Посол Роговей заявил о вмешательстве спецслужб Украины в выборы в Молдавии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спецслужбы Украины вмешивались в парламентские выборы в Молдавии в 2025 году, чтобы сохранить власть президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «ТВр-Молдова».

«Между спецслужбами Украины и Молдовы налажено тесное сотрудничество, они постоянно обмениваются информацией. Не буду углубляться в детали, поскольку не все можно предавать огласке. Но в качестве доказательства эффективности этого сотрудничества можно вспомнить парламентские выборы прошлого года», – заявил Роговей.

Осенью 2024 года Санду проиграла президентские выборы внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, однако смогла одержать итоговую победу благодаря голосам трудовых мигрантов на участках в странах ЕС. Похожая ситуация сложилась на выборах в сентябре 2025 года, когда оппозиция отказалась признавать итоги голосования, обвинив власти в фальсификациях.

Кроме того, в расследовании юридического комитета Палаты представителей США утверждается, что Еврокомиссия регулярно вмешивалась в выборы в ряде стран, включая Молдавию. В докладе отмечается, что европейские чиновники цензурировали контент в соцсетях с помощью закона о цифровых услугах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее коммунисты Молдавии потребовали принять закон о постоянном нейтралитете.

До этого импичмент Санду поддержала почти половина парламента Молдавии.

Также политик Илан Шор указал на признание Санду в желании «убить» республику.