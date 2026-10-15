Глава МИД Лавров назвал отказ Киева от дизельной сделки вызовом Трампу

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр прокомментировал отказ Киева от соглашения по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку, передает РИА «Новости».

«Насчет дизельной сделки – эта сделка была предложена, мы ее поддержали, но господин Зеленский заявил уже не раз, что не надо ко мне приставать с этой дизельной сделкой, дайте лучше ракеты к системе Patriot, мне нужно продолжать бить по российскому энергетическому сектору, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам», – сказал Лавров.

По его словам, это является грубым вызовом Дональду Трампу, который активно поддерживал данное соглашение. Подобное поведение стало обычным для Зеленского, поскольку тот считает, что весь мир ему должен, а сам он не готов идти на равноправные и честные действия взамен, добавил глава ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг издание American Conservative назвало сделку лидеров России и США ударом по Владимиру Зеленскому.

Во вторник Зеленский вывел Дональда Трампа из себя отказом прекратить атаки по российским НПЗ.

В воскресенье Зеленский отказался прекращать удары по нефтеперерабатывающим заводам России.