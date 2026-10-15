Глава МИД Турции Фидан покинул зал во время речи президента Израиля

Представители пяти стран покинули саммит в Баку при выступлении главы Израиля

Tекст: Мария Иванова

Во время выступления израильского лидера на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии зал заседаний покинули делегации нескольких государств, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал NewsPulse.

Помимо турецкого министра, из помещения вышли представители Ирана, Пакистана, Палестины и Кувейта.

Отношения между Анкарой и Тель-Авивом резко обострились после начала израильской операции в секторе Газа в октябре 2023 года. Турецкие власти жестко раскритиковали действия армии обороны Израиля, а в мае 2024 года приостановили торговлю с еврейским государством до прекращения атак на палестинский анклав и обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи. В настоящее время страны поддерживают контакты только по линии спецслужб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг иранская делегация также покинула саммит в Баку во время выступления израильского президента.

В прошлом месяце Турция жестко ответила на слова главы Минобороны Израиля о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

Летом Анкара призвала к международной политической изоляции еврейского государства.