Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» призвал запустить новый инвестиционный цикл и нарастить объемы вложений в инновационные и другие проекты.

«Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос», – заявил Путин на встрече, приуроченной к 25-летию организации.

По словам Путина, главная, ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании современных рабочих мест в городах и поселках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, инвестиции в России остались на уровне исторических максимумов.

В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

Ранее Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.