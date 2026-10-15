Худрук Михайловского театра Абдразаков назначен его директором

Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции

Сын экс-депутата ГД Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции

Tекст: Катерина Туманова

«В нашей семье произошло огромное горе – наш с Соней [Софьей Капковой – прим. ВЗГЛЯД] старший сын Иван добровольно ушёл из жизни. На протяжении многих лет он боролся с тяжёлыми внутренними проблемами, которые, к сожалению, так и не удалось преодолеть», – написал Дмитрий Гудков в Telegram-канале.

Он попросил не беспокоить семью в ближайшее время и дать возможность пережить эту трагедию. Никаких подробностей больше не приводилось.

Ивану Гудкову было 20 лет. Его отец в 2021 году покинул Россию из-за обысков по неуплате налогов. Иван жил в эмиграции, к чему адаптироваться у него не получилось. Об этом он рассказал в последнем посте в соцсетях, который оставил в отложенных записях.

«Если она вышла, то это значит лишь одно – я все же решился», – приводит «Газета.ru» предваряющую пост фразу.

Иван пишет в посте о ясном понимании того, что единственный способ обрести счастье в эмиграции кроется в ассимиляции и отказе от русской идентичности ради чужой.

«Но для меня этот путь неприемлем. В моей жизни было два лучших дара: родиться русским и жить в России. И хотя второе внезапно прервалось, право на третье у меня не отнимет уже никто», – приводит слова Ивана о праве умереть русским «Lenta.Ru».

Отца Ивана, Дмитрия Гудкова, как бывшего участника признанного террористическим «Антивоенного комитета России», созданного по инициативе иноагентов Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова, внесли в официальный перечень экстремистов на фоне обвинений в подготовке вооруженного мятежа.

В 2025 году сбежавшего из страны оппозиционера официально включили в перечень террористов и экстремистов, а в 2024 году московский суд заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд оштрафовал Дмитрия Гудкова за нарушение правил деятельности иноагента. МВД в 2023 году объявило в розыск экс-депутата Дмитрия Гудкова.