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    15 октября 2026, 12:49 • Новости дня

    В Британии сняли с продаж книги Руни из-за поддержки пропалестинской группы

    Издательство Faber отказалось продавать книги Руни в Британии из-за Палестины

    Британское издательство отказалось продавать книги ирландской писательницы Салли Руни из-за поддержки ею запрещенной в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action.

    «После проведения консультаций и после моего согласия издательство Faber приняло решение, что больше не может продавать мои работы в Великобритании», – заявила Руни газете The Guardian, передает РИА «Новости».

    В 2025 году писательница опубликовала статью в поддержку Palestine Action после того, как британские власти внесли группу в список террористов. Руни также обещала направлять средства от продаж книг на ее поддержку.

    В прошлом году она отменила поездку в Британию за премией Sky Arts Awards, опасаясь задержания из-за своих заявлений.

    Palestine Action запретили после акции на авиабазе Брайз-Нортон: активисты проникли туда, повредили два самолета Airbus Voyager и залили турбины красной краской. Свои действия они объяснили тем, что с этой базы ВВС Британии ежедневно летают на кипрскую базу Акротири, задействованную в операциях в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на митинге в Лондоне задержали почти 500 сторонников Palestine Action.

    В Британии на акциях против запрета группы задержали более 100 человек.

    15 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку, и высказался против проведения выборов на Украине, о которых говорил президент США Дональд Трамп.

    В ходе беседы с британским журналистом Пирсом Морганом Зеленский прокомментировал призывы к смене власти на Украине.

    Отвечая на вопрос о готовности покинуть должность, он заявил: «Конечно, нет».

    Зеленский столь негативно оценил инициативу проведения выборов, о которых ранее заявлял Дональд Трамп, отмечая упущенные главой киевского режима возможности для мирного урегулирования конфликта.

    Американский лидер выразил уверенность в необходимости избрания нового главы Украины для успешных переговоров с Россией.

    Срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая 2024 года, но выборочную кампанию отменили из-за всеобщей мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Зеленскому следует провести выборы, а также признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного. Зеленский на это напомнил главе о праве граждан Украины  самостоятельно выбирать руководителя государства.

    Зеленский также обвинил главу Белого дома в предательстве Украины и переходе на сторону России.

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    15 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»

    CNN: США подготовили план удара по Ирану мощной авиабомбой GBU-43/B

    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»
    @ Public domain

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные подготовили планы возможных ударов по иранской инфраструктуре с применением мощнейшей неядерной авиабомбы GBU-43/B, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ, отмечают СМИ.

    Соединенные Штаты могут использовать самую мощную неатомную бомбу в своем арсенале в случае возобновления ударов по Ирану, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    По данным телеканала, новые планы американских военных предусматривают атаки на энергетическую инфраструктуру и ядерные объекты исламской республики с помощью крупнейшей неядерной бомбы GBU-43/B MOAB, известной как «мать всех бомб». Удары могут быть нанесены в случае, если Трамп распорядится возобновить военные операции до или после промежуточных выборов.

    Американские военные сомневаются, что применение этого оружия позволит достичь стратегических целей на Ближнем Востоке или изменить баланс сил, однако подчеркивают, что такой шаг станет серьезной эскалацией конфликта.

    Во вторник Трамп пообещал в ближайшее время принять решение о дальнейших действиях Вашингтона в отношении Тегерана. При этом портал Axios сообщил, что переговоры США и Ирана о заключении мирного соглашения фактически не ведутся, но окончательно не свернуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские военные уничтожили в Оманском заливе судно, связанное с Ираном.

    Во вторник Тегеран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании конфликта с Соединенными Штатами.

    На прошлой неделе Трамп заявил, что получение исламской республикой ядерного оружия угрожало бы крупным американским городам.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    14 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива

    Reuters: Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива

    Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Денис Тельманов

    Сингапурский контейнеровоз GFS Pride затонул в районе Ормузского пролива после попадания в него снаряда, на борту судна находилось около 2,5 тыс. контейнеров.

    Судно GFS Pride получило повреждения и затонуло у Ормузского пролива. Оператором контейнеровоза выступает базирующаяся в ОАЭ компания GFS Ship Management FZE, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что судно пыталось пройти через южную часть пролива по несогласованному с властями Ирана маршруту и подорвалось на мине. Контейнеровоз перевозил около 2,5 тыс. контейнеров.

