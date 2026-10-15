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    15 октября 2026, 13:37 • Новости дня

    Песков назвал деструктивной позицию Европы по дизельной сделке России и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Позиция стран Европы по сделке между Россией и США о поставках дизельного топлива является деструктивной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы по-прежнему видим деструктивную позицию европейских стран. Они не то что не приветствовали эту сделку, они подвергли ее достаточно жесткой критике. И лично президента Трампа, и подобное решение американской администрации», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Кроме того, Песков отметил, что глобальные энергетические рынки находятся в крайне напряженном состоянии. По его словам, на это влияет множество факторов, в том числе невозможность выводить значительные объемы российской нефти и нефтепродуктов на экспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг The New York Post узнала о сроках доставки в США российского дизельного топлива.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки топлива.

    В тот же день премьер Чехии Андрей Бабиш назвал сделку России и США по дизелю шоком.

    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

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    14 октября 2026, 17:01 • Новости дня
    Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю
    Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента по связям с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США готовятся подписать соглашения о поставках российского дизеля в ближайшие дни.

    Соглашения между Россией и США о поставках российского дизеля могут быть подписаны в ближайшие дни. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что Россия находится в постоянном контакте с США для скорейшего заключения контрактов, передает ТАСС.

    «Мы очень активно, в ежечасных коммуникациях с американской стороной, и все идет очень быстро. Настолько были раньше сожжены наши энергетические мосты, что мы активно их восстанавливаем, я бы сказал, в часовом режиме, решаем очень много логистических вопросов о том, как бы все эффективно реализовать. Но все будет в ближайшие уже дни», – заявил Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев заявил о выгоде дизельной сделки России и США для мирового рынка.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал это соглашение взаимовыгодным.

    В понедельник Дмитриев указал на лицемерие критики дизельной сделки со стороны Евросоюза.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    14 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    МИД: Россия готова принять обогащенный уран из Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко заявил, что Москва при необходимости может переместить иранский обогащенный уран на свою территорию.

    Россия при необходимости и соответствующей потребности готова переместить обогащенный уран из Ирана на свою территорию или помочь это сделать другим странам, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью замглавы МИД Георгия Борисенко телеканалу RTVI.

    «Конечно, мы готовы, если в этом будет необходимость, потребность и об этом договорятся конфликтующие стороны, взять этот обогащенный уран к себе или помочь каким-то другим странам, которые заберут его на свою территорию, поскольку у России очень большой опыт обращения с отработанными ядерными материалами», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Москва подтвердила США предложение о вывозе иранского урана в Россию.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил обсуждение выхода Ирана из ДНЯО на встрече лидеров.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что получение Ираном ядерного оружия угрожало бы крупным городам США.

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    14 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    СМИ: Директор ФБР Кэш Патель прибыл в Россию

    MS NOW: Директор ФБР Патель прибыл в Россию с визитом

    СМИ: Директор ФБР Кэш Патель прибыл в Россию
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель прибыл в Россию, сообщил телеканал MS NOW.

    Глава американского ведомства прибыл в страну с визитом, однако детали программы с его участием пока не раскрываются, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал MS NOW. По их данным, речь идет о двухдневной поездке, в ходе которой Патель должен посетить Москву и Петербург.

    В июле издание Politico сообщало о планах Пателя приехать в Москву и Петербург в середине октября. Собеседники издания предполагали, что визит может состояться 14 или 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном визите директора ФБР в Россию.

    До этого в августе ФБР также отказалось подтвердить подготовку поездки руководителя бюро в Москву. А в июле стало известно, что глава спецслужбы собрался посетить Россию впервые за 13 лет.

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    15 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе

    Экономист Колташов: США не смогут заставить Европу убрать «нож» от кошелька России

    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение администрации Дональда Трампа по разморозке российских активов в Европе и передаче их подконтрольной Вашингтону структуре столкнется с серьезными препятствиями. Речь о позиции Евросоюза, а также правовых ограничениях, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов.

    «Основная часть замороженных в Европе российских средств находится под контролем Бельгии. Власти страны ранее отказались передавать их Еврокомиссии. При этом, как известно, Брюссель использует доходы от этих активов для финансирования Украины», – напомнил экономист Василий Колташов.

