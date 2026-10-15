Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России»

Кремль анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России»

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Из ситуационного центра Кремля он сегодня примет участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия», одного из крупнейших бизнес-объединений нашей страны, объединяющего, действительно, лидеров экономики в самых различных отраслях», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента указал на насыщенную повестку российского бизнеса и отметил, что накопилось много конкретных предложений по развитию и новым инвестиционным циклам. По его словам, на съезде Путин выступит со вступительным словом, также запланированы выступления представителей среднего и крупного бизнеса.

Песков добавил, что другие рабочие встречи и совещания с участием президента в четверг будут непубличными.

В понедельник Путин пообещал посетить юбилейный форум «Деловой России».

В марте глава государства объявил об утверждении национальной модели целевых условий ведения бизнеса.

Президент назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках.