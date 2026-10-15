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    15 октября 2026, 13:43 • Новости дня

    Иранская делегация покинула саммит в Баку во время речи президента Израиля

    Tasnim: Иран покинул зал на саммите в Баку при выступлении президента Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Ирана во главе с заместителем министра иностранных дел Каземом Гарибабади ушла из зала на саммите СВМДА в Баку в знак протеста во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога.

    Иранские представители в знак протеста вышли из зала заседания на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку в момент начала речи президента Израиля Ицхака Герцога, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Примеру иранской делегации, во главе которой находится заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади, последовали дипломаты еще 12 государств. В их числе оказались представители Турции, Катара, Саудовской Аравии, Кувейта, Малайзии и Пакистана.

    В настоящее время участницами СВМДА являются 28 стран. Мероприятие проходит 15 октября, российскую сторону на саммите представляет делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Баку с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

    В среду российский министр прибыл в азербайджанскую столицу на саммит СВМДА.

     Дипломатическое ведомство официально анонсировало его участие в этом мероприятии.

    15 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»

    CNN: США подготовили план удара по Ирану мощной авиабомбой GBU-43/B

    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»
    @ Public domain

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные подготовили планы возможных ударов по иранской инфраструктуре с применением мощнейшей неядерной авиабомбы GBU-43/B, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ, отмечают СМИ.

    Соединенные Штаты могут использовать самую мощную неатомную бомбу в своем арсенале в случае возобновления ударов по Ирану, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    По данным телеканала, новые планы американских военных предусматривают атаки на энергетическую инфраструктуру и ядерные объекты исламской республики с помощью крупнейшей неядерной бомбы GBU-43/B MOAB, известной как «мать всех бомб». Удары могут быть нанесены в случае, если Трамп распорядится возобновить военные операции до или после промежуточных выборов.

    Американские военные сомневаются, что применение этого оружия позволит достичь стратегических целей на Ближнем Востоке или изменить баланс сил, однако подчеркивают, что такой шаг станет серьезной эскалацией конфликта.

    Во вторник Трамп пообещал в ближайшее время принять решение о дальнейших действиях Вашингтона в отношении Тегерана. При этом портал Axios сообщил, что переговоры США и Ирана о заключении мирного соглашения фактически не ведутся, но окончательно не свернуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские военные уничтожили в Оманском заливе судно, связанное с Ираном.

    Во вторник Тегеран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании конфликта с Соединенными Штатами.

    На прошлой неделе Трамп заявил, что получение исламской республикой ядерного оружия угрожало бы крупным американским городам.

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    14 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива

    Reuters: Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива

    Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Денис Тельманов

    Сингапурский контейнеровоз GFS Pride затонул в районе Ормузского пролива после попадания в него снаряда, на борту судна находилось около 2,5 тыс. контейнеров.

    Судно GFS Pride получило повреждения и затонуло у Ормузского пролива. Оператором контейнеровоза выступает базирующаяся в ОАЭ компания GFS Ship Management FZE, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что судно пыталось пройти через южную часть пролива по несогласованному с властями Ирана маршруту и подорвалось на мине. Контейнеровоз перевозил около 2,5 тыс. контейнеров.

    Кроме того, рядом с Ормузским проливом тонет пораженный снарядом 23 сентября сухогруз Cape Dao под флагом Антигуа и Барбуды. Его оператором выступает эмиратская компания Peonies Shipmanagement FZE. По данным агентства, с февраля это уже второй случай затопления судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агентство Reuters сообщило об атаках Ирана на суда для влияния на американские выборы.

    В понедельник иранские военные нанесли удар по супертанкеру в Ормузском проливе.

    В воскресенье Тегеран назвал уступки со стороны Вашингтона условием открытия пролива.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    14 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    МИД: Россия готова принять обогащенный уран из Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко заявил, что Москва при необходимости может переместить иранский обогащенный уран на свою территорию.

    Россия при необходимости и соответствующей потребности готова переместить обогащенный уран из Ирана на свою территорию или помочь это сделать другим странам, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью замглавы МИД Георгия Борисенко телеканалу RTVI.

    «Конечно, мы готовы, если в этом будет необходимость, потребность и об этом договорятся конфликтующие стороны, взять этот обогащенный уран к себе или помочь каким-то другим странам, которые заберут его на свою территорию, поскольку у России очень большой опыт обращения с отработанными ядерными материалами», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Москва подтвердила США предложение о вывозе иранского урана в Россию.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил обсуждение выхода Ирана из ДНЯО на встрече лидеров.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что получение Ираном ядерного оружия угрожало бы крупным городам США.

