Американская организация обвинила Кушнера в незаконной дипломатии

Зятя Трампа обвинили в выполнении функций дипломата без утверждения сенатом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Истцы требуют запретить спецпосланнику работать до утверждения сенатом и обязать его раскрыть финансовую информацию. По мнению представителей организации, Кушнер обладает значительными дипломатическими полномочиями, однако не представил финансовые декларации, пишет РБК.

В иске указано, что Кушнер руководит инвестиционной компанией Affinity Partners с активами более 6 млрд долларов. Организация считает, что пересечение его деловых интересов с дипломатической работой создает повышенные риски конфликта.

В Белом доме эти претензии отвергли. Представитель администрации Анна Келли заявила, что бизнес спецпосланника не связан с его деятельностью, которой он занимается добровольно по просьбе президента, передает Bloomberg.

Адвокат Кушнера Чад Мизелл назвал иск необоснованным. «Как внешние консультанты по этике, так и государственные юристы по вопросам этики изучили добровольную государственную службу Джареда Кушнера и подтвердили, что ее условия соответствуют применимым этическим требованиям», – заявил он.

Ранее CNN сообщил о возможном конфликте интересов из-за того, что компания Affinity Partners стала крупнейшим акционером израильской фирмы, инвестирующей в оборонные предприятия. Сам Кушнер опроверг эти выводы, назвав материал вводящим в заблуждение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СМИ сообщили о решении Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера отложить визит в Россию из-за конфликта Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Ранее пресса узнала о встрече американских посланников в Нью-Йорке.

Кроме того, президент США сообщил о подготовке их поездки в Москву и Киев.