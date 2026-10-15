Генсек АСЕАН отказался выбирать сторону в соперничестве мировых держав

Генсек АСЕАН Као Ким Хорн получил диплом почетного доктора МГИМО

Tекст: Ольга Иванова

Объединение выступает за поддержание единства, диалога и сотрудничества даже при наличии разногласий. Об этом генеральный секретарь ассоциации рассказал в ходе лекции в МГИМО, передает ТАСС.

«Именно поэтому АСЕАН не стремится делать выбор между великими державами или объединяться с одной из них против другой», – подчеркнул Хорн.

По его словам, сложившаяся региональная архитектура отводит организации роль координатора сотрудничества. Она позволяет странам с разными экономическими и стратегическими интересами взаимодействовать друг с другом. Главная ценность этого формата заключается не в устранении соперничества, а в сохранении коммуникации и взаимопонимания, добавил генсек. Он напомнил, что АСЕАН взаимодействует со всеми своими партнерами, включая США и Китай.

Также в четверг ректор МГИМО Анатолий Торкунов вручил Као Ким Хорну диплом почетного доктора. Церемония прошла на конференции, приуроченной к 35-летию отношений России и ассоциации. Хорн поблагодарил ректора и пообещал продолжить углубление двусторонних связей в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник доклад о фальсификации в Буче положили на стол переговоров России и АСЕАН.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал неизменным приоритетом стратегическое партнерство Москвы с объединением.

Летом американский сенатор Марко Рубио заявил о готовности встретиться с Лавровым на саммите ассоциации.