    По его словам, предложение администрации Дональда Трампа предполагало создание подконтрольной Вашингтону структуры: европейские страны разморозили бы активы и направили средства туда. По замыслу Белого дома, такой механизм мог бы упростить переговорный процесс с Москвой, заставив ЕС следовать за Штатами.

    «По сути, речь идет о выработке путей возможного преодоления проблем в отношениях. Хотите договариваться с Россией – что называется, уберите нож от кошелька», – пояснил эксперт. Однако, оговорился собеседник, есть ряд нюансов. Первый заключается в позиции Европы.

    «В Евросоюзе до сих пор доминирует установка на противостояние с Россией. Она характерна и для еврократии, и для правительств большинства стран объединения, и для значительной части политического истеблишмента. Поэтому американская инициатива неприемлема для европейцев», – уточнил Колташов.

    Второй нюанс – в правовой плоскости. «Если российские активы заморожены, трогать их нельзя: они сохраняют суверенный статус. Чтобы юридически переместить эти средства, нужно изменить их статус: перевести из категории «замороженных» в категорию «конфискованных». Но это фактически равносильно объявлению войны России», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем не исключено, что между Москвой и Вашингтоном может быть достигнута специальная договоренность о возврате средств, но Европа вряд ли на это не пойдет. Возникает также вопрос о заинтересованности России в таком соглашении. Как напомнил экономист, вопрос о доступе РФ к собственным средствам решается в московском арбитраже. Таким образом, по оценкам Колташова, шансы на реализацию предложения США крайне невелики.

    Ранее стало известно, что США предложили европейским странам разморозить часть российских активов и перевести их в структуру под управлением Вашингтона. Как сообщает Financial Times, предложение было озвучено в Майами в ходе переговоров спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с представителями Украины и Европы. Идея обсуждалась в рамках формирования мирного соглашения.

    Отмечается, что европейские делегаты инициативу отвергли. «Это предложение вызвало удивление и обеспокоенность в европейских столицах и Киеве, породив вопросы о намерениях США и их подходе, который существенно отличается от прежней стратегии давления на Москву», – говорится в материале. Как напоминает FT, аналогичная идея по поводу замороженных активов содержалась в представленном год назад администрацией Трампа мирном плане из 28 пунктов.

    В минувший вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский отверг предложения о разблокировке замороженных российских активов и возвращении их Москве. «Ходят слухи, что кое-кто рассчитывает на возвращение этих активов России. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу: только через наши трупы», – заявил он. Министр считает, что Европа при участии Британии должна принять важные стратегические решения по этому вопросу.

    Напомним, ЕС бессрочно заморозил 210 млрд евро российских активов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва будет добиваться возвращения активов. «Это и юридическая работа, и судебные разбирательства… чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Европе воровство российских активов.

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    15 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль: Киев продолжил удары по энергосектору России вопреки усилиям США
    Кремль: Киев продолжил удары по энергосектору России вопреки усилиям США
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина продолжает наносить удары по объектам российского энергосектора, что вступает в противоречие с мирными усилиями Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что удары по российским НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни, передает РИА «Новости».

    «Поэтому никакой новации здесь нет. Украинский, киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, тем самым, безусловно, вступая в серьезные противоречия с мирными усилиями Соединенных Штатов, американских переговорщиков, которые действительно прилагают очень энергичные усилия для того, чтобы как-то инициировать развитие мирного процесса», – заявил он.

    Он также напомнил слова вице-премьера Александра Новака, который отмечал отсутствие моратория на удары по объектам энергосектора в России со стороны Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В понедельник от Киева потребовали не вредить американским потребителям.

    В воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

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    14 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Дмитриев заявил о выгоде дизельной сделки России и США для мирового рынка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что соглашение Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива выгодно обеим странам и оказывает значительную помощь мировому рынку.

    Соглашение о поставках дизельного топлива между Россией и США приносит существенную пользу не только участникам договора, но и всей глобальной экономике. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, пишет РИА «Новости».

    «Они действительно пытаются критиковать сделку по дизелю с США, которая выгодна как и России, так и США. И главное, это большая помощь глобальным рынкам», – сказал Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели.

    По его словам, европейские политики стремятся помешать любому экономическому взаимодействию двух государств. Несмотря на эти попытки, Москва планирует продолжать сотрудничество с Вашингтоном в соответствии с поручениями Владимира Путина.

