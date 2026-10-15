  • Новость часаЭксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ
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    Кличко выставил Зеленскому счет за Киев
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
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    ВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным
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    15 октября 2026, 13:59 • Новости дня

    Полянский уличил страны Европы в панике из-за диалога России и США

    Полянский: Европейские страны запаниковали из-за диалога Москвы и Вашингтона

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что европейские государства впадают в панику и пытаются сорвать процесс при признаках налаживания диалога Москвы и Вашингтона.

    Полянский на закрытом заседании постсовета ОБСЕ отметил, что Брюссель нервно реагирует на возобновившийся американо-российский диалог, передает РИА «Новости».

    «Как только между Россией и США появляются признаки налаживания уважительного и взаимовыгодного диалога, как только неприкасаемость и непогрешимость киевского главаря ставится под вопрос, европейские государства неизменно впадают в панику и предпринимают шаги, направленные на срыв этого процесса», – заявил он.

    По его словам, для срыва движения к устойчивому миру Евросоюз использует поставки оружия Киеву и новые санкции. Дипломат добавил, что России нужен долгосрочный мир с признанием реалий на земле, а спецоперация будет продолжаться до реализации всех поставленных задач.

    Полянский также отметил, что в Киеве не задумываются о деэскалации, она существует лишь в речах Владимира Зеленского, рассчитанных на западную аудиторию. С 5 по 11 октября из-за действий украинских военных погибли 52 мирных жителя и 274 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что усилия США по Украине разбиваются о нежелание Киева идти на мир.

    Во вторник постоянный представитель России при ОБСЕ рассказал о негласных контактах с европейцами.

    Евросоюз готовил новые санкции против Москвы вопреки мирным инициативам Вашингтона.

    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

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    15 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе

    Экономист Колташов: США не смогут заставить Европу убрать «нож» от кошелька России

    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение администрации Дональда Трампа по разморозке российских активов в Европе и передаче их подконтрольной Вашингтону структуре столкнется с серьезными препятствиями. Речь о позиции Евросоюза, а также правовых ограничениях, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов.

    «Основная часть замороженных в Европе российских средств находится под контролем Бельгии. Власти страны ранее отказались передавать их Еврокомиссии. При этом, как известно, Брюссель использует доходы от этих активов для финансирования Украины», – напомнил экономист Василий Колташов.

    По его словам, предложение администрации Дональда Трампа предполагало создание подконтрольной Вашингтону структуры: европейские страны разморозили бы активы и направили средства туда. По замыслу Белого дома, такой механизм мог бы упростить переговорный процесс с Москвой, заставив ЕС следовать за Штатами.

    «По сути, речь идет о выработке путей возможного преодоления проблем в отношениях. Хотите договариваться с Россией – что называется, уберите нож от кошелька», – пояснил эксперт. Однако, оговорился собеседник, есть ряд нюансов. Первый заключается в позиции Европы.

    «В Евросоюзе до сих пор доминирует установка на противостояние с Россией. Она характерна и для еврократии, и для правительств большинства стран объединения, и для значительной части политического истеблишмента. Поэтому американская инициатива неприемлема для европейцев», – уточнил Колташов.

    Второй нюанс – в правовой плоскости. «Если российские активы заморожены, трогать их нельзя: они сохраняют суверенный статус. Чтобы юридически переместить эти средства, нужно изменить их статус: перевести из категории «замороженных» в категорию «конфискованных». Но это фактически равносильно объявлению войны России», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем не исключено, что между Москвой и Вашингтоном может быть достигнута специальная договоренность о возврате средств, но Европа вряд ли на это не пойдет. Возникает также вопрос о заинтересованности России в таком соглашении. Как напомнил экономист, вопрос о доступе РФ к собственным средствам решается в московском арбитраже. Таким образом, по оценкам Колташова, шансы на реализацию предложения США крайне невелики.

