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    15 октября 2026, 12:38 • Новости дня

    Лавров встретился с Фиданом в Баку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

    «Беседа глав МИД России и Турции на полях саммита СВМДА в Баку», – написала она в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию со встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг турецкий министр выразил надежду на встречу с российским коллегой.

    В среду Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА.

    Ван И призвал Россию и Китай укреплять сплоченность в Евразии.

    15 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии

    Востоковед Маслов: Китайские инвесторы на Курилах стали поражением для Японии

    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии
    @ sakhalin.gov.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российско-китайские проекты на Курилах могут затрагивать рыболовецкий промысел, инфраструктурные инициативы и даже взаимодействие в военной сфере. Япония расценит расширение подобной деятельности как свое поражение, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее Токио выразил возмущение визитом бизнесменов из КНР на Итуруп.

    «Частный бизнес из КНР совершил визит на Итуруп совершенно законно. Представители китайских предпринимательских кругов и ранее наслаждались российским гостеприимством на островах Курильской гряды, правда – в частном порядке», – рассказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.

    Спикер отметил: идея России заключается в привлечении на Курилы совместных инвестиций для обоюдовыгодных проектов. «Кроме того, подобная деятельность может стать для Пекина значимой с точки зрения политического престижа, учитывая его противоречия с Токио по поводу острова Дяоюйдао», – продолжил аналитик.

    При этом, по словам эксперта, китайские компании опасаются вторичных санкций. «Поэтому они будут очень аккуратно, что называется, прощупывать почву. Если Китай убедится в отсутствии рестрикций в первую очередь со стороны США и ряда других стран, то Москва и Пекин могут запустить обсуждение весьма серьезных и широкомасштабных инициатив», – спрогнозировал собеседник.

    Маслов отметил: совместные программы могут затрагивать рыболовецкий промысел, инфраструктурные проекты и даже взаимодействие в военной сфере, касающееся коллективной защиты территорий и обеспечения безопасности в регионе.

    Политолог также указал на схожесть позиций Москвы и Пекина относительно Второй мировой войны. «Убежденность в недопустимости пересмотра итогов этого конфликта является одним из главных тезисов китайского политического нарратива», – подчеркнул аналитик.

    Причем, заметил он, Пекин объединяет в единое комплексное антифашистское противостояние Вторую мировую войну и японо-китайский конфликт 1937–1945 годов. «Также Китай не приемлет пересмотра территориальных реалий, возникших по итогам этих событий», – акцентировал китаист.

    «Что касается японской реакции на потенциальную совместную российско-китайскую деятельность на Курилах, то Токио будет разъярен. Япония сама была бы не против развивать проекты на островах. При этом она не хочет отменять санкции против России, чтобы не утратить доверие Вашингтона. Теперь она воспримет происходящее как свое поражение», – резюмировал эксперт.

    Ранее МИД Японии вызвал российского посла в Токио Николая Ноздрева из-за визита китайских бизнесменов на Курилы, а также задержания журналиста Имаи Юки, говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

    В ходе встречи гендиректор бюро по европейским делам японского МИД Хитоши Накамура заявил российскому дипломату, что якобы «Северные территории являются исторически и юридически неотъемлемой частью Японии».

    «Неприемлемо, чтобы представители правительства и бизнеса из третьих стран въезжали на Северные территории и вели там деятельность таким образом, который бы указывал на принадлежность их России», – заявил Накамура. Он также настоятельно призвал к принятию соответствующих мер.

    Напомним, делегация КНР посетила Курильские острова для изучения возможностей реализации совместных проектов. Представители органов власти и предприниматели провинции Хэйлунцзян заинтересовались развитием гостиничного бизнеса и выращиванием морских биоресурсов, сообщает правительство Сахалинской области.

    «Наша задача – создавать условия для инвесторов, чтобы на островах появлялись новые предприятия, рабочие места и современная инфраструктура. Для этого мы внедряем специальные меры поддержки, упрощаем взаимодействие с органами власти и сопровождаем проекты на всех этапах», – отметил Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

    Комментируя реакцию Токио на произошедшее, Мао Нин, представитель МИД КНР, указала: «Китай последовательно заявляет о необходимости уважать и отстаивать результаты победы в мировой антифашистской войне».

    Дипломат отметила, что предприниматели из Хэйлунцзяна находились в Южно-Сахалинске для дружеских обменов с регионом-побратимом. Она добавила, что не будет комментировать коммерческую деятельность частных компаний, представители которых вошли в китайскую делегацию.

