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    15 октября 2026, 15:29 • Новости дня

    Подросток в Стамбуле погиб от удара током в луже во время ливня

    Tекст: Дарья Григоренко

    В центральном районе Стамбула Фатих 14-летний юноша получил смертельный удар током, наступив в образовавшуюся после рекордных осадков лужу.

    Подросток стал первой жертвой масштабных ливней, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на телеканал Haberturk.

    По данным властей турецкой провинции, инцидент произошел в парке Чукурбостан. Ребенок был госпитализирован и находился в сознании, однако врачам не удалось его спасти.

    В среду на Стамбул обрушилась непогода, выпало свыше 200 мм осадков на квадратный метр. В городе зафиксировано более 1,2 тыс. подтоплений жилых домов и 15 оползней. Дороги во многих районах оказались затоплены, а загруженность автомагистралей достигала 89%. К ликвидации последствий стихии привлекли более 8 тыс. сотрудников экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число жертв ливней в Стамбуле выросло до трех человек.

    Российским туристам дали советы на фоне рекордных осадков.

    В среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.

    14 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    У берегов Турции нашли древнейшее в мире затонувшее судно

    Минкультуры Турции: Археологи обнаружили древнейшее в мире затонувшее судно

    Tекст: Мария Иванова

    Группа ученых из университета Акдениз обнаружила у турецкого острова Кекова обломки древнейшего в мире затонувшего торгового судна.

    «Мы обнаружили следы древнейшего в мире затонувшего судна. Обнаруженные амфоры, которым 4,7 тыс. лет, позволяют получить информацию о морской торговле на берегах Турции. Предположительно, эти сосуды использовались для транспортировки оливкового масла или вина, они свидетельствуют о торговле и межкультурной коммуникации в Восточном Средиземноморье», – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает РИА «Новости».

    По его словам, анализ показал, что найденные на судне амфоры, вероятнее всего, были изготовлены в долине реки Иордан. Подобные сосуды ранее находили в Египте, на Крите и на руинах Трои.

    Министр добавил, что особый интерес представляет амфора с двумя отверстиями и девятью символами. По предположению ученых, она могла служить маслобойкой, что указывает на возможность производства моряками масла или сыра во время долгих плаваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце археологи нашли тысячи керамических сосудов с древнего корабля у берегов Антальи.

    В январе ученые обнаружили руины монастыря византийских монахов в Египте.

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    13 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Летевшие из Турции в Москву самолеты развернулись над Литвой

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, летевших из Турции в Москву, развернулись над Литвой и начали возвращаться из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты приземлятся в Стамбуле. «Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы и взяли обратный курс», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Ряд рейсов, летевших во Внуково, был перенаправлен в другие аэропорты из-за ограничений. Это 14 рейсов из Минска, Стамбула, Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира. Самолеты ушли в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород и Минск.

    В Росавиации сообщали, что во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    В воскресенье аэропорты Московского региона приостановили прием и выпуск самолетов. Из-за этого более 25 летевших в Москву рейсов ушли на запасные аэродромы. Позже столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    14 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    В Турции задержали 33 человека за связи с ФЕТО и ИГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил о задержании 33 человек в ходе операций против запрещенной в стране организации ФЕТО и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

    Турецкие силовики провели четыре операции в Измире, Эскишехире и Агры, в результате которых под стражу были взяты подозреваемые в причастности к экстремистской деятельности, передает ТАСС.

    «Сегодня в Измире, Эскишехире и Агры при координации с органами прокуратуры в результате совместных действий полиции и жандармерии были проведены четыре отдельные операции против террористических организаций ФЕТО и ИГ. В рамках операций из 35 подозреваемых 33 были задержаны», – сообщил Гюрлек.

    По словам главы ведомства, правоохранители получили важную информацию о финансовых связях ФЕТО. Выяснилось, что через связанную с организацией американскую компанию проходили денежные переводы за турецкие товары. Следствие полагает, что эти средства могли использоваться для финансирования восстановления структуры ФЕТО.

