Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы до 2029 года

«Внесли в Мосгордуму проект бюджета города на 2027–2029 годы. В его основе – стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2040-го», – сообщил Собянин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в ближайшие три года планируется увеличение доходов по всем основным источникам. Выделенные средства пойдут на реализацию 13 государственных программ.
Летом Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам в 2027–2029 годах.
Газета ВЗГЛЯД писала, что процесс «обеления» зарплат горожан приносит бюджету миллиарды рублей дохода.