    Ранее стало известно, что США предложили европейским странам разморозить часть российских активов и перевести их в структуру под управлением Вашингтона. Как сообщает Financial Times, предложение было озвучено в Майами в ходе переговоров спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с представителями Украины и Европы. Идея обсуждалась в рамках формирования мирного соглашения.

    Отмечается, что европейские делегаты инициативу отвергли. «Это предложение вызвало удивление и обеспокоенность в европейских столицах и Киеве, породив вопросы о намерениях США и их подходе, который существенно отличается от прежней стратегии давления на Москву», – говорится в материале. Как напоминает FT, аналогичная идея по поводу замороженных активов содержалась в представленном год назад администрацией Трампа мирном плане из 28 пунктов.

    В минувший вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский отверг предложения о разблокировке замороженных российских активов и возвращении их Москве. «Ходят слухи, что кое-кто рассчитывает на возвращение этих активов России. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу: только через наши трупы», – заявил он. Министр считает, что Европа при участии Британии должна принять важные стратегические решения по этому вопросу.

    Напомним, ЕС бессрочно заморозил 210 млрд евро российских активов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва будет добиваться возвращения активов. «Это и юридическая работа, и судебные разбирательства… чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Европе воровство российских активов.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    15 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль: Киев продолжил удары по энергосектору России вопреки усилиям США
    Кремль: Киев продолжил удары по энергосектору России вопреки усилиям США
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина продолжает наносить удары по объектам российского энергосектора, что вступает в противоречие с мирными усилиями Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что удары по российским НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни, передает РИА «Новости».

    «Поэтому никакой новации здесь нет. Украинский, киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, тем самым, безусловно, вступая в серьезные противоречия с мирными усилиями Соединенных Штатов, американских переговорщиков, которые действительно прилагают очень энергичные усилия для того, чтобы как-то инициировать развитие мирного процесса», – заявил он.

    Он также напомнил слова вице-премьера Александра Новака, который отмечал отсутствие моратория на удары по объектам энергосектора в России со стороны Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В понедельник от Киева потребовали не вредить американским потребителям.

    В воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

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    14 октября 2026, 17:01 • Новости дня
    Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю
    Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента по связям с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США готовятся подписать соглашения о поставках российского дизеля в ближайшие дни.

    Соглашения между Россией и США о поставках российского дизеля могут быть подписаны в ближайшие дни. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что Россия находится в постоянном контакте с США для скорейшего заключения контрактов, передает ТАСС.

    «Мы очень активно, в ежечасных коммуникациях с американской стороной, и все идет очень быстро. Настолько были раньше сожжены наши энергетические мосты, что мы активно их восстанавливаем, я бы сказал, в часовом режиме, решаем очень много логистических вопросов о том, как бы все эффективно реализовать. Но все будет в ближайшие уже дни», – заявил Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев заявил о выгоде дизельной сделки России и США для мирового рынка.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал это соглашение взаимовыгодным.

    В понедельник Дмитриев указал на лицемерие критики дизельной сделки со стороны Евросоюза.

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    14 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    МИД: Россия готова принять обогащенный уран из Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко заявил, что Москва при необходимости может переместить иранский обогащенный уран на свою территорию.

    Россия при необходимости и соответствующей потребности готова переместить обогащенный уран из Ирана на свою территорию или помочь это сделать другим странам, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью замглавы МИД Георгия Борисенко телеканалу RTVI.

    «Конечно, мы готовы, если в этом будет необходимость, потребность и об этом договорятся конфликтующие стороны, взять этот обогащенный уран к себе или помочь каким-то другим странам, которые заберут его на свою территорию, поскольку у России очень большой опыт обращения с отработанными ядерными материалами», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Москва подтвердила США предложение о вывозе иранского урана в Россию.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил обсуждение выхода Ирана из ДНЯО на встрече лидеров.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что получение Ираном ядерного оружия угрожало бы крупным городам США.

