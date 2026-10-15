Домработница украла 155 золотых слитков из квартиры в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

На западе Москвы, в Раменках, 52-летняя домработница вынесла из сейфа 155 золотых слитков. Подозреваемая вскрывала сейф в спальне, пока 55-летней хозяйки не было дома. Ключ от него лежал в прикроватной тумбочке. Ущерб составил более 1 млн рублей, сообщает столичный главк МВД.

Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. При обыске в ее съемной квартире в Подмосковье нашли восемь слитков по 53 грамма.

Задержанная пояснила, что золото сдавала в скупку, а деньги тратила на себя. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигурантке предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом московский репетитор попался на краже 1000 евро у семьи своего ученика.

Ранее телефонные мошенники обманули столичную пенсионерку на 37 млн рублей.

До этого правоохранители задержали злоумышленников за кражу более 3 млн рублей и поджог квартиры.