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    14 октября 2026, 15:17 • Новости дня
    При взрыве на заводе корпорации Intel в Израиле пострадали три человека

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате взрыва на предприятии американской корпорации Intel в израильском городе Кирьят-Гат получили ранения три человека, сообщили СМИ.

    Три человека пострадали при взрыве на заводе американской корпорации Intel в городе Кирьят-Гат на юге Израиля, передает ТАСС со ссылкой на портал Ynet.

    По данным издания, над зданием поднимается черный дым. На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов, включая специалистов по обращению с опасными веществами.

    Уточняется, что трое получивших ранения человек доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

    Ранее армия обороны Израиля сообщила об успешном поражении нескольких военных объектов палестинского движения ХАМАС, включая ракетную установку, на территории сектора Газа.

    До этого израильские военные нанесли удары по объектам движения в Газе.

    В субботу израильские военные сообщили об ударе по месту сбора спецназа ХАМАС в секторе Газа.

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    14 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Россия и Египет выступили за срочное урегулирование на Аравийском полуострове

    МИД: Россия и Египет призвали урегулировать ситуацию на Аравийском полуострове

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Египта Хамди Шаабан обсудили в Москве обострение напряженности на Аравийском полуострове и призвали решить конфликт дипломатическим путем.

    Стороны выразили серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в регионе. В ходе переговоров была подчеркнута необходимость принятия неотложных мер для решения существующих противоречий исключительно политико-дипломатическими средствами, говорится на сайте МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Москва потребовала прекратить любые атаки на Аравийском полуострове.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров и его египетский коллега обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

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    14 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    В МИД призвали стороны конфликта вокруг Саудовской Аравии к переговорам

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры после ударов по международному аэропорту в Эр-Рияде.

    Стороны конфликта должны незамедлительно начать мирный диалог. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Георгий Борисенко, передает телеканал RTVI.

    «Мы исходим из того, что необходимо как можно скорее всем сторонам конфликта сесть за стол переговоров и вернуться к реализации тех мирных договоренностей, которые уже существовали, в частности – дорожной карты урегулирования, которая была выработана еще пять лет назад при поддержке Организации Объединенных Наций», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда.

    При ударе по аэропорту короля Халида погиб гражданин Пакистана.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в саудовской столице.

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    14 октября 2026, 23:33 • Новости дня
    Военные США уничтожили связанное с Ираном судно в Оманском заливе

    Военные США уничтожили судно в Оманском заливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные Центрального командования США объявили об уничтожении связанного с Ираном судна в Оманском заливе, которое вело разведку и наведение на корабли ВМС США, о чем сказано в аккаунте CENTCOM в соцсети Х.

    «Силы США 6 октября уничтожили судно, связанное с Ираном, которое проводило разведку и наведение на корабли ВМС США в Оманском заливе», – сказано в сообщении.

    Американские военные заявили, что за последние семь месяцев Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана беспорядочно атаковал тысячи гражданских судов, проходящих через региональные воды, помимо кораблей ВМС США.

    «Члены экипажа были благополучно эвакуированы до уничтожения судна типа дау», – добавили они.

    К сообщению было приложено видео, на котором снаряд бьет в центр судна, происходит взрыв и пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана. Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана.

    Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Омана.

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    15 октября 2026, 00:57 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по истребителю Typhoon над провинцией Саада

    Tекст: Катерина Туманова

    Йеменские хуситы военно-политического движения «Ансар Алла» заявили о сбитом над Йеменом саудовском истребителе Typhoon.

    Представитель йеменских вооруженных сил: истребители F-15 и Typhoon из Саудовской Аравии взлетели с баз в Хамис-Мушайте и Таифе. Ракетные удары саудовской коалиции наносились из Наджрана.

    «Наши силы нанесли удар зенитной ракетой по саудовскому истребителю Typhoon над провинцией Саада», – передает телеканал Al Masirah.

    По словам представителя хуситов, поднявшийся из Таифа истребитель был сразу поражен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки сбитых над Саудовской Аравией ракет хуситов ранили четырех человек.В МИД

    призвали стороны конфликта вокруг Саудовской Аравии к переговорам, отметив, что проведение российско-арабского саммита

    остается на повестке дня.


