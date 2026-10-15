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    15 октября 2026, 14:06 • Новости дня

    Во Франции заключен под стражу капитан задержанного танкера DF Peak

    AFP: Во Франции заключен под стражу капитан задержанного танкера DF Peak

    Tекст: Дарья Григоренко

    Капитан задержанного танкера DF Peak, являющийся гражданином Китая, заключен под стражу после прибытия на французский остров Реюньон в Индийском океане, сообщило AFP со ссылкой на судебные власти.

    Как пишет AFP, по данным прокуратуры Реюньона, капитан задержан по подозрению в «непредоставлении подтверждения государственной принадлежности судна во время проверки в море», передает ТАСС.

    «За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и штрафа в размере 300 тыс. евро, а также возможна конфискация судна», – говорится в заявлении ведомства.

    На борту танкера в присутствии капитана был проведен обыск.

    По информации прокуратуры, 20 членов экипажа, среди которых граждане Индонезии, Мьянмы и Китая, «остаются на борту задержанного судна на основании административных мер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в МИД России назвали пиратством задержание Францией танкера DF Peak.

    Во вторник Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера.

    В понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане.

    12 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане

    Макрон сообщил о захвате танкера DF Peak в Индийском океане

    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане
    @ x.com/EmmanuelMacron

    Tекст: Антон Антонов

    Французские ВМС остановили в Индийском океане танкер DF Peak, подозреваемый в использовании ложного флага, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Сегодня утром более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона наши ВМС задержали нефтетанкер DF Peak, который, как подозревается, шел под ложным флагом и был задействован в незаконной перевозке топлива», – сообщил Макрон в X.

    Сообщение французского президента сопровождалось коротким видеороликом, на котором, предположительно, запечатлена высадка французских военных на борт судна. По данным сервиса Marine Traffic, танкер ходит под флагом Бенина, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Макрон также заявил о задержании танкера. В июле нефтетанкер Tagor был задержан Францией и снялся с якоря в заливе Дуарнене. В Кремле назвали действия Парижа незаконными.

    Директор Первого европейского департамента МИД Артем Студенников указывал, что Франция регулярно задерживает торговые суда с российской нефтью, чтобы оштрафовать, а это является попыткой подорвать экономику России.

    Эксперт Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров.

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    13 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера

    Посольство России назвало захват Францией танкера DF Peak морским пиратством

    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера
    @ Marine Nationale

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова и российское посольство в Париже назвали задержание Францией танкера DF Peak в Индийском океане актом морского пиратства и вопиющим нарушением международного права.

    Действия французских властей по захвату торгового судна DF Peak нарушают международное право, а ссылки на Конвенцию ООН являются попыткой прикрыть откровенный разбой, передает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России во Франции.

    «Хотим еще раз подчеркнуть, что действия французских ВМС, захвативших танкер DF Peak в открытом море, являются вопиющим нарушением норм международного права», – заявили в дипломатическом представительстве.

    Дипломаты добавили, что утверждения о нарушении танкером санкций базируются на нелегитимных односторонних мерах. В настоящее время посольство проверяет информацию о возможном нахождении граждан России на борту, так как французская сторона не уведомляла Москву об инциденте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова также потребовала от западных стран отказаться от варварских подходов к морскому судоходству, передает РИА «Новости». По ее словам, Москва как часть мирового большинства настаивает на возвращении государств Запада в правовое поле.

    В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании военными моряками танкера DF Peak неподалеку от острова Реюньон в Индийском океане. Поводом для захвата судна стали подозрения в несоответствии его флага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска судна.

    Французская прокуратура ранее начала расследование в отношении танкера Tagor.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 12:10 • Новости дня
    Россия осудила задержание танкера DF Peak Францией в Индийском океане
    Россия осудила задержание танкера DF Peak Францией в Индийском океане
    @ Marine Nationale

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действия французских военно-морских сил по задержанию танкера DF Peak в Индийском океане стали вопиющим нарушением норм международного права, заявили в посольстве России в Париже.

    Французские власти не уведомляли российскую сторону о задержании танкера, следовавшего под флагом Бенина, указали в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    «Хотим еще раз подчеркнуть, что действия французских ВМС, захвативших танкер DF Peak в открытом море, являются вопиющим нарушением норм международного права», – заявили в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане. Летом президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска судна. Французская прокуратура начала расследование в отношении танкера Tagor.

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    13 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Грета Тунберг присоединилась к протестам школьников во Франции

    Экоактивистка Тунберг присоединилась к протестам французских старшеклассников

    Грета Тунберг присоединилась к протестам школьников во Франции
    @ LaPresse/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в массовых демонстрациях учащихся в пригороде Парижа.