    Кроме того, рядом с Ормузским проливом тонет пораженный снарядом 23 сентября сухогруз Cape Dao под флагом Антигуа и Барбуды. Его оператором выступает эмиратская компания Peonies Shipmanagement FZE. По данным агентства, с февраля это уже второй случай затопления судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агентство Reuters сообщило об атаках Ирана на суда для влияния на американские выборы.

    В понедельник иранские военные нанесли удар по супертанкеру в Ормузском проливе.

    В воскресенье Тегеран назвал уступки со стороны Вашингтона условием открытия пролива.

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    15 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Британский офицер предрек разгром войск НАТО при атаке на Калининград

    Британский коммодор Джерми заявил о разгроме НАТО при атаке на Калининград

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия уничтожит все силы Североатлантического альянса, которые попытаются атаковать Калининград, заявил коммодор Королевского флота Британии в отставке Стив Джерми.

    «По мере того как приближается завершение конфликта на Украине, генералы НАТО могут посмотреть на Калининград и сказать: «Ну, если мы возьмем Калининград, то получим козырь, чтобы заставить русских сесть за стол переговоров». Это было бы идиотизмом. <…> Русские разгромили бы любые силы, которые попытались бы взять Калининград», – заявил Джерми в эфире YouTube-канала, передает РИА «Новости».

    По его словам, планы возможного нападения не удастся скрыть от Москвы.

    «От «Искандера» защиты нет. И если только западным войскам не удастся каким-то образом сохранить полную секретность, а это, я бы сказал, при современных системах почти невозможно, они понесут огромные потери. И речь, думаю, будет идти не просто о тысячах, а о десятках тысяч военнослужащих», – отметил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия применит весь арсенал при угрозе Калининграду.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения НАТО у Калининградской области.

    В прошлом месяце Песков сообщил о защите Калининградской области от угроз НАТО.

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    14 октября 2026, 17:30 • Новости дня
    В доме пожилой британки обнаружили стол из посаженного Шекспиром дерева

    The Telegraph: В Британии нашли сделанный из посаженного Шекспиром дерева стол

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В бунгало 90-летней жительницы Великобритании обнаружили антикварный стол из тутового дерева, которое английский поэт и драматург Уильям Шекспир посадил в своем саду более 400 лет назад.

    Британка решила продать на аукционе стол, сделанный из тутового дерева, которое Уильям Шекспир посадил в своем саду 417 лет назад, пишет The Telegraph.

    Дерево росло возле поместья Нью-Плейс в Стратфорд-апон-Эйвоне. В XVIII веке его срубили по приказу священника Фрэнсиса Гастрелла, которому надоел бесконечный поток любопытных посетителей. Часть древесины приобрел столяр-краснодеревщик Джон Маршалл, который изготовил из нее круглый стол диаметром 135 сантиметров, передает РИА «Новости».

    Позднее предмет мебели выиграл в лотерею Мэтью Миллс, после чего стол передавался по наследству. В итоге он оказался у 90-летней праправнучки одного из владельцев, которая держала его в обеденном зале своего бунгало в Западном Суссексе на юге Англии. Биографию стола выяснил представитель аукционного дома Toovey's. Лот предварительно оценивается в 8 тыс. фунтов стерлингов (более 10 тыс. долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце украинцы высмеяли новый памятник Шекспиру в Полтаве.

    В январе Давосский форум назвали превратившимся в ничто.

    В прошлом году в Европе предрекли возвращение к идеалам Шарля де Голля и Конрада Аденауэра.

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    14 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Россия и Египет выступили за срочное урегулирование на Аравийском полуострове

    МИД: Россия и Египет призвали урегулировать ситуацию на Аравийском полуострове

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Египта Хамди Шаабан обсудили в Москве обострение напряженности на Аравийском полуострове и призвали решить конфликт дипломатическим путем.

    Стороны выразили серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в регионе. В ходе переговоров была подчеркнута необходимость принятия неотложных мер для решения существующих противоречий исключительно политико-дипломатическими средствами, говорится на сайте МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Москва потребовала прекратить любые атаки на Аравийском полуострове.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров и его египетский коллега обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

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    14 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    В МИД призвали стороны конфликта вокруг Саудовской Аравии к переговорам

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры после ударов по международному аэропорту в Эр-Рияде.

    Стороны конфликта должны незамедлительно начать мирный диалог. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Георгий Борисенко, передает телеканал RTVI.