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    14 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    СМИ: Директор ФБР Кэш Патель прибыл в Россию

    MS NOW: Директор ФБР Патель прибыл в Россию с визитом

    СМИ: Директор ФБР Кэш Патель прибыл в Россию
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель прибыл в Россию, сообщил телеканал MS NOW.

    Глава американского ведомства прибыл в страну с визитом, однако детали программы с его участием пока не раскрываются, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал MS NOW. По их данным, речь идет о двухдневной поездке, в ходе которой Патель должен посетить Москву и Петербург.

    В июле издание Politico сообщало о планах Пателя приехать в Москву и Петербург в середине октября. Собеседники издания предполагали, что визит может состояться 14 или 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном визите директора ФБР в Россию.

    До этого в августе ФБР также отказалось подтвердить подготовку поездки руководителя бюро в Москву. А в июле стало известно, что глава спецслужбы собрался посетить Россию впервые за 13 лет.

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    14 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    ФБР опровергло сообщения о прибытии директора бюро Пателя в Россию
    ФБР опровергло сообщения о прибытии директора бюро Пателя в Россию
    @ Stanislav Kozlovskiy/wikipedia.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федеральное бюро расследований США официально опровергло сообщения, что директор ведомства Кэш Пател прибыл в Россию.

    Федеральное бюро расследований (ФБР) США опровергло поездку своего директора Кэша Патела в Россию. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в соцсетях.

    В заявлении ведомства говорится: «Слева: Как сообщает MS NOW, два источника сказали, что Кэш Пател только что прилетел в Россию. Справа: А вот где на самом деле находится Кэш Патель. В Университете Либерти (штат Вирджиния), где он участвует в мероприятии, посвященном выражению признательности сотрудникам правоохранительных органов. «Источники» MS NOW ни о чем не «осведомлены»!»

    «Слева» и «справа» относятся к двум видео, размещенным рядом в публикации ФБР: слева показано сообщение MS Now о приезде Пателя в Россию, справа – его участие в мероприятии Университета Либерти.

    Сам Пател прокомментировал это сообщение, отметив, что «факты важнее кликбейта».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду СМИ распространили информацию о прибытии директора ФБР Кэша Патела в Россию.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном визите директора ФБР в страну.

    В августе ФБР также отказалось подтвердить возможный визит директора бюро в Москву.

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    15 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ

    Американист Дудаков: Зеленский ударами по НПЗ шантажирует администрацию США

    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Если до поездки в Лондон Владимир Зеленский избегал открытого конфликта с Дональдом Трампом, то после нее ужесточил риторику. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, Зеленский продолжает вести торг с Вашингтоном, ошибочно рассчитывая на ослабление президента США после промежуточных выборов.

    «Владимир Зеленский, объявляя о «возобновлении» ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, продолжает шантажировать администрацию США», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его мнению, Зеленский «в лучших традициях криворожской дипломатии» пытается добиться от Штатов встречных уступок в обмен на прекращение ударов по НПЗ, отлично понимая, что у Дональда Трампа ограничено пространство для маневра.

    «До промежуточных выборов осталось менее трех недель. Позиции республиканцев слабы, и Зеленский рассчитывает, что после выборов Трамп превратится в «хромую утку». В Киеве полагают, что смогут работать непосредственно с демократами в Конгрессе в обход Белого дома. Но это мнение ошибочно: американский лидер даже в ослабленном состоянии сохранит широкие возможности для создания проблем Зеленскому», – подчеркнул собеседник.

    Среди инструментов давления политолог назвал сокращение объема передаваемых разведданных и ограничение использования терминалов Starlink на Украине – эта мера уже проходит тестирование. Также в зоне риска будущее механизма PURL, по которому европейские страны закупают американское оружие для Киева, добавил Дудаков.

    «За последний год Штаты таким образом продали вооружений на 7 млрд долларов – в том числе противоракеты PAC-3 для комплексов Patriot, дальнобойные авиабомбы, ракеты для HIMARS и другие системы», – перечислил эксперт. Он напомнил, что сами США сталкиваются с истощением собственных арсеналов.