    Активистку заметили среди демонстрантов рядом с лицеем имени Поля Элюара в Сен-Дени на севере французской столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на кадры телеканала BFMTV.

    Ранее организаторы движения призывали сторонников не прекращать акции и примкнуть к массовой манифестации во вторник.

    Французские старшеклассники на протяжении нескольких недель протестуют против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Некоторые манифестации переросли в беспорядки, для разгона которых полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

    В ходе столкновений правоохранительные органы задержали более 6,8 тыс. человек, большинство из которых являются несовершеннолетними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в своей стране.

    Учащиеся заблокировали здания Сорбонны в Париже.

    В пятницу число дел против французской полиции из-за действий на манифестациях выросло до 24.

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    13 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Сикорский оценил выборы во Франции приписанной Сталину фразой

    Bloomberg: Сикорский описал выборы во Франции приписанной Сталину цитатой

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался давать прогнозы о будущем французской помощи Киеву, прокомментировав неопределенность на выборах президента Франции цитатой, которую приписал Иосифу Сталину.

    Министр отвечал на вопрос о рисках ослабления поддержки Украины в случае победы на выборах во Франции кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    «Мы не пускаемся в спекуляции по поводу внутренних дел стран-союзниц. Но на президентских выборах во Франции есть и другие кандидаты. Мой коллега из Европарламента Рафаэль Глюксманн только что был выдвинут от одной из французских партий. Как любил говорить товарищ Сталин, проблема демократии в том, что ты никогда не знаешь, кто победит», – заявил Сикорский.

    Ранее вице-председатель «Национального объединения» Себастьен Шеню сообщил в эфире канала BFMTV, что у Парижа больше нет средств для финансирования Украины. По его словам, поддержка Киева уже обошлась гражданам в 8 млрд евро прямых расходов и 25 млрд евро с учетом доли Франции в общеевропейских тратах на фоне роста госдолга.

    Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. Нынешний глава государства Эмманюэль Макрон по истечении второго срока не сможет баллотироваться из-за ограничений в конституции.

    Во Франции Макрона обвинили в намерении добиться отмены президентских выборов.

    Как отмечали в Bloomberg, годы правления Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы.

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    12 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Ле Пен назвала французские школы опасными местами

    Ле Пен: Школы во Франции превратились в опасные места

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что школы во Франции превратились в опасные места после инцидента со стрельбой на юго-востоке страны.

    «Школы, которые должны быть островками безопасности, сегодня превратились в места, где можно подвергнуть свою жизнь опасности. Угроза безопасности проникла в стены учебных заведений», – заявила Ле Пен, передает РИА «Новости».

    Она выразила поддержку пострадавшим, их близким, а также ученикам и персоналу учебного заведения, в котором произошла стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции задержали подростка после стрельбы в директора школы.

    Ранее протестующие школьники и студенты заблокировали здания Сорбонны в Париже.

    В пятницу был оценен ущерб от протестов школьников во Франции.

    В среду учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников.

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    14 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Ле Пен приравняла вступление Украины в Евросоюз к харакири

    FT: Марин Ле Пен назвала вступление Украины в Евросоюз харакири для блока

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что присоединение Украины к Европейскому союзу станет экономическим самоубийством для стран объединения.

    Возможное членство Киева обернется для Парижа потерей суверенитета и колоссальными финансовыми издержками, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    Кандидат в президенты Франции также усомнилась в том, что в случае ее победы на выборах страна продолжит поддерживать выделение средств украинской стороне из европейского бюджета.

    Ранее Владимир Зеленский потребовал принять страну в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры неоднократно указывали на несоответствие местного законодательства стандартам союза и необходимость проведения основательных реформ.

    Летом 2022 года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов. Позднее в Европе неоднократно признавали символический характер этого шага, предпринятого ради поддержки Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины в объединение.

    Во вторник менее половины европейцев выступили за скорейшее принятие страны в союз.

    В прошлом месяце Ле Пен заявила об отсутствии у Франции средств на дальнейшую поддержку Киева.

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    12 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Кандидата в президенты Франции Глюксманна обсыпали мукой в Париже

    France 24: Кандидата в президенты Франции Глюксманна обсыпали мукой

    Tекст: Денис Тельманов

    Неизвестный высыпал пакет муки на голову лидера левой партии Place Publique Рафаэля Глюксманна, который стал кандидатом на пост президента Франции, инцидент произошел в Париже.

    Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал France 24.

    Сообщается, что инцидент произошел, когда Глюксманн вышел из бара, в котором отмечал победу на праймериз, и направился к такси. В момент, когда политик подошел к автомобилю, неизвестный, подошедший сзади, высыпал ему на голову муку. Глюксманн сразу сел в автомобиль и уехал.

    Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла осудил произошедшее и выразил поддержку Глюксманну.

    Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце опрос предсказал выход Марин Ле Пен во второй тур выборов президента Франции.