    Что касается задержанного сотрудниками ФСБ Имаи Юки, то корреспондент южно-сахалинского бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» подозревается в сборе информации об участниках СВО из числа жителей Курильских островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин впервые посетил Итуруп с рабочей поездкой. МИД Японии выразил решительный протест. В ответ Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

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    14 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    У берегов Турции нашли древнейшее в мире затонувшее судно

    Минкультуры Турции: Археологи обнаружили древнейшее в мире затонувшее судно

    Tекст: Мария Иванова

    Группа ученых из университета Акдениз обнаружила у турецкого острова Кекова обломки древнейшего в мире затонувшего торгового судна.

    «Мы обнаружили следы древнейшего в мире затонувшего судна. Обнаруженные амфоры, которым 4,7 тыс. лет, позволяют получить информацию о морской торговле на берегах Турции. Предположительно, эти сосуды использовались для транспортировки оливкового масла или вина, они свидетельствуют о торговле и межкультурной коммуникации в Восточном Средиземноморье», – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает РИА «Новости».

    По его словам, анализ показал, что найденные на судне амфоры, вероятнее всего, были изготовлены в долине реки Иордан. Подобные сосуды ранее находили в Египте, на Крите и на руинах Трои.

    Министр добавил, что особый интерес представляет амфора с двумя отверстиями и девятью символами. По предположению ученых, она могла служить маслобойкой, что указывает на возможность производства моряками масла или сыра во время долгих плаваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце археологи нашли тысячи керамических сосудов с древнего корабля у берегов Антальи.

    В январе ученые обнаружили руины монастыря византийских монахов в Египте.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    13 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Летевшие из Турции в Москву самолеты развернулись над Литвой

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, летевших из Турции в Москву, развернулись над Литвой и начали возвращаться из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты приземлятся в Стамбуле. «Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы и взяли обратный курс», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Ряд рейсов, летевших во Внуково, был перенаправлен в другие аэропорты из-за ограничений. Это 14 рейсов из Минска, Стамбула, Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира. Самолеты ушли в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород и Минск.

    В Росавиации сообщали, что во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    В воскресенье аэропорты Московского региона приостановили прием и выпуск самолетов. Из-за этого более 25 летевших в Москву рейсов ушли на запасные аэродромы. Позже столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.

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    12 октября 2026, 17:28 • Новости дня
    Патрушев: Россия и КНР могут изменить мировую геоэкономическую карту

    Tекст: Дарья Григоренко

    Развитие российского Трансарктического транспортного коридора и китайского Морского шелкового пути поможет странам изменить мировую геоэкономическую карту, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Помощник главы государства провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине. В ходе переговоров стороны обсудили совместное развитие логистических инициатив, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Морской коллегии.

    «Особое значение видим в совместном развитии стратегических логистических инициатив. Китай уже более 10 лет реализует концепцию Морского шелкового пути. Россия, опираясь на накопленный ей огромный опыт полярного судоходства и эксплуатации Северного морского пути, запустила проект Трансарктического транспортного коридора», – подчеркнул Патрушев.

    Он добавил, что развитие этих маршрутов сделает морскую торговлю дешевле, доступнее и безопаснее. По его словам, таким образом грузоперевозки будут защищены от военной эскалации, пиратства и санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Патрушев обсудил с китайским университетом подготовку кадров для судостроения.

    В четверг он посетил шанхайскую судостроительную верфь.

    Пекин пообещал углубить диалог с Москвой в ходе визита председателя Морской коллегии.

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    14 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем

    Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем по итогам года

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И выразил уверенность, что по итогам текущего года страны установят новый рекорд в двустороннем торговом обмене.

    Экономическое взаимодействие Москвы и Пекина развивается хорошими темпами, передает ТАСС.

    «За первые восемь месяцев этого года у нас 25% прибавки к товарообороту. И в этом году практически уже без сомнений будет побит очередной рекорд нашего торгового обмена», – подчеркнул Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце объем торговли между Россией и Китаем превысил 185 млрд долларов.

    Президент Владимир Путин спрогнозировал рекордный товарооборот между странами.

    Летом посол КНР Чжан Ханьхуэй сообщил о возможности установления нового рекорда в двусторонней торговле.

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    12 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Патрушев: России и Китаю необходимо вместе обеспечивать безопасность судоходства

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Николай Патрушев на встрече с главой МИД КНР Ван И в Пекине заявил, что расширение добычи ресурсов требует от двух стран совместного обеспечения безопасности судоходства, сообщила пресс-служба Морколлегии.

    Стороны обсудили вопросы логистики и защиты морских маршрутов на фоне увеличения товарооборота и развития энергетического сотрудничества, передает ТАСС.