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    15 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    ПВО Израиля провалила перехват разведывательных беспилотников «Хезболлы»

    Israel National News: ПВО Израиля не смогла сбить два беспилотника «Хезболлы»

    Tекст: Игорь Иножарский

    За последние две недели Армия обороны Израиля не смогла перехватить два из трех разведывательных беспилотников ливанского шиитского движения «Хезболла», которые собирали информацию на юге Ливана.

    Израильские военные зафиксировали пуск как минимум трех аппаратов «Хезболлы» в воздушном пространстве над зоной безопасности на юге Ливана. Системы противовоздушной обороны попытались сбить все цели, однако успешно уничтожили только одну, пишет Israel National News со ссылкой на радиостанцию Galei Zahal.

    Всего за две недели произошло по меньшей мере пять инцидентов с обнаружением подозрительных воздушных целей, на перехват которых направлялись ракеты. В трех случаях аппараты принадлежали «Хезболле». В одном эпизоде военные по ошибке атаковали собственный самолет, а принадлежность еще одной цели достоверно установить не удалось.

    Отмечается, что армейская пресс-служба сообщала о пусках ракет-перехватчиков по подозрительным целям, так как следы работы ПВО были хорошо видны в небе над севером страны. При этом военные так и не выпустили официальное подтверждение того, что воздушное пространство нарушили аппараты «Хезболлы».

    Представители Армии обороны Израиля объяснили отсутствие подробной информации соображениями безопасности и высокой чувствительностью систем обнаружения, которые необходимы для защиты гражданского населения от различных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава ливанского внешнеполитического ведомства обвинил движение «Хезболла» во втягивании страны в войну. Летом Израиль заявил о нарушении перемирия после удара беспилотника со стороны Ливана. В апреле бойцы «Хезболлы» сбили израильский дрон Hermes-450 при помощи переносного зенитного ракетного комплекса.

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    15 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Два торговых судна затонули после обстрелов в Ормузском проливе

    Reuters: В Ормузском проливе затонули два коммерческих судна

    Tекст: Игорь Иножарский

    Сингапурский контейнеровоз и сухогруз под флагом Антигуа и Барбуды затонули вблизи Ормузского пролива после попадания в них снарядов.

    Сингапурский контейнеровоз и сухогруз под флагом Антигуа и Барбуды затонули вблизи Ормузского пролива в результате обстрелов, пишет Reuters.

    По данным Морского и портового управления Сингапура, на борту контейнеровоза вспыхнул пожар из-за полученных повреждений. Все 21 член экипажа были благополучно эвакуированы, пострадавших нет.

    Сухогруз затонул спустя несколько недель после попадания снаряда 23 сентября. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы сразу после удара.

    Эти корабли стали вторым и третьим коммерческими судами, затонувшими с начала американо-иранского конфликта в феврале. За последние десять дней в районе пролива участились атаки на морской транспорт на фоне обострения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран атаковал суда в Ормузском проливе для влияния на американские выборы. В понедельник Тегеран пригрозил уничтожить IT-инфраструктуру США при возобновлении атак. В воскресенье иранские власти назвали условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны Вашингтона.

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    15 октября 2026, 10:21 • Новости дня
    Хуситы заявили о поражении саудовского истребителя Typhoon над Йеменом

    Хуситы сообщили о поражении саудовского истребителя Typhoon ракетой

    Tекст: Игорь Иножарский

    Йеменские хуситы заявили об успешной атаке на истребитель Typhoon Саудовской Аравии ракетой класса «земля – воздух» в воздушном пространстве провинции Саада.

    Вооруженные силы повстанческого движения атаковали истребитель, который вылетел с авиабазы Таиф на западе Саудовской Аравии. «Самолет получил прямое попадание и находится под угрозой падения», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сари телеканалу «Аль-Масира», передает «Анадолу».

    Саудовская Аравия пока не прокомментировала эту информацию.

    Между тем телеканал сообщил об авиаударах по столице Йемена Сане. Информация о последствиях атак пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду. В понедельник Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов. Королевство отразило атаку беспилотников и ракет.

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    15 октября 2026, 10:01 • Новости дня
    Хуситы пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии

    Reuters: Хуситы пригрозили новыми ударами по объектам Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменские хуситы заявили о намерении продолжить ракетные удары по аэропортам и нефтяным объектам Саудовской Аравии, призвав мирных жителей немедленно их покинуть.

    Повстанцы назвали угрожаемые объекты законными целями и охарактеризовали свои действия как возмездие за саудовские удары по Йемену. Они призвали международные судоходные компании, мирных жителей и рабочих эвакуироваться из саудовских аэропортов и нефтяных объектов, передает Reuters.