    Евросоюзу предрекли неизбежное сотрудничество с Ле Пен.

    Во Франции Макрона обвинили в намерении добиться отмены президентских выборов.

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    13 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    МВД Франции отчиталось о спаде протестной активности школьников и студентов

    Tекст: Ольга Иванова

    Французские студенты и старшеклассники организовали около 360 акций протеста во второй день общенациональной забастовки, в них приняли участие 30 тыс. человек, волна протестов пошла на спад, сообщили в МВД Франции.

    Во второй день забастовки, объявленной профсоюзами, французские студенты и старшеклассники организовали около 360 протестных акций. По данным МВД Франции на первую половину дня, за пределами Парижа в них участвовали 30 тыс. человек. В ведомстве отметили снижение протестной активности по сравнению с первым днем, когда прошло 572 акции с 65 тыс. участников, передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    В некоторых коммунах зафиксированы инциденты, полиция применяла против манифестантов слезоточивый газ.

    По информации Минобразования, 94,2% старших школ были открыты, 214 лицеев закрылись. Глава министерства Эдуар Жеффре пояснил, что закрытия связаны с близостью учебных заведений к маршрутам демонстраций. К забастовке присоединились 4,5% школьных учителей.

    В Министерстве высшего образования сообщили, что протесты нарушили работу 35% вузов. Студенческая организация Union etudiante заявляет о блокировке или закрытии 90% из 70 университетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во французских городах начались столкновения школьников с полицией.

    В понедельник протестующие школьники и студенты заблокировали здания Сорбонны в Париже.

    В конце прошлой недели была названа сумма ущерба от протестов школьников во Франции.

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    13 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Франция и Германия приблизились к сделке по двигателям внутреннего сгорания

    Politico: В ЕС анонсировали скорую сделку Франции и Германии по автомобилям

    Tекст: Игорь Иножарский

    Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Стефан Сежурне заявил, что компромиссное соглашение между Францией и Германией по ослаблению правил для двигателей внутреннего сгорания будет заключено в ближайшие дни.

    Франция и Германия планируют в ближайшее время заключить соглашение об усилении защиты европейской промышленности в обмен на смягчение экологических требований к автомобилям, пишет Politico.

    «Это соглашение должно быть доработано в ближайшие несколько часов или в ближайшие несколько дней», – заявил Сежурне. Он выразил надежду, что договоренность поможет выйти из тупика при обсуждении Закона об ускорении промышленности в Европарламенте.

    Еврокомиссар отметил, что готов проявить гибкость в вопросе запрета двигателей внутреннего сгорания при условии сохранения общих целей по снижению выбросов. По его словам, главная задача инициатив – обеспечить бесперебойное развитие производства внутри Европы на основе взаимности с торговыми партнерами.

    Кроме того, комментируя идею лидера французской правой партии Марин Ле Пен в одностороннем порядке сократить взносы страны в бюджет Евросоюза, Сежурне сравнил такой шаг с полным выходом из объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь». В прошлом месяце Александр Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС. Весной премьер Италии Джорджа Мелони охарактеризовала Евросоюз как «недальновидный бюрократический гигант».

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    14 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Участники массовых протестов разгромили восемь банков в Лионе

    BFMTV: В ходе акций протеста во французском Лионе повредили восемь банков

    Tекст: Мария Иванова

    Во время массовых демонстраций учащихся во французском Лионе радикалы устроили погромы и повредили восемь банковских отделений, а также два страховых агентства.

    Во время демонстраций во французском Лионе к акции присоединились радикалы из движения Black Bloc, которые сломали дверь одного из офисов банка Societe Generale и устроили погром внутри, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BFMTV.

    Протестующие разбили экран банкомата и повредили камеры видеонаблюдения. Всего в городе пострадали восемь банков и два страховых агентства.

    По оценкам профсоюзов, в массовых акциях по всей Франции приняли участие почти 480 тыс. человек, в то время как власти заявляют о 161,5 тыс. демонстрантов. Масштабные протесты продолжаются уже несколько недель, их причиной стали перегруженное расписание и нехватка преподавателей в школах. По всей стране были задержаны более 6,8 тыс. человек, преимущественно несовершеннолетние, а нанесенный ущерб оценивается минимум в 30 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВД Франции отчиталось о спаде протестной активности школьников и студентов.

    Во французских городах начались масштабные столкновения протестующих с полицией

    На прошлой неделе стала известна сумма нанесенного государству ущерба от действий молодежи.

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    12 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Во Франции задержали отца стрелявшего в директора школы подростка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Французская полиция взяла под стражу отца подростка, который расстрелял из ружья директора школы на юге страны, после обнаружения в их доме нескольких единиц оружия, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал BFMTV, в ходе обыска в доме 14-летнего школьника, устроившего стрельбу в учебном заведении на юге Франции, правоохранители нашли несколько единиц оружия, после чего отец молодого человека был задержан, передает ТАСС.