    «Расширяющееся освоение ресурсов, в том числе в северных широтах, требует совместных усилий по обеспечению безопасности судоходства», – заявил Патрушев.

    Председатель Морской коллегии добавил, что рост объемов торговли между Москвой и Пекином требует создания надежных транспортных коридоров, значительная часть которых пролегает через морские пути. По его словам, углубляющееся энергетическое сотрудничество двух государств также нуждается в устойчивых логистических цепочках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Патрушев заявил о планах Запада по блокаде Балтийского моря и ведущих в него проливов.

    В пятницу он обсудил с китайским университетом подготовку кадров для судостроения.

    В четверг помощник президента России посетил шанхайскую судостроительную верфь.

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    14 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    В Турции задержали 33 человека за связи с ФЕТО и ИГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил о задержании 33 человек в ходе операций против запрещенной в стране организации ФЕТО и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

    Турецкие силовики провели четыре операции в Измире, Эскишехире и Агры, в результате которых под стражу были взяты подозреваемые в причастности к экстремистской деятельности, передает ТАСС.

    «Сегодня в Измире, Эскишехире и Агры при координации с органами прокуратуры в результате совместных действий полиции и жандармерии были проведены четыре отдельные операции против террористических организаций ФЕТО и ИГ. В рамках операций из 35 подозреваемых 33 были задержаны», – сообщил Гюрлек.

    По словам главы ведомства, правоохранители получили важную информацию о финансовых связях ФЕТО. Выяснилось, что через связанную с организацией американскую компанию проходили денежные переводы за турецкие товары. Следствие полагает, что эти средства могли использоваться для финансирования восстановления структуры ФЕТО.

    Кроме того, в ходе операции в Агры был задержан один подозреваемый по делу о финансировании группировки ИГ. Еще один фигурант находится за границей, второго продолжают искать на территории Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае турецкая разведка захватила в Сирии организаторов терактов.

    Полиция задержала более 300 сторонников ИГ.

    В прошлом году правоохранители задержали почти 300 подозреваемых в связях с ИГ.

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    14 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    В ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    В турецкой провинции Анталья семеро граждан России получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса.

    В районе Коркутели произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, среди пассажиров которого находились российские туристы, передает ТАСС.

    «По информации, полученной от турецких компетентных органов, сегодня в районе Коркутели провинции Анталья произошло ДТП, в результате которого пострадали семеро российских граждан. Они были доставлены в местную больницу. На данный момент в медучреждении остаются двое пострадавших, остальные, в том числе дети, выписаны», – сообщили в генконсульстве России в Анталье.

    В диппредставительстве добавили, что обращений к ним по данной ситуации пока не поступало, однако дипломаты держат вопрос на контроле и готовы оказать необходимое консульское содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции сообщили о 40 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

    Российское посольство подтвердило отсутствие соотечественников в другом попавшем в аварию автобусе.

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    14 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Лавров заявил о стабилизирующей роли связки России и Китая

    Лавров заявил о стабилизирующей роли стратегической связки России и КНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И заявил, что стратегическая связка Москвы и Пекина играет важную стабилизирующую роль на международной арене.

    Министр иностранных дел России открыл переговоры с главой МИД КНР в Баку, передает ТАСС.

    «На международной арене стратегическая связка Москвы и Пекина играет важную стабилизирующую роль. Наши позиции по большинству региональных, международных проблем совпадают или очень близки», – отметил министр.

    По его словам, важнейшую роль также играет участие обеих стран в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также их работа в рамках ШОС, БРИКС, АТЭС и Группы двадцати.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Николай Патрушев заявил, что Россия и КНР могут изменить мировую геоэкономическую карту.

    В прошлом месяце Пекин выступил против санкционного давления США на сотрудничество с Москвой. Страны подписали четыре соглашения о взаимодействии в космической сфере.

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    14 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Грузовое судно село на мель на черноморском побережье Стамбула

    Грузовое судно село на мель в Черном море у берегов Турции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На черноморском побережье Стамбула в районе Чаталджа село на мель грузовое судно, на место инцидента направлены подразделения береговой охраны, сообщают турецкие СМИ.

    Грузовое судно село на мель на пляже Чилингез в районе Чаталджа на черноморском побережье Стамбула, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

    На место происшествия направлены подразделения береговой охраны, специалисты начали подготовку к снятию судна с мели. Информация о причинах происшествия, названии, флаге и типе судна пока отсутствует.

    По внешнему виду оказавшееся на мели судно напоминает крупный сухогруз или танкер. Информации о пострадавших или загрязнении акватории не поступало.

    Во вторник власти Стамбула предупреждали о сильном ветре и штормовых порывах до 80 км/ч в отдельных районах города и его предместьях, в том числе в Чаталдже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Черном море при атаке беспилотников на судно погиб капитан.

