также запланированы выступления представителей среднего и крупного бизнеса.

    Песков добавил, что другие рабочие встречи и совещания с участием президента в четверг будут непубличными.

    В понедельник Путин пообещал посетить юбилейный форум «Деловой России».

    В марте глава государства объявил об утверждении национальной модели целевых условий ведения бизнеса.

    Президент назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках.

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    15 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме «Деловой России» заявил, что технологии искусственного интеллекта позволяют детально контролировать качество товаров на электронных площадках.

    Глава государства во время выступления отметил, что развитие систем больших данных и искусственного интеллекта служит конкурентным преимуществом страны, передает ТАСС.

    «С помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки и ее качество. Но только этим надо заниматься, и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам», – заявил Путин и добавил, что подобное использование современных технологий является крайне перспективным направлением для бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В начале месяца президент призвал выработать правила использования таких технологий.

    В прошлом месяце глава государства предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    15 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Путин: Киеву стоило подумать о последствия перед ударами по маркетплейсам
    Путин: Киеву стоило подумать о последствия перед ударами по маркетплейсам
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что властям Украины следовало подумать о последствиях перед атаками на российские маркетплейсы и гражданские объекты.

    По словам Путина, Киеву стоило просчитать последствия перед тем, как осуществлять удары по маркетплейсам и другим целям, передает ТАСС.

    «Они сделали первый шаг. Мы начали отвечать. Сейчас и по энергетике тоже так же пищат, и по другим объектам, в том числе по ЦОДам и т. д. Они начали. Не надо было начинать. Прежде чем сделать этот шаг, надо было как следует подумать о последствиях», – заявил Путин в ходе выступления по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России».

    Путин добавил, что при получении ответных ударов по своей гражданской инфраструктуре украинская сторона тут же начинает жаловаться спонсорам с просьбой оказать влияние на Москву.

    Ранее Владимир Путин объяснил удары по портам Украины фразой о фашисте и гранате. В прошлом месяце Путин предупредил о чувствительном ответе России на провокации Киева.

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    15 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    American Conservative: Сделка Путина и Трампа стала ударом по Зеленскому

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Дизельная сделка» президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала сильным ударом по главе киевского режима Владимиру Зеленскому на фоне резкого падения его популярности на родине.

    Соглашение между Москвой и Вашингтоном усугубляет проблемы Владимира Зеленского, вынуждая его выбирать между подчинением требованию США о прекращении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и риском дальнейшего обострения отношений, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал American Conservative.

    Как отмечается в публикации, на данный момент глава киевского режима предпочитает не отказываться от атак на российские объекты инфраструктуры. При этом «дизельная сделка» имеет особое значение из-за резкого падения популярности Зеленского на Украине. Уровень доверия к нему и желание граждан видеть его главой государства после завершения конфликта стремительно снижаются, а результаты опросов показывают вероятность его поражения на следующих выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский вывел Дональда Трампа из себя отказом прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Ранее Москва и Вашингтон выдали главе киевского режима «черную метку». В тот же день он официально отказался прекращать атаки на объекты российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

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    15 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поручил проработать создание экосистемы длинных денег

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и правительству проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций.

    Президент Владимир Путин в ходе форума-съезда общероссийской общественной организации «Деловая Россия» поручил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной и правительству страны проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций, передает РИА «Новости».

    Длинные деньги – средства, которые предоставляются или вкладываются на длительный срок, обычно на несколько лет и более. Они позволяют финансировать проекты, которые не окупаются быстро, например строительство инфраструктуры или развитие производства.

    Инициативу на съезде «Деловой России» представила заместитель генерального директора HeadHunter Мария Комарова, сообщает РБК. Она предложила создать формат, при котором компании на начальном этапе своего развития смогли бы привлекать долгосрочное финансирование. Предполагается, что фонды смогут вкладывать средства в компании, помогать им налаживать отчетность и готовиться к выходу на биржу.

    «Мы должны себя вести здесь, с одной стороны, наступательно, а с другой стороны – быть очень аккуратными», – сказал в ответ Путин. Президент отметил, что для такого механизма необходимо сформировать нормативную базу, и попросил правительство и Банк России поддержать предложение.

    «Здесь нужно разработать соответствующие регламенты, правила. Насколько я понимаю, по сути, речь идет о паевом фонде или о паевых фондах, и здесь у нас такой устойчивой, отработанной нормативной базы пока нет. Но ее, конечно, нужно создавать», – заявил глава государства.

    Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала развитие этих инструментов. По ее мнению, финансирование компаний должно в большей степени опираться на долевой капитал. Банк России готов проработать необходимые законодательные изменения. Набиуллина предложила сделать фонды биржевым продуктом, чтобы инвесторы могли выйти из вложений до завершения их работы.

    «Почему это важно? Потому что для комфортности инвестора инвестор должен иметь возможность выйти, не дожидаясь закрытия фонда, и тогда сами фонды будут очень привлекательны для инвесторов», – пояснила она.

    Основным источником финансирования, подчеркнула глава ЦБ, должны стать частные инвестиции. Пенсионные накопления могут дополнить их, но требуют осторожного подхода, поскольку предназначены для будущих выплат пенсионерам. По ее словам, пенсионные фонды смогут участвовать, если увидят готовность частных инвесторов принять на себя часть рисков.

    Вице-премьер Александр Новак назвал условиями привлечения долгосрочного капитала макроэкономическую стабильность, низкую инфляцию и устойчивый бюджет. Снижение рисков, по его оценке, укрепляет доверие бизнеса и финансовых организаций к вложениям в проекты.

    «То есть, помимо самого хорошего проекта, необходима и макроэкономическая стабильность. И тогда будут у нас и все более и более длинные деньги использоваться, и негосударственные пенсионные фондовые средства, которые являются долгосрочными сбережениями граждан», – сказал Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл.

    В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

    Ранее Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.

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    15 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Путин поручил бережно отнестись к возведению нового моста в центре Петербурга
    Путин поручил бережно отнестись к возведению нового моста в центре Петербурга
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил внимательно отнестись к проекту строительства нового моста в центре Петербурга, а также попросил вице-премьера Марата Хуснуллина отдельно доложить о влиянии проекта на облик города.

    Президент Владимир Путин на съезде организации «Деловая Россия» поручил внимательно и бережно отнестись к проекту строительства нового моста в центре Петербурга. А вице-премьеру Марату Хуснуллину нужно будет отдельно доложить о том, как проект повлияет на внешний облик города, передает «Интерфакс».

    «Есть большой проект строительства нового моста в центре Петербурга. Я вас просил бы все-таки доложить, как это скажется на внешнем облике центра Петербурга, Васильевского острова, потому что весь Петербург у нас, по сути, культурное наследие. Надо очень внимательно и бережно к этому отнестись», – заявил Путин.

    Хуснуллин сообщил, что все материалы уже подготовлены, а на следующей неделе запланирован выезд в Петербург.

    «Мы на месте еще раз всё посмотрим и вам всё доложим. Действительно очень важный вопрос, и жителей очень серьезно волнует это, как будет мост проходить, где, какие условия», – сказал вице-премьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России».

    Ранее был одобрен проект строительства небоскреба «Лахта Центр 3» в Петербурге. А в августе Главгосэкспертиза там же одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2».

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