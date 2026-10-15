Алиев и Токаев запустили кабельную линию связи по дну Каспийского моря

Азербайджан и Казахстан проложили линию связи по дну Каспия

Tекст: Елизавета Шишкова

В четверг в Баку состоялась встреча глав государств. «Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня. Позже Алиев и Токаев в онлайн-формате официально дали старт работе Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря», – говорится в сообщении, которое передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт президента Азербайджана.

Проект реализуется Баку и Астаной для создания новых возможностей цифровой связности между Азией и Европой. Протяженность проложенной по дну Каспийского моря кабельной линии, соединяющей города Сумгаит и Актау, составляет около 380 км, а ее пропускная способность превышает 400 терабит в секунду.

Новый маршрут позволит передавать данные из Китая и Средней Азии в Европу через Азербайджан, Казахстан и Грузию, а далее – по дну Черного моря или через территорию Турции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую пятницу Алиев заявил о сокращении площади Каспийского моря на 20 тыс. кв. км.

В начале месяца власти Казахстана сообщили о запуске цифрового коридора между Азией и Европой.

В апреле Казахстан и Азербайджан решили заключить соглашение о Среднем коридоре в обход России.