    Сам подросток в настоящее время также находится под стражей. Заместитель прокурора Марселя заявил, что во время нападения школьник не выкрикивал никаких лозунгов. Мотивы нападавшего и точные обстоятельства происшествия пока не подтверждены, ведется допрос свидетелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции задержали подростка после стрельбы в директора школы.

    Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала французские школы опасными местами.

    В воскресенье в Польше задержали более 100 человек после нападений на учебные заведения.

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    13 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Во французских городах начались столкновения школьников с полицией

    Во Франции акции протеста школьников переросли в стычки с полицией

    Tекст: Мария Иванова

    В ряде французских городов акции протеста старшеклассников и студентов перешли в столкновения с полицией.

    Протестующие применили пиротехнику против полицейских, в ответ правоохранители использовали слезоточивый газ, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

    Так, телеканал TF1 сообщил о стычке перед лицеем имени Марии Кюри в Страсбурге, где собрались около ста учащихся. В Лионе, по информации Progres Lyon, полиция применила слезоточивый газ у лицея имени Ампера и на бульваре Лафайет. В городе подожгли финансовые учреждения. В Ренне протестующие подожгли мусорные баки перед лицеем имени Золя, из-за чего власти ограничили движение.

    Ожидается, что в манифестациях примут участие до 200 тыс. человек.

    По словам министра образования страны Эдуара Жеффре, во вторник из-за протестов закрыто около 200 лицеев, что меньше, чем в прошлые недели.

    Массовые протесты старшеклассников во Франции продолжаются несколько недель. Учащиеся недовольны перегруженным расписанием и нехваткой учителей. В ходе беспорядков задержано более 6,8 тыс. человек, преимущественно несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к протестам французских школьников.

    В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протесты во Франции с событиями в Минске.

    В пятницу стала известна сумма ущерба от действий протестующих.

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    14 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Директор Лувра предупредил об угрозе закрытия музея без проведения ремонта

    Figaro: Директор Лувра предупредил о риске закрытия музея без реставрации

    Tекст: Мария Иванова

    Директор Лувра Кристоф Лерибо заявил, что главному музею Франции грозит потеря статуса и полное закрытие без своевременной масштабной модернизации.

    «Если Лувр не будет отремонтирован, модернизирован и преобразован, он очень быстро утратит свой статус и в конечном итоге будет вынужден закрыть свои двери для публики», – заявил Лерибо в интервью Figaro, передает РИА «Новости».

    По его словам, музей находится в очень плохом состоянии и полностью перегружен. План модернизации Лувра рассчитан на срок до 15 лет и будет проводиться без полного закрытия для публики за счет поочередного ремонта отделов. У посетителей сохранится доступ к знаковым элементам экспозиции. Лерибо добавил, что пирамида Лувра больше не способна принимать по 9 млн человек, а популярность картины «Мона Лиза» парализует крыло Денон.

    В октябре прошлого года в Лувре произошло скандальное ограбление. Злоумышленники похитили ювелирные украшения французских королев и императриц на сумму 88 млн евро. Несколько человек задержали, однако драгоценности так и не нашли. После инцидента комитет парламента подготовил доклад, в котором отметил крайне плохой уровень безопасности в главном музее страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году работники Лувра отказались от предложений Минкультуры Франции для завершения забастовки.

    Дирекция оставила музей закрытым после похищения экспонатов.

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    14 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Самая высокая гора Европы Монблан стала выше на 1,88 метра

    Монблан увеличился в высоте почти на два метра

    Tекст: Мария Иванова

    Самая высокая гора Европы Монблан прибавила в высоте 1,88 метра, подсчитали геодезисты из французского департамента Верхняя Савойя.

    Высота пика увеличилась с 4805,59 метра в 2023 году до 4807,47 метра в этом году, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TF1.

    Отмечается, что на фоне десятилетий таяния ледников последние замеры выглядят аномалией. Эксперты считают, что рост может быть связан со смещением верхнего слоя.

    «Лед, покрывающий вершину, действительно может смещаться или менять форму из года в год. Даже если скалистый гребень остается неизменным, его поверхность меняется под воздействием погодных условий, эрозии, снега и холода», – рассказали опрошенные телеканалом специалисты.

    Председатель палаты экспертов-геодезистов Верхней Савойи Жан де Гаре отметил, что этот отдельный случай не показателен. По его словам, общая тенденция все равно заключается в постепенном уменьшении вершины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе стало известно, что в европейских Альпах зафиксировали рекордное таяние ледников. В том же месяце в Альпах из-за потепления нашли тела пропавших 34 года назад альпинистов.

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