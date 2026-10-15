Бывшему замминистра Свердловской области запросили девять лет за хищения

Гособвинение запросило девять лет для экс-замминистра Свердловской области

Tекст: Денис Тельманов

Государственное обвинение попросило суд приговорить к девяти годам лишения свободы бывшего заместителя министра строительства Свердловской области Игоря Дубровина и экс-директора компании «Омега-строй» Вадима Пономарева, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

«Для Дубровина сторона обвинения запросила наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 800 тыс. рублей, Пономареву – в виде девяти лет колонии общего режима, со штрафом 600 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе.

Они обвиняются в мошенничестве, совершенном при отягчающих обстоятельствах. По версии следствия, фигуранты похитили 63 млн рублей из аванса, предназначенного для выполнения государственного оборонного заказа при строительстве объекта в Орске. Подсудимые свою вину не признали.

Дубровин с 2017 по 2019 год занимал пост заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, а с 2020 года возглавлял управление капитального строительства региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе бывшего руководителя завода «Звезда-Стрела» заподозрили в хищении средств государственного оборонного заказа.

В прошлом году генеральный директор ОСК «Вега» получил два года колонии за кражу денег при выполнении гособоронзаказа.

В том же году главу отдела предприятия «Форпост Балтики Плюс» обвинили в хищениях при реализации оборонных контрактов.