    «В случае новой эскалации в Иране американцам могут срочно понадобиться противоракеты и другие средства ПВО. Поэтому не исключено, что программу PURL свернут. В таком случае ситуация для Зеленского может резко обостриться», – рассуждает спикер. По его оценкам, Лондон не в состоянии компенсировать ни военную, ни разведывательную поддержку, которую предоставляет Вашингтон.

    «У Британии значительно меньше военных спутников – всего шесть, тогда как у США их сотни, если не тысячи. Кроме того, страна переживает серьезный бюджетный кризис: Зеленский прибыл как раз накануне обсуждения осеннего бюджета, в котором образовалась дыра в 30 млрд фунтов стерлингов. К тому же арсеналы британской армии практически истощены», – заметил эксперт.

    Иными словами, положение Соединенного Королевства весьма непростое. «Зеленский, безусловно, стремится заручиться поддержкой Британии. Страна демонстрирует политическую волю продолжать противостояние, но ее реальные возможности объективно ограничены», – добавил американист.

    В свою очередь экс-депутат Верховной рады Олег Царев считает, что Зеленский, объявив о «возобновлении» ударов по российским НПЗ, «фактически послал» Трампа. «Три дня Зеленский сидел тихо, а потом поехал к британцам и сразу расхрабрился, раздухарился. В Лондоне его умеют вдохновить. Обратите внимание, что до поездки в Лондон Зеленский не решался идти на открытый конфликт с Трампом», – написал Царев в своем Telegram-канале.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому изданию Financial Times заявил об отказе от приостановки ударов по российским НПЗ. «С нас хватит», – сказал он. Зеленский также раскритиковал стремление Вашингтона заключать деловые сделки с Москвой и явное восхищение президента США Дональда Трампа его российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Reuters.

    Кроме того, Зеленский вновь озвучил условия прекращения ударов по российской энергетике – взамен он хочет получить американские перехватчики Patriot. По его словам, такой вариант является для Киева «минимально приемлемым».

    Отметим, в ночь на четверг произошла массовая атака БПЛА на Рязанский НПЗ, сообщил глава региона Павел Малков в своем канале в Max. Кроме того, в Рязани на территории другого предприятия были повреждены склад и несколько автомобилей.

    По информации Минобороны, зенитными ракетными войсками, истребительной и армейской авиацией, мобильными огневыми группами перехвачены над регионом четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 БПЛА самолетного типа.

    Вице-премьер Александр Новак также сообщил, что дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской области. ВСУ продолжают наносить удары по объектам российского энергосектора, что вступает в противоречие с мирными усилиями США, заявил в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Время, проведенное в Лондоне, не способствует миру», – заметил, в свою очередь, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. «Британские поджигатели войны знают, как продвигать войну и подрывать мир», – указал он.

    Напомним, в минувшую субботу Трамп призвал Украину сменить президента и осудил удары ВСУ по российской нефтяной инфраструктуре. За день до этого Белый дом объявил о заключении соглашения с Москвой по поставкам дизеля для снижения цен на мировом и американском рынках.

    Зеленский пожаловался, что во время паузы ВСУ были лишены американских систем раннего предупреждения о ракетных пусках, а скорость работы Starlink была снижена. По его словам, американские чиновники угрожали заблокировать передачу разведданных, если удары по российской энергетике не прекратятся.

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    14 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Глава ФБР потребовал извинений за ложное сообщение о поездке в Россию

    Директор ФБР Патель потребовал извинений за фейк о поездке в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель потребовал от американского телеканала MS NOW извинений за распространение недостоверной информации о прибытии в Россию.

    Телеканал выпустил сюжет о приезде руководителя ведомства в Москву для переговоров с ФСБ, однако в действительности он находился на мероприятии в Университете Либерти в штате Вирджиния, передает РИА «Новости».

