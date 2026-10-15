Израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа

Военнослужащие Израиля заблокировали и взорвали подземный туннель палестинских радикалов на юге анклава, передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
«В южной части сектора Газа инженерные подразделения совместно со спецподразделением «Яхалом“ заблокировали и уничтожили подземный туннель протяженностью около 1,5 км, проходящий под «желтой линией». Внутри туннеля были обнаружены помещения, предназначенные для использования террористами ХАМАС», – заявили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что армейские подразделения развернуты в районе сектора Газа в рамках соглашения о прекращении огня и продолжат действовать в целях устранения любых непосредственных угроз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник израильские военные уничтожили пять бойцов ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе.
Ранее Израиль ликвидировал командира спецназа ХАМАС.