    «Мы исходим из того, что необходимо как можно скорее всем сторонам конфликта сесть за стол переговоров и вернуться к реализации тех мирных договоренностей, которые уже существовали, в частности – дорожной карты урегулирования, которая была выработана еще пять лет назад при поддержке Организации Объединенных Наций», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда.

    При ударе по аэропорту короля Халида погиб гражданин Пакистана.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в саудовской столице.

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    14 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Британия объявила о разработке военных технологий для Украины

    Бернем объявил о разработке Британией военной техники для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне заявил, что страна будет разрабатывать военные технологии для использования на Украине.

    Британия займется разработкой инновационных военных решений для использования на поле боя на Украине, передает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии британского премьер-министра.

    Отмечается, что новые решения будут включать адаптацию британских военных средств к оборудованию, переданному Киеву другими партнерами.

    Кроме того, в канцелярии добавили, что Лондон намерен продолжить дипломатические усилия для обеспечения международных поставок оборонной техники на Украину. Энди Бернем и Владимир Зеленский также обсудили возможности ускорения передачи оборонной помощи, включая ракеты большой дальности, в преддверии зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Энди Бернем пообещал Владимиру Зеленскому «несокрушимую поддержку».

    В субботу глава британского правительства заявил о тяжелых сутках для Украины.


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    14 октября 2026, 23:33 • Новости дня
    Военные США уничтожили связанное с Ираном судно в Оманском заливе

    Военные США уничтожили судно в Оманском заливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные Центрального командования США объявили об уничтожении связанного с Ираном судна в Оманском заливе, которое вело разведку и наведение на корабли ВМС США, о чем сказано в аккаунте CENTCOM в соцсети Х.

    «Силы США 6 октября уничтожили судно, связанное с Ираном, которое проводило разведку и наведение на корабли ВМС США в Оманском заливе», – сказано в сообщении.

    Американские военные заявили, что за последние семь месяцев Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана беспорядочно атаковал тысячи гражданских судов, проходящих через региональные воды, помимо кораблей ВМС США.

    «Члены экипажа были благополучно эвакуированы до уничтожения судна типа дау», – добавили они.

    К сообщению было приложено видео, на котором снаряд бьет в центр судна, происходит взрыв и пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана. Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана.

    Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Омана.

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    15 октября 2026, 00:57 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по истребителю Typhoon над провинцией Саада

    Tекст: Катерина Туманова

    Йеменские хуситы военно-политического движения «Ансар Алла» заявили о сбитом над Йеменом саудовском истребителе Typhoon.

    Представитель йеменских вооруженных сил: истребители F-15 и Typhoon из Саудовской Аравии взлетели с баз в Хамис-Мушайте и Таифе. Ракетные удары саудовской коалиции наносились из Наджрана.

    «Наши силы нанесли удар зенитной ракетой по саудовскому истребителю Typhoon над провинцией Саада», – передает телеканал Al Masirah.

    По словам представителя хуситов, поднявшийся из Таифа истребитель был сразу поражен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки сбитых над Саудовской Аравией ракет хуситов ранили четырех человек.В МИД

    призвали стороны конфликта вокруг Саудовской Аравии к переговорам, отметив, что проведение российско-арабского саммита

    остается на повестке дня.


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    15 октября 2026, 02:24 • Новости дня
    Британия пообещала Украине 17 млн фунтов стерлингов на ремонт ЧАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Британии выделит 17 млн фунтов стерлингов (22,5 млн долларов) на ремонт Чернобыльской АЭС, якобы поврежденной российским дроном в 2025 году.

    «Британское правительство заявило, что выделенные средства будут направлены на проведение необходимых ремонтных работ для восстановления герметичности и вентиляционных функций конструкции, а также для продления запланированного срока службы электростанции», – приводит Reuters заявление правительства Британии.

    В результате удара беспилотника на Чернобыльской АЭС был поврежден защитный саркофаг, из-за чего, как сообщал директор МАГАРЭ Рафаэль Гросси, работы на аварийном энергоблоке ЧАЭС пришлось приостановить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что в ночь на 14 февраля 2025 года на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге. Директор ЧАЭС заявил об угрозе разрушения саркофага.

    Spiegel в августе 2026 года писал, что ВСУ возводят оборонительные сооружения в Чернобыльской зоне.