    Кроме того, в ходе операции в Агры был задержан один подозреваемый по делу о финансировании группировки ИГ. Еще один фигурант находится за границей, второго продолжают искать на территории Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае турецкая разведка захватила в Сирии организаторов терактов.

    Полиция задержала более 300 сторонников ИГ.

    В прошлом году правоохранители задержали почти 300 подозреваемых в связях с ИГ.

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    14 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    В ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    В турецкой провинции Анталья семеро граждан России получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса.

    В районе Коркутели произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, среди пассажиров которого находились российские туристы, передает ТАСС.

    «По информации, полученной от турецких компетентных органов, сегодня в районе Коркутели провинции Анталья произошло ДТП, в результате которого пострадали семеро российских граждан. Они были доставлены в местную больницу. На данный момент в медучреждении остаются двое пострадавших, остальные, в том числе дети, выписаны», – сообщили в генконсульстве России в Анталье.

    В диппредставительстве добавили, что обращений к ним по данной ситуации пока не поступало, однако дипломаты держат вопрос на контроле и готовы оказать необходимое консульское содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции сообщили о 40 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

    Российское посольство подтвердило отсутствие соотечественников в другом попавшем в аварию автобусе.

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    14 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Грузовое судно село на мель на черноморском побережье Стамбула

    Грузовое судно село на мель в Черном море у берегов Турции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На черноморском побережье Стамбула в районе Чаталджа село на мель грузовое судно, на место инцидента направлены подразделения береговой охраны, сообщают турецкие СМИ.

    Грузовое судно село на мель на пляже Чилингез в районе Чаталджа на черноморском побережье Стамбула, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

    На место происшествия направлены подразделения береговой охраны, специалисты начали подготовку к снятию судна с мели. Информация о причинах происшествия, названии, флаге и типе судна пока отсутствует.

    По внешнему виду оказавшееся на мели судно напоминает крупный сухогруз или танкер. Информации о пострадавших или загрязнении акватории не поступало.

    Во вторник власти Стамбула предупреждали о сильном ветре и штормовых порывах до 80 км/ч в отдельных районах города и его предместьях, в том числе в Чаталдже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Черном море при атаке беспилотников на судно погиб капитан.

    В начале месяца МВД Румынии заявило о спасении 11 человек с загоревшегося в акватории судна.

    Летом атакованный беспилотником сухогруз сел на мель в Черном море.

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    12 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    В Германии задержали подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше

    Туск: В Германии задержали граждан Турции за поджог шлюза Starlink в Польше

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкая полиция арестовала двоих граждан Турции по подозрению в поджоге наземного шлюза спутниковой связи Starlink под Варшавой, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

    Возгорание на станции с наземным шлюзом спутниковой связи произошло в ночь на 24 сентября в населенном пункте Воля Кробовская. Этот объект обслуживает Европейский регион, включая Украину, заявил Туск, передает ТАСС.

    «По заданию польских спецслужб германская полиция задержала двоих турецких граждан, подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Мазовии», – сообщил глава польского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом во Франции премьера Польши Дональда Туска назвали «истеричным евроястребом» из-за «Северных потоков».

    В прошлом году Туск потребовал от Владимира Зеленского данные об устроивших диверсию в Польше украинцах.

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    14 октября 2026, 12:40 • Новости дня
    В Стамбуле задержали разыскиваемого за хищение американца Шулера

    Medyatava: В Турции задержали американца Шулера за хищение 1,5 млрд долларов

    Турецкая полиция задержала в Стамбуле американского бизнесмена Ричарда Шулера, который разыскивался по линии Интерпола за мошенничество на сумму около 1,5 млрд долларов.

    Американец разыскивался Финляндией по обвинению в крупном мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое издание Medyatava.

    «Полицейский спецназ в результате совместной операции с разведкой задержал Шулера в его квартире в районе Бешикташ. В результате обыска конфискованы 64 наручных часов Rolex и Patek Philippe, 4 млн долларов наличными, драгоценности и оружие в большом количестве», – сообщило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции.