    В начале месяца МВД Румынии заявило о спасении 11 человек с загоревшегося в акватории судна.

    Летом атакованный беспилотником сухогруз сел на мель в Черном море.

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    12 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    В Германии задержали подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше

    Туск: В Германии задержали граждан Турции за поджог шлюза Starlink в Польше

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкая полиция арестовала двоих граждан Турции по подозрению в поджоге наземного шлюза спутниковой связи Starlink под Варшавой, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

    Возгорание на станции с наземным шлюзом спутниковой связи произошло в ночь на 24 сентября в населенном пункте Воля Кробовская. Этот объект обслуживает Европейский регион, включая Украину, заявил Туск, передает ТАСС.

    «По заданию польских спецслужб германская полиция задержала двоих турецких граждан, подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Мазовии», – сообщил глава польского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом во Франции премьера Польши Дональда Туска назвали «истеричным евроястребом» из-за «Северных потоков».

    В прошлом году Туск потребовал от Владимира Зеленского данные об устроивших диверсию в Польше украинцах.

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    14 октября 2026, 12:40 • Новости дня
    В Стамбуле задержали разыскиваемого за хищение американца Шулера

    Medyatava: В Турции задержали американца Шулера за хищение 1,5 млрд долларов

    Турецкая полиция задержала в Стамбуле американского бизнесмена Ричарда Шулера, который разыскивался по линии Интерпола за мошенничество на сумму около 1,5 млрд долларов.

    Американец разыскивался Финляндией по обвинению в крупном мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое издание Medyatava.

    «Полицейский спецназ в результате совместной операции с разведкой задержал Шулера в его квартире в районе Бешикташ. В результате обыска конфискованы 64 наручных часов Rolex и Patek Philippe, 4 млн долларов наличными, драгоценности и оружие в большом количестве», – сообщило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции.

    В прошлом году США депортировали в Россию разыскиваемого Интерполом за мошенничество мужчину.

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    14 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря

    Politico: Болгария, Румыния и Турция готовят план безопасности Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море на фоне участившихся атак на суда.

    Болгария, Румыния и Турция работают над инициативой по безопасности в Черном море. Премьер-министр Болгарии Румен Радев планирует представить эту инициативу на саммите Европейского совета 15 и 16 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Издание подчеркивает, что вопрос безопасности судоходства станет одним из центральных на предстоящем саммите. В проекте заявления по итогам саммита будет подчеркнута необходимость незамедлительного восстановления безопасного прохода для грузовых судов с зерном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда в Черном море.

    Ранее София запросила помощь ЕС и НАТО после инцидентов.

    А в конце прошлой недели уже Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в акватории.

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    14 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пассажирам рейсов, которые накануне вылетели из Турции в Москву, но были вынуждены развернуться из-за ограничений в столичных аэропортах, меняют билеты на другие даты на фоне нехватки гостиничных номеров в Стамбуле.

    Пассажирам самолетов, летевших накануне из Турции в Москву и развернувшихся в полете из-за ограничений в аэропортах столицы, оформляют билеты на другие рейсы. Людей пересаживают на ближайшие и вечерние вылеты, а также на отправления в четверг, передает ТАСС.

    Из-за большого числа прибывших в новом международном аэропорту Стамбула затянулся процесс предоставления гостиничных номеров. Мест в ближайших отелях не хватает, поэтому часть людей расселяют на другом берегу города, а остальные продолжают стоять в очереди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов.

    Во вторник летевшие из Турции рейсы развернулись над Литвой.

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    13 октября 2026, 06:23 • Новости дня
    Китай пригласил «Русских витязей» на авиасалон в Чжухае

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр китайского города Чжухай У Цзэтун заявил, что авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» примет участие в 16-й международной выставке Airshow China.

    Авиационно-космическая выставка пройдет в декабре в южной провинции Гуандун, передает ТАСС.

    «Пилотажная группа «Русские витязи» вновь выступит на предстоящем авиасалоне. Она хорошо известна зрителям, с 1998 года семь раз участвовала в Airshow China, ее виртуозные выступления произвели глубокое впечатление на широкую публику, завоевали всеобщую любовь», – сообщил У Цзэтун.

    По его словам, на авиасалоне также покажут свое мастерство летчики из Объединенных Арабских Эмиратов и пилотажная группа Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая «Ба и». Авиационно-космический салон Airshow China проводится в 16-й раз и продлится с 7 по 13 декабря.

    В июне «Русские витязи» выступили на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

    Также группа выступала на военном параде 9 Мая в Москве.


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