    «MS NOW только что сообщил, будто я «прибыл в Россию» для встреч с ФСБ. Этот же телеканал постоянно распространяет ложь об исторических достижениях ФБР и правоохранительных органов в обеспечении безопасности американского народа… Они должны извиниться перед ФБР, сотрудниками правоохранительных органов и американским народом», – написал Патель в соцсети X.

    В официальном аккаунте ФБР также был опубликован отрывок из выступления директора с подписью, подтверждающей реальное местонахождение руководителя. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю нечего сказать о якобы планируемом визите Пателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ФБР опровергло сообщения о прибытии руководителя ведомства в Россию.

    СМИ написали о приезде Пателя в Москву.

    Песков не стал подтверждать планы директора ФБР посетить Россию.

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    15 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    Глава РСПП Шохин описал частушкой перспективы сделки России и США по дизелю

    Шохин: Сделка с США по дизелю может стать прецедентом отмены санкций

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российско-американская договоренность по поставкам дизельного топлива может стать перспективным прецедентом отмены или приостановки санкций, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин.

    «Была такая советская частушка: „Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле“… Вот не хотелось бы, чтобы концовка была в нашей сделке российско-американской такая же, как в этой частушке», – заявил Шохин в интервью ТАСС.

    По его словам, этот сюжет очень перспективен, поскольку демонстрирует, что при наличии реальной экономической и политической заинтересованности санкции могут отменяться или приостанавливаться.

    Шохин также отметил, что это служит хорошим примером для Германии, где промышленность сталкивается с трудностями из-за растущих тарифов и цен, а партия «Альтернатива для Германии» набирает популярность не только благодаря критике миграционной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг издание New York Post раскрыло сроки доставки в США российского дизельного топлива.

    В воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

    Издание Mysl Polska назвало дизельную сделку Путина и Трампа шоком для союзников Украины.

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    15 октября 2026, 00:10 • Новости дня
    Хакеры получили доступ к реестру физлиц Дании из-за пароля «123456»

    Tекст: Катерина Туманова

    Киберзлоумышленники получили доступ к центральной базе гражданской регистрации (CPR) Дании благодаря использованию сотрудниками IT-компании простейшей комбинации цифр для защиты административных учетных записей.

    По меньшей мере три учетные записи в компании, связанные с крупным нарушением датского реестра физлиц CPR, использовали пароль «123456», включая учетную запись администратора, пишет Copenhagen Post.

    Инцидент затронул информацию о почти 8,8 млн номеров социального страхования, передает издание Politiken.

    Профессор Орхусского университета Йенс Мируп Педерсен назвал подобный подход фатальным.

    «На самом деле никакой защиты нет, это открытая дверь. Пароль типа «123456» – один из первых, который вы решили бы использовать, если бы взяли список самых  распространенных паролей. Мне трудно представить, чтобы система безопасности могла сработать хуже. Проблемы рано или поздно должны были произойти», – отметил эксперт.

    Компания Pays ApS подтвердила, что хакеры получили доступ к CPR именно через её системы.

    «Наша компания подверглась атаке, в результате которой был нарушен наш законный доступ к поиску информации в системе CPR», – сказала управляющий директор компании Софи Лаурсен

    Анонимный хакер сообщил журналистам, что находился в системе 21 день и 17 часов. Продавать похищенную базу злоумышленник не планирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дании 5 октября произошла утечка личных данных почти 9 млн человек. Хакерская атака обрушила японскую систему данных о стихийных бедствиях.

    Киберполиция научила россиян искать утекшие пароли в браузерах.

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    15 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Директор ФБР передал в соцсети «привет из России»

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател разместил в соцсети Х интригующую реплику на фоне слухов о том, что он прибыл в Россию, и заявления ФБР, что это не так.

    «Из России с любовью…» – написал Патель в соцсети Х, не добавив более ничего к реплике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР опровергло сообщения о прибытии директора бюро Пателя в Россию.