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    15 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Times опровергла приостановку обмена разведданными между Британией и Украиной

    The Times: США не просили Британию прекращать обмен разведданными с Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США не обращались к Великобритании с просьбой приостановить передачу разведданных Украине, пишут британские СМИ со ссылкой на источники.

    «Британию не просили прекратить обмен разведданными с Украиной. Источник в НАТО также сообщил, что нет никаких признаков того, что обмен разведданными прекратится», – передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

    Ранее издание Politico сообщало, что США могут оставить Киев без доступа к американским разведданным и системе Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона не обсуждала с ним вопрос прекращения передачи разведданных.

    Он заявил о предупреждении США о прекращении передачи информации.

     Во вторник президент США Дональд Трамп опроверг информацию о прекращении передачи американских разведданных Украине.

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    15 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Два торговых судна затонули после обстрелов в Ормузском проливе

    Reuters: В Ормузском проливе затонули два коммерческих судна

    Tекст: Игорь Иножарский

    Сингапурский контейнеровоз и сухогруз под флагом Антигуа и Барбуды затонули вблизи Ормузского пролива после попадания в них снарядов.

    Сингапурский контейнеровоз и сухогруз под флагом Антигуа и Барбуды затонули вблизи Ормузского пролива в результате обстрелов, пишет Reuters.

    По данным Морского и портового управления Сингапура, на борту контейнеровоза вспыхнул пожар из-за полученных повреждений. Все 21 член экипажа были благополучно эвакуированы, пострадавших нет.

    Сухогруз затонул спустя несколько недель после попадания снаряда 23 сентября. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы сразу после удара.

    Эти корабли стали вторым и третьим коммерческими судами, затонувшими с начала американо-иранского конфликта в феврале. За последние десять дней в районе пролива участились атаки на морской транспорт на фоне обострения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран атаковал суда в Ормузском проливе для влияния на американские выборы. В понедельник Тегеран пригрозил уничтожить IT-инфраструктуру США при возобновлении атак. В воскресенье иранские власти назвали условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны Вашингтона.

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    15 октября 2026, 10:21 • Новости дня
    Хуситы заявили о поражении саудовского истребителя Typhoon над Йеменом

    Хуситы сообщили о поражении саудовского истребителя Typhoon ракетой

    Tекст: Игорь Иножарский

    Йеменские хуситы заявили об успешной атаке на истребитель Typhoon Саудовской Аравии ракетой класса «земля – воздух» в воздушном пространстве провинции Саада.

    Вооруженные силы повстанческого движения атаковали истребитель, который вылетел с авиабазы Таиф на западе Саудовской Аравии. «Самолет получил прямое попадание и находится под угрозой падения», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сари телеканалу «Аль-Масира», передает «Анадолу».

    Саудовская Аравия пока не прокомментировала эту информацию.

    Между тем телеканал сообщил об авиаударах по столице Йемена Сане. Информация о последствиях атак пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду. В понедельник Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов. Королевство отразило атаку беспилотников и ракет.

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    15 октября 2026, 10:01 • Новости дня
    Хуситы пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии

    Reuters: Хуситы пригрозили новыми ударами по объектам Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменские хуситы заявили о намерении продолжить ракетные удары по аэропортам и нефтяным объектам Саудовской Аравии, призвав мирных жителей немедленно их покинуть.

    Повстанцы назвали угрожаемые объекты законными целями и охарактеризовали свои действия как возмездие за саудовские удары по Йемену. Они призвали международные судоходные компании, мирных жителей и рабочих эвакуироваться из саудовских аэропортов и нефтяных объектов, передает Reuters.

    Заявление прозвучало после того, как в результате удара по штаб-квартире нефтяного гиганта Saudi Aramco в Дахране возник пожар на нескольких этажах. Кроме того, в субботу при атаке на международный аэропорт Эр-Рияда погибли 13 человек. Саудовские власти закрыли воздушную гавань до 17 октября, а авиакомпании отменили рейсы.

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила о перехвате баллистической ракеты, выпущенной хуситами по Эр-Рияду. На фоне эскалации конфликта представители Красного Креста заявили о резком росте числа жертв в Йемене, а Всемирная продовольственная программа предупредила о прекращении поставок гуманитарной помощи сотням тысяч жителей осажденного города Таиз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дональд Трамп пригрозил хуситам из-за ударов по Саудовской Аравии.

    Сами повстанцы предупредили о возможных атаках по Эр-Рияду.

    В понедельник наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах на фоне эскалации конфликта.

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