    В прошлом году США депортировали в Россию разыскиваемого Интерполом за мошенничество мужчину.

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    14 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря

    Politico: Болгария, Румыния и Турция готовят план безопасности Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море на фоне участившихся атак на суда.

    Болгария, Румыния и Турция работают над инициативой по безопасности в Черном море. Премьер-министр Болгарии Румен Радев планирует представить эту инициативу на саммите Европейского совета 15 и 16 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Издание подчеркивает, что вопрос безопасности судоходства станет одним из центральных на предстоящем саммите. В проекте заявления по итогам саммита будет подчеркнута необходимость незамедлительного восстановления безопасного прохода для грузовых судов с зерном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда в Черном море.

    Ранее София запросила помощь ЕС и НАТО после инцидентов.

    А в конце прошлой недели уже Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в акватории.

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    14 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пассажирам рейсов, которые накануне вылетели из Турции в Москву, но были вынуждены развернуться из-за ограничений в столичных аэропортах, меняют билеты на другие даты на фоне нехватки гостиничных номеров в Стамбуле.

    Пассажирам самолетов, летевших накануне из Турции в Москву и развернувшихся в полете из-за ограничений в аэропортах столицы, оформляют билеты на другие рейсы. Людей пересаживают на ближайшие и вечерние вылеты, а также на отправления в четверг, передает ТАСС.

    Из-за большого числа прибывших в новом международном аэропорту Стамбула затянулся процесс предоставления гостиничных номеров. Мест в ближайших отелях не хватает, поэтому часть людей расселяют на другом берегу города, а остальные продолжают стоять в очереди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов.

    Во вторник летевшие из Турции рейсы развернулись над Литвой.

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    15 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Лавров предложил провести встречу в формате «3+3» в Азербайджане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующую встречу консультативной региональной платформы «3+3» можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Новую встречу в формате «3+3» (Азербайджан, Грузия, Армения, Россия, Турция и Иран) можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает ТАСС.

    «Я бы упомянул формат, который был инициирован Азербайджаном и Турцией, это формат «3+3» – Азербайджан, Грузия, Армения и Россия, Турция, Иран. Мы встречались несколько раз, и сейчас ждем, когда договорятся Армения и Азербайджан о том, кто следующий будет принимать встречу министров иностранных дел этой группы», – сказал Лавров.

    По его словам, ближайшую встречу можно провести в Азербайджане, а следующую – в Ереване. Министр считает, что это было бы правильно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА.

    Ранее главы МИД Армении и Азербайджана обсудили продвижение мирной повестки.

    Ранее сообщалось, что Лавров счел своевременным возобновление встреч в формате «3+3».

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    13 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    Правоохранители задержали двух заместителей мэра в Анкаре

    Haberturk: В Анкаре задержали двух заместителей мэра муниципалитета Этимесгут

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкие правоохранительные органы провели операцию в муниципалитете Этимесгут в Анкаре, задержав 25 человек, в том числе двух заместителей мэра.

    В Турции прошла полицейская операция в муниципалитете Этимесгут в Анкаре, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Haberturk.

    «В рамках операции задержаны 25 человек, в том числе два заместителя мэра», – сообщил телеканал.

    Причины операции пока не уточняются. Ранее в отношении муниципалитета Этимесгут было начато расследование по подозрению в коррупции и нарушениях при проведении муниципальных закупок и тендеров. В июле 2026 года в ходе операции по этому делу были задержаны десятки человек, включая мэра Этимесгута Эрдаля Бешикчиоглу и его заместителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад СМИ сообщили о задержании 48 человек по делу муниципалитета Стамбула.

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    15 октября 2026, 06:28 • Новости дня
    В обменных пунктах Анкары возник дефицит наличных рублей

    В банках и обменных пунктах столицы Турции зафиксировали нехватку рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обменные пункты и отделения государственных банков в центре Анкары столкнулись с нехваткой наличных российских рублей.

    В районе Чанкая турецкой столицы наблюдается дефицит российской валюты, передает РИА «Новости».