    В среду СМИ распространили информацию о прибытии директора ФБР Кэша Патела в Россию.

    При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном визите директора ФБР в страну.

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    15 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

    Галузин заявил об отсутствии предмета диалога с ЕС по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин исключил возможность переговоров с представителями Европы, которые не настроены искать пути политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса через устранение его первопричин.

    Российский МИД не видит перспектив для возобновления переговоров с Европой, так как предмета для разговора с Германией, Францией и Британией сейчас нет.

    Европейские государства продолжают обсуждать новые санкционные пакеты вместо реального поиска путей политического урегулирования.

    «Мы в принципе не намерены идти договариваться с западноевропейцами. Они безоглядно накачивают киевский режим оружием и деньгами для террористических атак против населения России», – заявил «Известиям» Галузин.

    По его оценке, подобные шаги наглядно демонстрируют полную недоговороспособность Запада.

    «Конструктивных идей не предлагают, то есть предмета для разговора с ними сейчас, по сути, нет», – пояснил дипломат.

    При этом Галузин добавил, что Москва рассмотрит возможные обращения послов о новых встречах, однако западным представителям необходимо приходить с конструктивными идеями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе. Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика по Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами.

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    15 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Дмитриев заявил о мировой пользе от сотрудничества спецслужб России и США

    Глава РФПИ Дмитриев указал на пользу от сотрудничества спецслужб России и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что диалог правоохранительных органов РФ и США принесет огромную пользу всему миру.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя о визите в РФ, передает ТАСС.

    «Диалог между правоохранительными органами США и России принесет пользу миру, точно так же, как экономическое и энергетическое сотрудничество», – написал Дмитриев в соцсети X.

    Ранее руководитель американского ведомства отреагировал на ложное сообщение телеканала MS Now о своей поездке в Россию, опубликовав пост со словами «Из России с любовью…». Дмитриев в ответ подчеркнул, что вскоре это может стать реальным сообщением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ФБР потребовал извинений за ложное сообщение о своей поездке в Россию. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о продолжении контактов между спецслужбами двух стран по обмену заключенными. Также он рассказал о перспективах восстановления российско-американских отношений.

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    15 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Американская организация обвинила Кушнера в незаконной дипломатии

    Зятя Трампа обвинили в выполнении функций дипломата без утверждения Сенатом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) подала иск в отношении спецпосланника и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, обвинив его в незаконном выполнении дипломатических функций.

    Истцы требуют запретить спецпосланнику работать до утверждения Сенатом и обязать его раскрыть финансовую информацию. По мнению представителей организации, Кушнер обладает значительными дипломатическими полномочиями, однако не представил финансовые декларации, пишет РБК.

    В иске указано, что Кушнер руководит инвестиционной компанией Affinity Partners с активами более 6 млрд долларов. Организация считает, что пересечение его деловых интересов с дипломатической работой создает повышенные риски конфликта.

    В Белом доме эти претензии отвергли. Представитель администрации Анна Келли заявила, что бизнес спецпосланника не связан с его деятельностью, которой он занимается добровольно по просьбе президента, передает Bloomberg.

    Адвокат Кушнера Чад Мизелл назвал иск необоснованным. «Как внешние консультанты по этике, так и государственные юристы по вопросам этики изучили добровольную государственную службу Джареда Кушнера и подтвердили, что ее условия соответствуют применимым этическим требованиям», – заявил он.

    Ранее CNN сообщил о возможном конфликте интересов из-за того, что компания Affinity Partners стала крупнейшим акционером израильской фирмы, инвестирующей в оборонные предприятия. Сам Кушнер опроверг эти выводы, назвав материал вводящим в заблуждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СМИ сообщили о решении Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера отложить визит в Россию из-за конфликта Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    Ранее пресса узнала о встрече американских посланников в Нью-Йорке.

    Кроме того, президент США сообщил о подготовке их поездки в Москву и Киев.

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