    Заявление прозвучало после того, как в результате удара по штаб-квартире нефтяного гиганта Saudi Aramco в Дахране возник пожар на нескольких этажах. Кроме того, в субботу при атаке на международный аэропорт Эр-Рияда погибли 13 человек. Саудовские власти закрыли воздушную гавань до 17 октября, а авиакомпании отменили рейсы.

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила о перехвате баллистической ракеты, выпущенной хуситами по Эр-Рияду. На фоне эскалации конфликта представители Красного Креста заявили о резком росте числа жертв в Йемене, а Всемирная продовольственная программа предупредила о прекращении поставок гуманитарной помощи сотням тысяч жителей осажденного города Таиз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дональд Трамп пригрозил хуситам из-за ударов по Саудовской Аравии.

    Сами повстанцы предупредили о возможных атаках по Эр-Рияду.

    В понедельник наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах на фоне эскалации конфликта.

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    15 октября 2026, 12:43 • Новости дня
    Премьер Испании оценил потери ЕС от конфликта США с Ираном

    Премьер Испании Санчес оценил потери ЕС от войны с Ираном в 100 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что конфликт США и Израиля с Ираном стоил Европейскому союзу более чем 100 млрд евро.

    «Растет дороговизна жизни, в частности цены на энергию, которые подрывают покупательную способность европейцев, конкурентоспособность предприятий и отраслей промышленности», – заявил Санчес по прибытии на саммит ЕС в Брюссель, передает ТАСС.

    США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий на всех фронтах. Однако 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий соглашения в части Ормузского пролива.

    Впоследствии администрация США сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы и переходе к экономическому давлению с помощью санкций. 10 октября президент США не исключил возможности новых ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сообщалось, что США разработали план удара по Ирану мощнейшей неядерной авиабомбой.

    В понедельник иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес удар по супертанкеру в Ормузском проливе.

    На прошлой неделе США расширили санкции против якобы связанных с Ираном компаний и судов.

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    15 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Каллас потребовала отправить дополнительные корабли Евросоюза в Красное море

    Каллас призвала страны Евросоюза отправить военные корабли в Красное море

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала государства Евросоюза выделить дополнительные военные корабли для участия в военно-морской операции Aspides в Красном море.

    «Мы также оказываем содействие безопасности в регионе посредством нашей операции Aspides. Мы призываем государства-члены направить больше кораблей для участия в этой операции, чтобы мы могли сопровождать больше судов через Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море, поскольку это жизненно важный торговый маршрут», – заявила Каллас, передает РИА «Новости».

    Операция Aspides была учреждена в феврале 2024 года для защиты торговых судов от нападений в Красном море и прилегающих водах. Мандат миссии продлен до 28 февраля 2027 года.

    Ранее глава европейской дипломатии отмечала, что для полноценного выполнения задач операции требуется более десяти военных кораблей, тогда как в сентябре в ней участвовали только шесть. При этом страны объединения не спешат направлять свои силы для участия в миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Каллас заявила о неспособности Евросоюза собрать десять кораблей для операции в Красном море.

    В прошлом месяце президент США Дональд Трамп по просьбе Саудовской Аравии отказался наносить удары по хуситам.

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    15 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    В Британии сняли с продаж книги Руни из-за поддержки пропалестинской группы

    Издательство Faber отказалось продавать книги Руни в Британии из-за Палестины

    Британское издательство отказалось продавать книги ирландской писательницы Салли Руни из-за поддержки ею запрещенной в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action.

    «После проведения консультаций и после моего согласия издательство Faber приняло решение, что больше не может продавать мои работы в Великобритании», – заявила Руни газете The Guardian, передает РИА «Новости».

    В 2025 году писательница опубликовала статью в поддержку Palestine Action после того, как британские власти внесли группу в список террористов. Руни также обещала направлять средства от продаж книг на ее поддержку.

    В прошлом году она отменила поездку в Британию за премией Sky Arts Awards, опасаясь задержания из-за своих заявлений.

    Palestine Action запретили после акции на авиабазе Брайз-Нортон: активисты проникли туда, повредили два самолета Airbus Voyager и залили турбины красной краской. Свои действия они объяснили тем, что с этой базы ВВС Британии ежедневно летают на кипрскую базу Акротири, задействованную в операциях в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на митинге в Лондоне задержали почти 500 сторонников Palestine Action.

    В Британии на акциях против запрета группы задержали более 100 человек.

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