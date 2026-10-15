Минобороны разработало единую военно-медицинскую информационную систему

Внедрение единой военно-медицинской информационной системы в первых военных госпиталях начнется до конца текущего года, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.
«Внедрение системы кроме минимизации документооборота снизит количество перемещений военнослужащего, проходящего военно-врачебную комиссию», – заявила Цивилева в ходе поездки в войска Ленинградского военного округа.
По словам Щербинина, проект реализован на базе Военно-медицинской академии при поддержке Главного управления цифрового и технологического развития ведомства. Заместитель министра поручил интегрировать новую платформу с ресурсами госпиталей имени Вишневского и Бурденко, что позволит централизованно анализировать данные пациентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду уволенным по здоровью военным разрешили лечиться в госпиталях Минобороны.
Летом Ростех адаптировал гражданский хирургический комплекс для нужд военной медицины.