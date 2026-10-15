Сбившему пиар-директора «Москвички» водителю запросили четыре года колонии

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ходе прений сторон в Пресненском суде Москвы прокурор попросил приговорить водителя «Камаза» к тюремному сроку, а также лишить его права управления транспортными средствами на два года и 11 месяцев, передает РИА «Новости».

«Прошу суд признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 4 лет колонии общего режима», – заявил прокурор.

Адвокат обвиняемого Ваграм Киракосян сообщил, что его подзащитный перевел потерпевшей 1,5 млн рублей на депозитный счет в качестве компенсации морального вреда.

Юрист отметил, что водитель частично признает вину и настаивает на том, что не остановился из-за того, что не заметил удара.

По версии следствия, утром 11 августа Никогосян совершил наезд на девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение, переломы девяти ребер и основания черепа. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

Во вторник сбитая грузовиком пиар-директор «Москвички» потребовала выплатить ей 1,5 млн рублей.