    «Почему так ведут себя европейские коллеги, потому что они пытаются сорвать любое сотрудничество России и США. Но мы видим, что мы продолжим экономическое взаимодействие, как президент Путин нам и поручает», – отметил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России заявил о кампании австралийских СМИ против «дизельной сделки» с США.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал соглашение Москвы и Вашингтона взаимовыгодным. В понедельник Дмитриев охарактеризовал критику этого договора со стороны Евросоюза как лицемерие.

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    14 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    Новак назвал условие ослабления санкций США против российского ТЭК

    Новак назвал ситуацию на рынке условием ослабления санкций США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что дальнейшее смягчение американских санкций в отношении российского топливно-энергетического комплекса зависит от ситуации на рынке и двусторонних взаимоотношений.

    Российский вице-премьер Александр Новак рассказал, от чего будет зависеть дальнейшее ослабление санкций США против отечественного ТЭК. По его словам, это будет определяться состоянием энергетического рынка и характером взаимоотношений государств, передает РИА «Новости».

    «Мы не можем загадывать заранее. Все будет зависеть от текущей ситуации на рынке и от взаимоотношений», – сказал Новак в кулуарах Российской энергетической недели, комментируя возможность продления послаблений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Новак подтвердил прямые поставки российского дизельного топлива в США.

    Во вторник Кремль предупредил о риске срыва топливной сделки Москвы и Вашингтона из-за санкционной политики Евросоюза.

    Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что Соединенные Штаты разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

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    14 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    ФБР опровергло сообщения о прибытии директора бюро Пателя в Россию
    ФБР опровергло сообщения о прибытии директора бюро Пателя в Россию
    @ Stanislav Kozlovskiy/wikipedia.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федеральное бюро расследований США официально опровергло сообщения, что директор ведомства Кэш Пател прибыл в Россию.

    Федеральное бюро расследований (ФБР) США опровергло поездку своего директора Кэша Патела в Россию. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в соцсетях.

    В заявлении ведомства говорится: «Слева: Как сообщает MS NOW, два источника сказали, что Кэш Пател только что прилетел в Россию. Справа: А вот где на самом деле находится Кэш Патель. В Университете Либерти (штат Вирджиния), где он участвует в мероприятии, посвященном выражению признательности сотрудникам правоохранительных органов. «Источники» MS NOW ни о чем не «осведомлены»!»

    «Слева» и «справа» относятся к двум видео, размещенным рядом в публикации ФБР: слева показано сообщение MS Now о приезде Пателя в Россию, справа – его участие в мероприятии Университета Либерти.

    Сам Пател прокомментировал это сообщение, отметив, что «факты важнее кликбейта».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду СМИ распространили информацию о прибытии директора ФБР Кэша Патела в Россию.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном визите директора ФБР в страну.

    В августе ФБР также отказалось подтвердить возможный визит директора бюро в Москву.

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    14 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Песков призвал дождаться точных данных о передаче разведданных США Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться более конкретной информации о вероятной приостановке передачи Киеву американских разведданных и ограничении работы спутниковой связи Starlink.

    В Кремле обратили внимание на противоречивые сообщения о сокращении военной помощи Украине со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Мы не знаем, что произошло со Starlink... Это какая-то совершенно разрозненная информация. Действительно, есть много информации относительно того, что какие-то были ограничения на поставку развединформации, предупредительной информации о пусках. Но, с другой стороны, были и заявления из Вашингтона, что помощь продолжается. Поэтому здесь нужно дождаться все-таки более или менее осязаемой информации», – заявил Песков.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что Пентагон и Госдепартамент США предупредили Киев о готовности прекратить передачу разведданных. Позже Владимир Зеленский подтвердил отсутствие информации от западных партнеров о пусках ракет, однако президент США Дональд Трамп опроверг остановку обмена данными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский рассказал об отсутствии обсуждений с США остановки передачи разведданных.

    Украинский лидер подтвердил получение предупреждения Вашингтона о прекращении обмена информацией.

    Во вторник президент США Дональд Трамп опроверг прекращение передачи разведывательных данных Киеву.

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    14 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Глава ФБР потребовал извинений за ложное сообщение о поездке в Россию

    Директор ФБР Патель потребовал извинений за фейк о поездке в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель потребовал от американского телеканала MS NOW извинений за распространение недостоверной информации о прибытии в Россию.

    Телеканал выпустил сюжет о приезде руководителя ведомства в Москву для переговоров с ФСБ, однако в действительности он находился на мероприятии в Университете Либерти в штате Вирджиния, передает РИА «Новости».

    «MS NOW только что сообщил, будто я «прибыл в Россию» для встреч с ФСБ. Этот же телеканал постоянно распространяет ложь об исторических достижениях ФБР и правоохранительных органов в обеспечении безопасности американского народа… Они должны извиниться перед ФБР, сотрудниками правоохранительных органов и американским народом», – написал Патель в соцсети X.

    В официальном аккаунте ФБР также был опубликован отрывок из выступления директора с подписью, подтверждающей реальное местонахождение руководителя. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю нечего сказать о якобы планируемом визите Пателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ФБР опровергло сообщения о прибытии руководителя ведомства в Россию.

    СМИ написали о приезде Пателя в Москву.

    Песков не стал подтверждать планы директора ФБР посетить Россию.

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    14 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Кремль пока не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Песков: Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае пока не согласована

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае пока не согласована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, пока нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

    По его словам, если Путин и Трамп окажутся на одной площадке на саммите АТЭС в Китае, то вопрос организации их встречи будет обсуждаться, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу помощник президента Юрий Ушаков также заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обсуждалась.

    Ранее президент Владимир Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО. Трамп пообещал передать сигналы от российского лидера делегации Украины.

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    14 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе после недавнего роста ускорили снижение и опустились ниже отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 1007 долларов, показав снижение на 0,1%. К 9:30 мск показатель составлял 1000 долларов (-0,8%), а к 14:04 мск опустился до 984,4 доллара (-2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1008,3 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Исторический рекорд цен на газ в Европе был установлен весной 2022 года – 3892 доллара за тысячу кубометров. В 2024 году на фоне конфликта на Ближнем Востоке цены вновь начали расти. В сентябре средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе превысила 71,5%, оставаясь на минимальном уровне с 2011 года.

    Ранее Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) предупредила, что запасы газа в хранилищах ЕС могут сократиться до 11% к концу зимы при сохранении ограничений на поставки СПГ и прекращении трубопроводного импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе снизились до 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Во вторник они приблизились к тысяче долларов. В тот же день котировки достигли максимума с конца 2022 года.

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    14 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Песков: Россия с уважением относится к позиции Китая по ядерным арсеналам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с уважением относится к позиции Пекина, что китайские ядерные потенциалы пока несопоставимы с российскими и американскими, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля ответил на вопрос, может ли тема ядерных арсеналов войти в повестку трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Передает ТАСС.

    «Вы знаете, что китайские друзья считают, что их ядерные потенциалы в настоящее время несопоставимы с ядерными потенциалами России и Америки, и они считают, что нет темы для разговора. Это позиция китайской стороны, мы с уважением к ней относимся», – заявил Песков.

    Президент Владимир Путин выразил готовность Москвы немедленно возобновить с Вашингтоном обсуждение вопросов стратегической стабильности и ограничения вооружений.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал интересной и витающей в воздухе идею проведения трехсторонней встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.

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    15 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    Глава РСПП Шохин описал частушкой перспективы сделки России и США по дизелю

    Шохин: Сделка с США по дизелю может стать прецедентом отмены санкций

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российско-американская договоренность по поставкам дизельного топлива может стать перспективным прецедентом отмены или приостановки санкций, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин.

    «Была такая советская частушка: „Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле“… Вот не хотелось бы, чтобы концовка была в нашей сделке российско-американской такая же, как в этой частушке», – заявил Шохин в интервью ТАСС.

    По его словам, этот сюжет очень перспективен, поскольку демонстрирует, что при наличии реальной экономической и политической заинтересованности санкции могут отменяться или приостанавливаться.

    Шохин также отметил, что это служит хорошим примером для Германии, где промышленность сталкивается с трудностями из-за растущих тарифов и цен, а партия «Альтернатива для Германии» набирает популярность не только благодаря критике миграционной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг издание New York Post раскрыло сроки доставки в США российского дизельного топлива.

    В воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

    Издание Mysl Polska назвало дизельную сделку Путина и Трампа шоком для союзников Украины.

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