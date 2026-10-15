Депутаты настояли на двойной индексации пенсий в 2027 году

«Единая Россия» настояла на двукратной индексации страховых пенсий в 2027 году

«Для более чем 40 млн получателей страховых пенсий предусмотрена индексация. В этот раз «Единая Россия» настаивает на индексации дважды пенсии», – заявила Бессараб, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что 1 февраля фиксированная выплата к страховой пенсии и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) увеличатся на 6,8 балла, что приведет к росту пенсий по старости в среднем более чем на 2,5 тыс. рублей. К концу 2027 года их размер достигнет почти 30 тыс. рублей.

Вторая индексация, намеченная на 1 апреля, связана с увеличением доходов Пенсионного фонда на фоне роста заработных плат в стране. По словам депутата, ИПК будут увеличены еще на 3,3%. Кроме того, в этот же день повысят пенсии для более чем 3,5 млн получателей социальных пенсий, доведя их до уровня не ниже прожиточного минимума пенсионера.

Бессараб подчеркнула, что государство выполнит все социальные обязательства в полном объеме и в срок, несмотря на санкционное давление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр финансов Антон Силуанов объяснил причины двойной индексации пенсий.

До того вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о двойной индексации страховых пенсий в 2027 году.

Также был опубликован график выплат пенсий и пособий по регионам.