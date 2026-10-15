Новак назвал цену дизеля для США предметом коммерческих переговоров

Новак назвал цену российского дизеля для США предметом переговоров

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Это предмет коммерческих переговоров», – заявил Новак в кулуарах Российской энергетической недели, отвечая на вопрос, как будут формироваться цены на дизель для США, передает ТАСС.

А отвечая на вопрос о возможном продлении лицензии после апреля 2027 года, вице-премьер отметил, что сейчас таких переговоров нет. По его словам, пока рано говорить о продлении, необходимо посмотреть, как будет развиваться ситуация.

Новак также рассказал, что в поставках российского дизельного топлива заинтересован ряд стран, не только США. По его словам, российские нефтяные компании готовы начать отгрузки дизеля на мировые рынки в любой момент, сейчас идут переговоры по коммерческим условиям.

Ранее Новак сообщал, что Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков. Россия готова поставить дополнительный объем дизеля на рынок США и всем партнерам – 300 тыс. тонн в октябре с ростом до 500 тыс. тонн в ноябре и до 1 млн тонн в декабре, в перспективе объем может вырасти до 3,5 млн тонн в месяц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Александр Новак назвал сроки первых поставок российского дизеля в США.

В среду он подтвердил прямые поставки российского дизеля в США.

Новак рассказал о позитивной реакции на дизельную сделку России и США.