    «На рынке наблюдается нехватка наличных рублей. В отдельных обменных пунктах может не оказаться необходимого объема российской валюты, поэтому клиентам приходится обращаться в другие пункты обмена. Проще говоря, искать», – заявил руководитель одного из обменников Бурак Дикбаш.

    По его словам, дефицит создает неудобства для клиентов, а опубликованный официальный курс не гарантирует наличия валюты в кассе. Он посоветовал заранее уточнять наличие рублей, особенно при операциях с крупными суммами.

    Российской валюты также не оказалось в одном из отделений государственного банка Ziraat Bankasi. Источник в Центральном банке Турции пояснил, что точные причины дефицита пока выясняются, однако ситуация может быть связана с международными санкциями против России, ограничениями на трансграничные платежи или особенностями поставок наличной валюты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее США сняли американские санкции с Турции за комплексы С-400. До этого Вашингтон вывел из-под санкций три компании. Также турецкий источник сообщил о надежде страны на отмену антироссийских ограничений.

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    15 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Российским туристам в Стамбуле дали советы на фоне рекордных ливней

    Российский союз туриндустрии выпустил памятку из-за ливней в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Российский союз туриндустрии рекомендовал находящимся в Стамбуле путешественникам проверять график работы достопримечательностей и статус авиарейсов из-за обрушившихся на город сильных дождей.

    Перед посещением туристических объектов Стамбула россиянам необходимо проверять их график работы, а также избегать затопленных участков на улицах города, сообщает Российский союз туриндустрии.

    В организации посоветовали путешественникам перед выездом в аэропорт уточнять статус рейса у авиакомпании или на онлайн-табло. Из-за плохих погодных условий расписание полетов может меняться, а самолеты – перенаправляться на запасные аэродромы. Туристам, самостоятельно организующим трансфер, рекомендовано закладывать дополнительное время на дорогу, а в случае организованной поездки – оставаться на связи с представителем туроператора.

    Губернатор турецкой провинции Давут Гюль сообщил, что объем выпавших накануне осадков стал рекордным в современной истории Стамбула и достиг 200 мм. Предыдущий максимум был зафиксирован в сентябре 1981 года, когда на город пролилось более 136 мм осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.

    Во вторник летевшие из Турции рейсы развернулись над Литвой.

     В январе авиакомпания AJet отменила десятки рейсов из-за сильного снегопада в Стамбуле.

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    15 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Глава МИД Турции Фидан покинул зал во время речи президента Израиля

    Представители пяти стран покинули саммит в Баку при выступлении главы Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и представители еще нескольких государств покинули зал заседаний на саммите в Баку во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога.

    Во время выступления израильского лидера на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии зал заседаний покинули делегации нескольких государств, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал NewsPulse.

    Помимо турецкого министра, из помещения вышли представители Ирана, Пакистана, Палестины и Кувейта.

    Отношения между Анкарой и Тель-Авивом резко обострились после начала израильской операции в секторе Газа в октябре 2023 года. Турецкие власти жестко раскритиковали действия армии обороны Израиля, а в мае 2024 года приостановили торговлю с еврейским государством до прекращения атак на палестинский анклав и обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи. В настоящее время страны поддерживают контакты только по линии спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг иранская делегация также покинула саммит в Баку во время выступления израильского президента.

    В прошлом месяце Турция жестко ответила на слова главы Минобороны Израиля о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

    Летом Анкара призвала к международной политической изоляции еврейского государства.

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    15 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    Глава МИД Турции Фидан выразил надежду на встречу с Лавровым в Баку

    Глава МИД Турции Фидан запланировал переговоры с Лавровым на саммите в Баку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен провести двустороннюю встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.

    Турецкий министр рассчитывает провести переговоры с российским коллегой в четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник в Анкаре.

    По данным собеседника агентства, накануне главы внешнеполитических ведомств кратко пообщались стоя, а на четверг у них запланирована полноценная двусторонняя встреча.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Баку для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Там же он договорился со своим китайским коллегой Ван И укрепить координацию в ООН.

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